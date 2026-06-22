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인치(印奇, Yin Qi), 스텝펀, 첸리 테크놀로지 공동 CEO, 칭화대학 컴퓨터공학 전공, 천재반 출신으로 중국AI산업을 이끌고 있다.4200만 대의 기본 탑재(Pre-install) 규모와 170% 호출 성장은 "쓰는 사람이 있는가"에 대한 답입니다. 그런데 "돈을 내는 사람이 있는가"에는 아직 미지수 입니다. 차량 기본 탑재가 수익 항목이 되려면 계약서에 라이선스(License) 또는 로열티(Royalty) 조항이 명시돼야 합니다. 상장 신청서(IPO Prospectus)가 공개되기 전까지 단말기 수익이 일회성 공동 연구개발 보조금인지 지속적 임차료 구조인지는 판단할 수 없습니다.중국 AI 기업의 다음 전장은 파라미터가 아니라 시장에서의 수익 구조의 설계로 넘어갔습니다. 지금까지 AI 모델 기업의 경쟁은 벤치마크 점수와 파라미터 규모로 측정됐습니다. 그러나 스텝펀의 전략은 다른 물음을 제기합니다. 모델이 아무리 뛰어나도 사용자가 '선택'해야 수익이 발생하는 구조라면 그 수익은 항상 경쟁에 노출됩니다. 반면 모델이 차량의 기본 탑재(Pre-install)로 자리 잡는 순간 경쟁의 문법이 바뀝니다. 사용자가 다른 모델을 선택하려면 차량을 바꿔야 합니다.이것이 스텝펀이 핸드폰 위탁생산(ODM) 공급망과 완성차 업체에 자본으로 진입한 이유입니다. 출하 통로를 확보하는 것이 아니라 전환 비용(Switching Cost)을 설계하는 것입니다. AI 모델을 소프트웨어가 아닌 하드웨어 생태계의 일부로 만드는 전략입니다.물론 통로 확보가 곧 수익을 보장하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 스텝펀이 설계하고 있는 것은 단순한 탑재가 아니라 자동차가 제3의 생활 공간이 되는 순간 그 공간의 운영 체계가 되는 것입니다. 사용자가 매일 출퇴근길에 쌓는 대화 기록, 감정 데이터, 경로 패턴이 모두 스텝펀의 메모리 안에 축적됩니다. 이 축적이 임계점을 넘는 순간, 라이선스 협상의 무게추는 완성차 업체에서 스텝펀으로 이동합니다.이제 중국 AI 기업의 다음 전장은 더 좋은 모델을 만드는 것이 아닙니다. 사용자의 일상 속에서 교체 불가능한 위치를 선점하는 것입니다. 스텝펀이 자동차를 택한 것은 기술적 선택이 아니라 생태계 설계의 선언입니다.결국 AI 기업의 다음 전장은 더 좋은 모델을 만드는 것이 아닙니다. 사용자의 일상 속에서 교체 불가능한 위치를 선점하는 것입니다. 스텝펀이 자동차를 택한 것은 기술적 선택이 아니라 생태계 설계의 선언입니다.여기서 중요한 분기점이 보입니다. 미국의 AI 산업이 범용 모델 경쟁과 플랫폼 독점을 향해 수렴하는 동안 중국은 다른 방향으로 갈라지고 있습니다. 자동차·스마트폰·산업 설비 등 버티컬(Vertical, 산업별 특화 영역) 적용이 본격화되는 순간부터 중국 AI 시장은 미국과 전혀 다른 형태로 재편됩니다.미국이 소수의 빅테크가 AI 플랫폼을 장악하는 구조라면 중국은 수백 개의 산업 영역에서 AI가 동시에 하드웨어 생태계 안으로 내재화되는 구조입니다. 이 구조는 단일 플랫폼보다 훨씬 큰 시장을 만듭니다. 그리고 그 분기점은 먼 미래가 아닙니다. 스텝펀의 상장 신청서(IPO Prospectus)가 공개되는 바로 지금 그 갈림길이 시작되고 있습니다.