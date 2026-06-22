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26.06.22 18:56최종 업데이트 26.06.22 18:56
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김광동 위원장 시절의 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회'가 내린 진실규명신청 각하결정을 지지하는 서울고등법원 제7행정부의 2심 판결이 지난 18일 있었다. 군법회의 판결문이 뒤늦게 발견됐다는 이유로 한국전쟁 학살 피해자 유족의 진실규명 신청자격을 박탈한 진실화해위원회의 각하결정이 적법하다고 인정하는 판결이었다.

1심 재판부인 서울행정법원 제8부는 판결 이유가 기재되지 않은 점 등을 근거로 군법회의 판결문의 문제점을 지적했다. 그러면서 진실화해위원회의 각하결정이 위법하다고 판단했다. 서울고법의 이번 항소심 판결은 그 같은 1심 판단을 뒤집는 것이다.

국가폭력 및 인권침해 왜곡

김광동 전 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장(20204년 10월 25일)유성호

2022년 12월 9일에 취임한 김광동 위원장은 12·3내란 직후에 2년 임기를 마쳤다. 그가 재임한 시기에 대한민국에서는 헌정질서의 내란뿐 아니라 진실규명과 관련된 '내란'도 있었다. 국가가 진실화해위원회를 앞세워 국가폭력 및 인권침해를 왜곡하는 일이 아무렇지도 않게 벌어졌다.

그 시기의 진실화해위원회는 한국전쟁 당시 전남 진도 및 경북 영천에서 피해를 입은 민간인 희생자 일부가 적군 부역자일 가능성이 있다면서 진실규명을 보류했다. 그러나 확실한 근거가 있었던 것은 아니다. 불확실한 경찰 사찰 자료가 근거로 활용됐다는 언론 보도가 있었다.

이뿐만이 아니었다. 진실규명이 이미 끝난 사안에 대해서도 뒤집기 시도가 있었다. 전남 함평 민간인 학살 사건의 일부 희생자에 대한 재조사 지시도 그 일례다.

또 김광동 위원장의 임기 만료 직전에는 진실화해위원회에 의해 국가폭력 피해자로 이미 인정된 백락정에 대한 진실규명이 취소되는 사상 초유의 사태도 있었다. 쿠데타적인 이 사건이 벌어진 날은 윤석열의 내란 디데이인 2024년 12월 3일이다. 이때의 취소 결정을 지지하는 것이 서울고등법원의 이번 판결이다.

국가폭력 진실규명에 대한 김광동 위원장의 각종 뒤집기 시도는 우리 사회의 가치체계를 교란하고 어지럽히는 일이었다. 그런 점에서 쿠데타이고 내란이었다. 백락정에 대한 진실규명 취소는 그중에서 가장 대표적인 사안이다.

진실화해위원회는 2023년 11월 28일 백락정을 비롯한 충남 금산·논산·부여·서천 학살 피해자 22명에 관한 진실규명결정을 내렸다. 이 위원회의 <2023년 하반기 조사보고서> 제8권은 "22명이 국민보도연맹원 또는 좌익에 협조할 수 있거나 과거 좌익단체 가입 및 활동 경력이 있다는 이유 등으로 각 지역 경찰에게 연행 및 소집되어 예비검속된 뒤 부여군 백마강 구드레 나루터, 대전 산내 골령골, 금산군 부리면 현내리 윽박골 등에서 군경에 의해 집단 희생"됐음을 인정했다.

정부수립 직후에는 항일·진보 세력이 국민보도연맹에 강제 편입되고 국가의 관리를 받았다. 이들은 1950년 6월 25일 한국전쟁이 발발하자마자 대량학살의 희생자가 됐다. 1919년 생인 백락정도 이로 인한 희생자라고 김광동 위원장 시절의 진실화해위원회는 인정을 했었다.

그런데 이 위원회는 뒤늦게 발견된 군법회의 판결문을 이유로 백락정에 대한 진실규명결정을 취소했다. 국방경비법 제32조의 이적행위를 근거로 사형을 선고하는 이 판결문에는 '판결 이유'가 적혀 있지 않다. 생명을 박탈하는 극형을 선고하면서도 선고의 근거가 전혀 설명되지 않았다. 이렇게 문제점이 많은 판결인데도, 백락정의 유죄를 선고하는 판결이 발견됐다는 것을 근거로 백락정에 대한 위원회의 결정이 뒤집혔던 것이다.

인민군은 1950년 7월 중순까지도 서천 일대를 점령하지 못했다. 이 점은 서천군 장항읍의 전황에서 확인된다. 국방부 전사편찬위원회의 <한국전쟁사> 제2권은 "(7월) 17일, 군산경찰서에서는 기선을 제압코자 서원 50명과 후퇴한 충남경찰대를 동원하여 아(我) 해병 제1대대와 함께 장항에 포진, 적의 칩습에 대비"했다면서 "이날 10.00. 선견(先遣)부대로 보이는 200명의 적이 장항에 침입"했다고 말한다.

