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26.06.22 17:21최종 업데이트 26.06.22 17:21
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AI 모델 회사의 수익은 API 호출량에서 나온다는 것이 업계의 통념입니다. 더 많은 개발자가 쓸수록 더 많은 토큰이 처리될수록 매출이 쌓인다는 구조입니다. 그러나 이 등식은 하나의 전제 위에 서 있습니다. 사용자가 모델을 '선택'해야 한다는 것입니다. 스텝펀(阶跃星辰, StepFun)은 그 전제를 정면으로 부수고 있습니다. 선택받는 것이 아니라, 선택지 자체가 되는 전략입니다.

스텝펀 — 글로벌 멀티 모달 모델이 자동차를 택한 이유

스텝펀의 SUPER EVA가 탑재된 지리자동차(Luxury EV) 지커.사진자료

스텝펀은 2023년 설립된 중국의 대형 AI 스타트업입니다. 마이크로 소프트, 구글 출신 연구진을 중심으로 구성된 팀은 창업 1년 만에 텍스트·이미지·오디오·비디오를 통합 처리하는 멀티모달(Multimodal) 기반 모델 'Step-1'을 출시했습니다. 이후 Step-2, Step Audio 2, Step-Video 등 시리즈를 연속 발표하며 중국 내 6대 AI모델 회사로 자리매김했습니다. 현재 글로벌 멀티모달 벤치마크에서 상위권을 유지하고 있으며 해외 사용자를 포함한 누적 사용 기반이 형성되어 있습니다.

그러나 스텝펀이 시장의 주목을 받는 진짜 이유는 모델 성능이 아닙니다. 이 회사가 모델을 어디에 집어넣고 있는가입니다. 스텝펀의 핵심 기술적 선택은 희소 혼합 전문가 구조(MoE, Mixture of Experts)입니다. Step 3.5/3.7 Flash 모델의 경우 전체 파라미터는 1960억 개(196B)에 달하지만 실제 추론 시 활성화되는 파라미터는 110억 개(11B)에 불과합니다.

방대한 전문가 집단을 보유하되 문제에 맞는 일부 전문가만 초고속으로 구동하는 방식입니다. 덕분에 추론 속도는 최대 초당 400 토큰(tokens/s) 수준이며 전력 소모와 발열을 대폭 낮출 수 있습니다. 이 설계는 클라우드 서버가 아닌 차량 내부 칩, 즉 엣지(Edge)에서 AI를 구동하기에 최적화 되어 있습니다.

단말기-클라우드 결합 , 자동차를 제3의 생활 공간으로 재정의하다

슈퍼에바는 지능형 보조 자율주행, 주차을 돕고 운전자의 감정을 읽고 움직이는 자동차 슈퍼 에이전트로 작동한다.사진자료

스텝펀이 채택한 전략은 단말기-클라우드 결합(Edge-Cloud Integration)입니다. 복잡한 추론은 클라우드에서, 실시간 응답이 필요한 경량 작업은 차량 내 엣지에서 처리합니다. 자동차의 AI기능이 원활하게 작동하려면 초저지연과 네트워크 의존성 탈피가 필수이기 때문입니다. 모든 데이터를 클라우드로 전송하면 응답 지연이 발생하고 네트워크가 불안정한 구간에서는 서비스가 중단됩니다. 따라서 핵심 AI 기능은 차량 내부에서 직접 실행되어야 합니다.

이 전략이 실제로 구현된 것이 지리자동차(吉利汽车, Geely) 갤럭시 M9(银河M9)입니다. 스텝펀의 종단 간 음성 모델(End-to-End Voice Model) Step-Audio 2를 기반으로 한 차량 내 AI 에이전트 '슈퍼 EVA(Super EVA)'가 탑재됐습니다. 0.7초 이내의 응답 속도로 운전자의 음성 톤에서 감정 상태를 실시간 분석하고, 장기·단기 기억 기능으로 사용자의 취향과 습관을 축적합니다.

또한 지능형 주행 시스템 G-ASD(AI-based Smart Driving)의 두뇌로 작동해 차선 변경, 신호등 인식, 자동 주차-주행 연계 기술(D2D, Door-to-Door) 기반의 구간 자율 주행까지 처리합니다. 최상위 트림에는 AI 연산 처리 능력 700TOPS의 Thor-U 칩과 엔비디아 드라이브 AGX(NVIDIA DRIVE AGX) 기반 통합 AI 연산 모듈, 27개 고정밀 센서가 탑재됐습니다.

