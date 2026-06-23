GTOP 보고서 갈무리

글로벌무역정책관측소(GTOP) 보고서 갈무리.같은 장벽도 누구에게나 같은 장벽은 아니다. 큰 기업은 전담 부서와 법률 자문, 물류망으로 새 절차를 흡수할 수 있다. 작은 기업에게 같은 서류는 수출을 포기하게 만드는 문턱이 된다.가계도 비용을 피하지 못했다. 비관세 장벽은 식품 가격을 약 6% 끌어올렸고, 가구 당 약 210파운드의 부담을 만들었다. 그 부담은 최하위 10% 가구에 최상위 10% 가구보다 52% 더 무겁게 작용했다.이 대목에서 브렉시트는 경제 문제가 아니라 사회 문제로 바뀐다. 주권 회복은 국가 전체의 이름으로 말해졌지만, 계산서는 아래로 먼저 내려갔다. 작은 기업과 취약한 가계가 그 선택의 비용을 가장 먼저 떠안았다.브렉시트가 약속한 것은 손실의 감수가 아니었다. 영국은 유럽 밖 세계로 더 빠르게 나가겠다고 했다. "글로벌 브리튼"은 고립이 아니라 더 넓은 독립을 약속하는 이름이었다.그러나 무역의 지리는 크게 바뀌지 않았다. 2024년에도 유럽연합은 영국 수출의 41%, 수입의 50%를 차지했다. 2015년의 42.3%, 52.5%와 비교하면 차이는 제한적이다. 가까운 시장은 정치 구호보다 오래 버텼다.협정의 성과도 기대에 미치지 못했다. 영국은 기존 유럽연합 협정을 이어받는 37개 연속 협정을 만들었지만, 새로 체결한 협정은 4개에 그쳤다. 국내총생산 증가 효과도 0.32%로 제시된다. 독자 협상권은 생겼지만, 시장 규모가 줄어든 만큼 협상력도 작아졌다.금융에서는 더 미묘한 결과가 나왔다. 런던 시티는 무너지지 않았다. 다만 일부 기능은 암스테르담, 프랑크푸르트, 더블린, 파리, 룩셈부르크, 뉴욕으로 흩어졌다. 유럽 대륙도 런던을 대체할 단일 금융 중심지를 만들지는 못했다.그 빈자리를 가장 크게 활용한 쪽은 유럽이 아니라 미국일 가능성이 크다. 대형 상장과 깊은 자본시장, 달러의 힘은 뉴욕의 중심성을 더 키웠다. 영국이 유럽을 떠났다고 영국의 금융 주권이 온전히 커진 것도, 유럽의 금융 자율성이 곧바로 강화된 것도 아니었다.에너지에서는 성과와 의존이 함께 나타난다. 영국은 주요 7개국 가운데 전력 탈탄소화를 가장 빠르게 이룬 나라로 평가된다. 그러나 2025년 순전력 수입은 33TWh, 전력 구성의 약 12%에 이르렀고, 주된 공급원은 프랑스였다.전력망의 현실은 국경선처럼 잘리지 않는다. 영국은 유럽 전력 시장 밖에 있지만, 전기의 흐름은 여전히 대륙과 이어져 있다. 제도적으로 분리되었다고 해서 물리적 의존까지 사라지는 것은 아니다.디지털 규제와 제재 정책도 비슷한 방향을 가리킨다. 영국은 형식적으로 독자 규제권을 회복했지만, 개인정보, 온라인 안전, 경쟁 규제, 대러 제재에서 유럽과 다시 맞춰갔다. 규칙을 만드는 자리에서는 빠졌지만, 규칙의 영향권에서는 벗어나지 못한 셈이다.