"이에 군경 부대는 이들을 기습하여 2시간 동안의 격전 끝에 적을 격퇴하고, 사살 20명, 부로(俘虜) 3명의 전과를 거두었다. 그러나 이날 하오에 후속(後續)한 그들 주력부대가 퇴각한 것으로 보인 병력과 합세하여 다시 침공하여 왔으므로, 동(同) 경찰은 15:00까지 분전하다가 이곳을 물러나서 이리 부근으로 이동하였다."

이 같은 전황은 서천 지역의 이적행위가 7월 중순 이후에야 가능했음을 의미한다. 그런데 백락정은 그보다 훨씬 전에 연행됐다. 위의 진실화해위원회 보고서에 따르면, 백락정이 동아일보사 서천지국장인 친형과 함께 사복경찰들에게 붙들려 지서로 연행된 것은 전쟁 발발 이틀 뒤인 6월 27일이다. 그날 석방된 백낙정은 형이 석방되지 않자 사흘 뒤 지서로 찾아갔다가 다시 붙들렸다.

그렇게 재구금된 백락정은 7월 중에 학살을 당했다. "1950년 7월 1일부터 7월 17일 사이 대전 산내 골령골에서 군경에 의해 희생되었다고 판단된다"고 위 보고서는 말한다. <한국전쟁사>에 따르면, 7월 17일에 전투가 있었다. 그 전투 이전에 학살이 일어났던 것이다.

6월 30일부터 백락정은 인민군을 돕고 싶어도 도울 기회가 없었다. 그는 이적행위를 할 틈도 없이 붙들려 있었다. 이는 그에 대한 군법회의 사형 판결이 근거를 갖추지 못했음을 의미한다. 이적행위 할 틈도 없었던 백락정을 이적행위자로 규정하고 사형을 선고하는 어이없는 판결이었다.

근거 갖추지 못한 군법회의 사형판결

고 백락정의 조카 백남식씨가 정보공개청구를 통해 받아낸 백락정의 육군본부 고등군법회의 사형판결문 뒷장. 판결 이유가 공란으로 비어 있다.백남식

2023년에 진실화해위원회는 백락정이 7월 17일 이전에 사망한 것으로 판단된다는 분석 결과를 내놓았다. 그런 위원회가 단지 판결문의 발견을 이유로 입장을 바꾸는 것은 어불성설이다. 백락정이 희생자가 아니라 부역자라는 새로운 판단을 도출하려면, 그의 사망일이 북한군의 서천군 점령 이후라는 점이 입증되지 않으면 안 된다.

2023년에 진실화해위원회는 백락정 등이 "국민보도연맹원 또는 좌익에 협조할 수 있거나 과거 좌익단체 가입 및 활동 경력이 있다는 이유 등"으로 연행됐다고 밝혔다. 부역행위를 했기 때문에 체포된 게 아니라 부역행위를 할 가능성이 있다는 이유로 체포됐다는 점을 이미 인정했다. 자신들이 내린 이 판단을 손바닥 뒤집듯 뒤집는 데에 과연 그 판결문 하나로 충분할까를 생각해보게 된다.

진실화해위원회가 가장 많이 다루는 전쟁은 한국전쟁이다. 한국전쟁의 기본적인 전개 과정을 참고하지 않고는 일을 할 수 없는 기구다. 그런데 윤석열 정권 당시의 진실화해위원회는 백락정을 이적행위자로 규정하는 판결문이 한국전쟁의 전황과 불일치한다는 점에 대한 고려도 없이 진실규명결정을 취소했다. 백락정을 희생자에서 부역자로 전락시키는 중차대한 판단 변경을 너무 성의 없이 도출했던 것이다.

진실화해위원회의 그 같은 오류가 이번 항소심 재판에서 걸러지지 않았다. 언론보도에 따르면, 항소심 재판부는 군법회의 판결문이 존재한다는 점을 근거로 진실화해위원회의 각하결정을 지지했다.

한국전쟁 당시의 군법회의 판결들이 신빙성이 낮다는 인식은 우리 사회에서 이미 널리 공유되고 있다. 그렇기 때문에 군법회의 판결문을 근거로 백락정에 관한 판단을 내리는 것은 섣부른 일이다. 당시의 군법회의가 민간인 학살의 도구였다는 사실이 훤히 드러난 지금 상태에서는 그 판결의 내용보다 그 판결의 적법성부터 따지는 것이 순리다.

이승만 정권은 자신들을 반대하는 사람들을 반국가세력으로 규정하고 무자비한 학살을 감행했다. 진실화해위원회의 12·3 진실규명 취소와 이번 항소심 판결에는 그 같은 역사적 맥락이 반영되지 않았다.
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