갤럭시 M9은 출시 3개월 만에 약 4만 대가 판매됐습니다. 이어 지커 8X(极氪8X, Zeekr 8X)에는 스마트 좌석·운전 보조·디지털 생태계를 하나의 대화형 인터페이스로 통합하는 지능형 통합 주행 인터페이스(Cabin-Drive Integration)를 갖춘 차세대 슈퍼 EVA가 탑재될 예정입니다. 스텝펀은 자동차를 이동 수단이 아닌 '제3의 생활 공간(Third Living Space)'으로 정의합니다. 이 정의는 마케팅 문구가 아니라 수익 구조 설계의 출발점입니다.

투자자가 곧 1차 고객- 스마트폰을 AI폰으로 재정의하다

장대신(姜大昕, Jiang Daxin), 스텝펀 창업자 겸 CEO, 전 마이크로소프트 글로벌 부사장 출신으로 자연어 처리(NLP) 분야 최고 권위자이다. 중국과학기술대학 학사, 뉴욕주립대학교 컴퓨터과학 박사.사진자료

스텝펀은 현재 홍콩 증시 상장을 추진 중이며, 시장에서는 최고 120억 달러(약 18조 3000억 원)의 기업가치가 거론됩니다. 올해 1월 발표된 50억 위안(약 9,500억 원) 규모 B+ 라운드에 이어, 약 25억 달러 규모의 상장 전 투자 유치(Pre-IPO)가 진행 중입니다.

주목해야 할 것은 주주 명단입니다. 상하이국투선도(上海国投先导)·궈서우주식(国寿股权) 등 국유 자본의 참여는 두 가지를 해결합니다. 중국 시장에서의 사업 적법성, 그리고 단기 수익을 압박하지 않는 장기 인내 자본입니다. 이 두 가지는 AI 인프라 기업이 상장 전 반드시 갖춰야 할 조건입니다.

그러나 더 주목해야 할 이름들이 있습니다. 화친테크(华勤技术, Huaqin Technology)·룽치(龙旗, Longcheer)·하오웨이(豪威, OmniVision)입니다. 이들은 삼성·애플·샤오미의 스마트폰을 대신 설계하고 생산하는 위탁생산(ODM) 공급망의 핵심 거물들입니다. AI와 무관해 보이는 이 기업들이 스텝펀에 투자한 이유는 하나입니다. 스텝펀의 모델을 자신들이 만드는 기기 안에 기본 탑재(Pre-install)하겠다는 것입니다.

이들에게 지분을 내어주고 투자관계를 맺은 것은 스텝펀이 자신의 한계를 정확히 알고 있다는 증거입니다. 스텝펀에게는 스마트폰도 없고 자동차도 없습니다. 그래서 자본을 무기로 출하 통로를 직접 매입했습니다. 수억 대의 기기를 생산하는 공급망 안으로 지분 관계를 통해 진입한 것입니다. 모델이 아무리 뛰어나도 기기 안에 들어가지 못하면 존재하지 않는 것과 같다는 판단입니다.

이것이 스텝펀의 전략이 딥시크(DeepSeek)·키미(Kimi) 등과 근본적으로 다른 지점입니다. 딥시크는 오픈소스 공개로 개발자 생태계를 선점했고, 키미는 소비자 앱과 API 호출량으로 수익을 쌓아갑니다. 두 전략 모두 사용자의 '선택'을 전제로 합니다. 반면 스텝펀은 선택받는 경쟁에서 벗어나 선택지 자체가 되는 구조를 하드웨어 공급망 안에 설계했습니다.

거버넌스 구조도 같은 방향을 가리킵니다. 스텝펀은 걸출한 젊은 경영자 인치(印奇, Yin Qi)를 CEO로 영입했습니다. 인치는 치엔리테크(千里科技, Qianli Technology, 지리자동차 계열 차량용 AI 플랫폼 전문 법인)의 CEO로 이 회사의 성공적인 IPO로 이끈 주역입니다. 그가 스텝펀과 치엔리테크를 동시에 총괄하는 단일 지휘 의사결정 체계가 확정됐다는 것은, 계약이 아닌 지배 구조로 두 법인을 결합했다는 의미입니다. 양해각서(MOU) 백 장보다 실질적인 결합입니다.

현재 단말기 기본 탑재(Pre-install) 규모는 4,200만 대를 넘었고, 단말기 에이전트(Agent) API 호출량은 3개 분기 연속 약 170% 성장했습니다. 시장에서 인용되는 수치는 2025년 매출 약 5억 위안(약 1130억 원), 2026년 예상 매출 약 12억 위안(약 2700억 원)입니다. Step Flash 모델 가격은 100만 토큰당 1.35위안(약 305원)으로 책정됐습니다. 이 가격은 자신감이 아니라 생존 계산입니다. 단말기 파트너가 모델을 비용 항목이 아닌 탑재 결정으로 유지하도록 만들기 위한 계산입니다.

