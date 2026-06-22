▲
장대신(姜大昕, Jiang Daxin), 스텝펀 창업자 겸 CEO, 전 마이크로소프트 글로벌 부사장 출신으로 자연어 처리(NLP) 분야 최고 권위자이다. 중국과학기술대학 학사, 뉴욕주립대학교 컴퓨터과학 박사.사진자료
스텝펀은 현재 홍콩 증시 상장을 추진 중이며, 시장에서는 최고 120억 달러(약 18조 3000억 원)의 기업가치가 거론됩니다. 올해 1월 발표된 50억 위안(약 9,500억 원) 규모 B+ 라운드에 이어, 약 25억 달러 규모의 상장 전 투자 유치(Pre-IPO)가 진행 중입니다.
주목해야 할 것은 주주 명단입니다. 상하이국투선도(上海国投先导)·궈서우주식(国寿股权) 등 국유 자본의 참여는 두 가지를 해결합니다. 중국 시장에서의 사업 적법성, 그리고 단기 수익을 압박하지 않는 장기 인내 자본입니다. 이 두 가지는 AI 인프라 기업이 상장 전 반드시 갖춰야 할 조건입니다.
그러나 더 주목해야 할 이름들이 있습니다. 화친테크(华勤技术, Huaqin Technology)·룽치(龙旗, Longcheer)·하오웨이(豪威, OmniVision)입니다. 이들은 삼성·애플·샤오미의 스마트폰을 대신 설계하고 생산하는 위탁생산(ODM) 공급망의 핵심 거물들입니다. AI와 무관해 보이는 이 기업들이 스텝펀에 투자한 이유는 하나입니다. 스텝펀의 모델을 자신들이 만드는 기기 안에 기본 탑재(Pre-install)하겠다는 것입니다.
이들에게 지분을 내어주고 투자관계를 맺은 것은 스텝펀이 자신의 한계를 정확히 알고 있다는 증거입니다. 스텝펀에게는 스마트폰도 없고 자동차도 없습니다. 그래서 자본을 무기로 출하 통로를 직접 매입했습니다. 수억 대의 기기를 생산하는 공급망 안으로 지분 관계를 통해 진입한 것입니다. 모델이 아무리 뛰어나도 기기 안에 들어가지 못하면 존재하지 않는 것과 같다는 판단입니다.
이것이 스텝펀의 전략이 딥시크(DeepSeek)·키미(Kimi) 등과 근본적으로 다른 지점입니다. 딥시크는 오픈소스 공개로 개발자 생태계를 선점했고, 키미는 소비자 앱과 API 호출량으로 수익을 쌓아갑니다. 두 전략 모두 사용자의 '선택'을 전제로 합니다. 반면 스텝펀은 선택받는 경쟁에서 벗어나 선택지 자체가 되는 구조를 하드웨어 공급망 안에 설계했습니다.
거버넌스 구조도 같은 방향을 가리킵니다. 스텝펀은 걸출한 젊은 경영자 인치(印奇, Yin Qi)를 CEO로 영입했습니다. 인치는 치엔리테크(千里科技, Qianli Technology, 지리자동차 계열 차량용 AI 플랫폼 전문 법인)의 CEO로 이 회사의 성공적인 IPO로 이끈 주역입니다. 그가 스텝펀과 치엔리테크를 동시에 총괄하는 단일 지휘 의사결정 체계가 확정됐다는 것은, 계약이 아닌 지배 구조로 두 법인을 결합했다는 의미입니다. 양해각서(MOU) 백 장보다 실질적인 결합입니다.
현재 단말기 기본 탑재(Pre-install) 규모는 4,200만 대를 넘었고, 단말기 에이전트(Agent) API 호출량은 3개 분기 연속 약 170% 성장했습니다. 시장에서 인용되는 수치는 2025년 매출 약 5억 위안(약 1130억 원), 2026년 예상 매출 약 12억 위안(약 2700억 원)입니다. Step Flash 모델 가격은 100만 토큰당 1.35위안(약 305원)으로 책정됐습니다. 이 가격은 자신감이 아니라 생존 계산입니다. 단말기 파트너가 모델을 비용 항목이 아닌 탑재 결정으로 유지하도록 만들기 위한 계산입니다.
미래 AI 수익 모델은 어디서 결정되는가