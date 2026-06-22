유성호

"이에 군경 부대는 이들을 기습하여 2시간 동안의 격전 끝에 적을 격퇴하고, 사살 20명, 부로(俘虜) 3명의 전과를 거두었다. 그러나 이날 하오에 후속(後續)한 그들 주력부대가 퇴각한 것으로 보인 병력과 합세하여 다시 침공하여 왔으므로, 동(同) 경찰은 15:00까지 분전하다가 이곳을 물러나서 이리 부근으로 이동하였다."

김광동 전 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장(20204년 10월 25일)2022년 12월 9일에 취임한 김광동 위원장은 12·3내란 직후에 2년 임기를 마쳤다. 그가 재임한 시기에 대한민국에서는 헌정질서의 내란뿐 아니라 진실규명과 관련된 '내란'도 있었다. 국가가 진실화해위원회를 앞세워 국가폭력 및 인권침해를 왜곡하는 일이 아무렇지도 않게 벌어졌다.그 시기의 진실화해위원회는 한국전쟁 당시 전남 진도 및 경북 영천에서 피해를 입은 민간인 희생자 일부가 적군 부역자일 가능성이 있다면서 진실규명을 보류했다. 그러나 확실한 근거가 있었던 것은 아니다. 불확실한 경찰 사찰 자료가 근거로 활용됐다는 언론 보도가 있었다.이뿐만이 아니었다. 진실규명이 이미 끝난 사안에 대해서도 뒤집기 시도가 있었다. 전남 함평 민간인 학살 사건의 일부 희생자에 대한 재조사 지시도 그 일례다.또 김광동 위원장의 임기 만료 직전에는 진실화해위원회에 의해 국가폭력 피해자로 이미 인정된 백락정에 대한 진실규명이 취소되는 사상 초유의 사태도 있었다. 쿠데타적인 이 사건이 벌어진 날은 윤석열의 내란 디데이인 2024년 12월 3일이다. 이때의 취소 결정을 지지하는 것이 서울고등법원의 이번 판결이다.국가폭력 진실규명에 대한 김광동 위원장의 각종 뒤집기 시도는 우리 사회의 가치체계를 교란하고 어지럽히는 일이었다. 그런 점에서 쿠데타이고 내란이었다. 백락정에 대한 진실규명 취소는 그중에서 가장 대표적인 사안이다.진실화해위원회는 2023년 11월 28일 백락정을 비롯한 충남 금산·논산·부여·서천 학살 피해자 22명에 관한 진실규명결정을 내렸다. 이 위원회의 <2023년 하반기 조사보고서> 제8권은 "22명이 국민보도연맹원 또는 좌익에 협조할 수 있거나 과거 좌익단체 가입 및 활동 경력이 있다는 이유 등으로 각 지역 경찰에게 연행 및 소집되어 예비검속된 뒤 부여군 백마강 구드레 나루터, 대전 산내 골령골, 금산군 부리면 현내리 윽박골 등에서 군경에 의해 집단 희생"됐음을 인정했다.정부수립 직후에는 항일·진보 세력이 국민보도연맹에 강제 편입되고 국가의 관리를 받았다. 이들은 1950년 6월 25일 한국전쟁이 발발하자마자 대량학살의 희생자가 됐다. 1919년 생인 백락정도 이로 인한 희생자라고 김광동 위원장 시절의 진실화해위원회는 인정을 했었다.그런데 이 위원회는 뒤늦게 발견된 군법회의 판결문을 이유로 백락정에 대한 진실규명결정을 취소했다. 국방경비법 제32조의 이적행위를 근거로 사형을 선고하는 이 판결문에는 '판결 이유'가 적혀 있지 않다. 생명을 박탈하는 극형을 선고하면서도 선고의 근거가 전혀 설명되지 않았다. 이렇게 문제점이 많은 판결인데도, 백락정의 유죄를 선고하는 판결이 발견됐다는 것을 근거로 백락정에 대한 위원회의 결정이 뒤집혔던 것이다.인민군은 1950년 7월 중순까지도 서천 일대를 점령하지 못했다. 이 점은 서천군 장항읍의 전황에서 확인된다. 국방부 전사편찬위원회의 <한국전쟁사> 제2권은 "(7월) 17일, 군산경찰서에서는 기선을 제압코자 서원 50명과 후퇴한 충남경찰대를 동원하여 아(我) 해병 제1대대와 함께 장항에 포진, 적의 칩습에 대비"했다면서 "이날 10.00. 선견(先遣)부대로 보이는 200명의 적이 장항에 침입"했다고 말한다.이 같은 전황은 서천 지역의 이적행위가 7월 중순 이후에야 가능했음을 의미한다. 그런데 백락정은 그보다 훨씬 전에 연행됐다. 위의 진실화해위원회 보고서에 따르면, 백락정이 동아일보사 서천지국장인 친형과 함께 사복경찰들에게 붙들려 지서로 연행된 것은 전쟁 발발 이틀 뒤인 6월 27일이다. 그날 석방된 백낙정은 형이 석방되지 않자 사흘 뒤 지서로 찾아갔다가 다시 붙들렸다.그렇게 재구금된 백락정은 7월 중에 학살을 당했다. "1950년 7월 1일부터 7월 17일 사이 대전 산내 골령골에서 군경에 의해 희생되었다고 판단된다"고 위 보고서는 말한다. <한국전쟁사>에 따르면, 7월 17일에 전투가 있었다. 그 전투 이전에 학살이 일어났던 것이다.6월 30일부터 백락정은 인민군을 돕고 싶어도 도울 기회가 없었다. 그는 이적행위를 할 틈도 없이 붙들려 있었다. 이는 그에 대한 군법회의 사형 판결이 근거를 갖추지 못했음을 의미한다. 이적행위 할 틈도 없었던 백락정을 이적행위자로 규정하고 사형을 선고하는 어이없는 판결이었다.