미래 AI 수익 모델은 어디서 결정되는가

인치(印奇, Yin Qi), 스텝펀, 첸리 테크놀로지 공동 CEO, 칭화대학 컴퓨터공학 전공, 천재반 출신으로 중국AI산업을 이끌고 있다.사진자료

4200만 대의 기본 탑재(Pre-install) 규모와 170% 호출 성장은 "쓰는 사람이 있는가"에 대한 답입니다. 그런데 "돈을 내는 사람이 있는가"에는 아직 미지수 입니다. 차량 기본 탑재가 수익 항목이 되려면 계약서에 라이선스(License) 또는 로열티(Royalty) 조항이 명시돼야 합니다. 상장 신청서(IPO Prospectus)가 공개되기 전까지 단말기 수익이 일회성 공동 연구개발 보조금인지 지속적 임차료 구조인지는 판단할 수 없습니다.

중국 AI 기업의 다음 전장은 파라미터가 아니라 시장에서의 수익 구조의 설계로 넘어갔습니다. 지금까지 AI 모델 기업의 경쟁은 벤치마크 점수와 파라미터 규모로 측정됐습니다. 그러나 스텝펀의 전략은 다른 물음을 제기합니다. 모델이 아무리 뛰어나도 사용자가 '선택'해야 수익이 발생하는 구조라면 그 수익은 항상 경쟁에 노출됩니다. 반면 모델이 차량의 기본 탑재(Pre-install)로 자리 잡는 순간 경쟁의 문법이 바뀝니다. 사용자가 다른 모델을 선택하려면 차량을 바꿔야 합니다.

이것이 스텝펀이 핸드폰 위탁생산(ODM) 공급망과 완성차 업체에 자본으로 진입한 이유입니다. 출하 통로를 확보하는 것이 아니라 전환 비용(Switching Cost)을 설계하는 것입니다. AI 모델을 소프트웨어가 아닌 하드웨어 생태계의 일부로 만드는 전략입니다.

물론 통로 확보가 곧 수익을 보장하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 스텝펀이 설계하고 있는 것은 단순한 탑재가 아니라 자동차가 제3의 생활 공간이 되는 순간 그 공간의 운영 체계가 되는 것입니다. 사용자가 매일 출퇴근길에 쌓는 대화 기록, 감정 데이터, 경로 패턴이 모두 스텝펀의 메모리 안에 축적됩니다. 이 축적이 임계점을 넘는 순간, 라이선스 협상의 무게추는 완성차 업체에서 스텝펀으로 이동합니다.

이제 중국 AI 기업의 다음 전장은 더 좋은 모델을 만드는 것이 아닙니다. 사용자의 일상 속에서 교체 불가능한 위치를 선점하는 것입니다. 스텝펀이 자동차를 택한 것은 기술적 선택이 아니라 생태계 설계의 선언입니다.

결국 AI 기업의 다음 전장은 더 좋은 모델을 만드는 것이 아닙니다. 사용자의 일상 속에서 교체 불가능한 위치를 선점하는 것입니다. 스텝펀이 자동차를 택한 것은 기술적 선택이 아니라 생태계 설계의 선언입니다.

여기서 중요한 분기점이 보입니다. 미국의 AI 산업이 범용 모델 경쟁과 플랫폼 독점을 향해 수렴하는 동안 중국은 다른 방향으로 갈라지고 있습니다. 자동차·스마트폰·산업 설비 등 버티컬(Vertical, 산업별 특화 영역) 적용이 본격화되는 순간부터 중국 AI 시장은 미국과 전혀 다른 형태로 재편됩니다.

미국이 소수의 빅테크가 AI 플랫폼을 장악하는 구조라면 중국은 수백 개의 산업 영역에서 AI가 동시에 하드웨어 생태계 안으로 내재화되는 구조입니다. 이 구조는 단일 플랫폼보다 훨씬 큰 시장을 만듭니다. 그리고 그 분기점은 먼 미래가 아닙니다. 스텝펀의 상장 신청서(IPO Prospectus)가 공개되는 바로 지금 그 갈림길이 시작되고 있습니다.
덧붙이는 글 임선영 씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페북에도 올렸습니다.
#스텝펀 #AI에이전트 #중국AI미래지도
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