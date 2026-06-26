익산시

"황등은 전주평야 북쪽에 위치한 전라북도 굴지의 시장이다. 읍내 호수는 내지인(일본인) 약 100호, 조선인 약 350호이다. 헌병출장소, 학교조합, 수리조합 등이 있다... (중략)... 임익수리조합의 큰 저수지(황등호)는 역으로부터 동쪽으로 약 8정 가량 떨어져 있는데, 주변 익산과 옥구 양 군에 걸쳐 3,000여 정보의 비옥한 논에 관개(물을 대는 것)를 하고 있다."

코스모스 피어있는 정든 고향역

이뿐이 곱분이 모두 나와 반겨 주겠지

달려라 고향 열차 설레는 가슴 안고

눈 감아도 떠오르는 그리운 나의 고향역

"황등석산이 문을 닫는 4년 뒤면 황등면의 고령화률이 60% 가까이 될 텐데 그때까지 새로운 길을 닦아놓지 않으면 안 된다는 절박한 마음으로 시작했어요. <황등면지>는 단순히 과거를 기록하는 작업이 아니에요. 우리가 이뤄놓은 것들, 우리가 가진 것들을 찬찬히 되짚어보면서 앞으로 황등이 어떤 길로 나아가야 할지를 함께 찾는, 희망을 만들어가는 일이에요."

옛 황등역의 모습1912년 호남선은 경부선이 지나는 대전에서 시작해 논산과 강경을 거쳐 전북으로 이어졌고, 전북에선 함열과 황등 그리고 옛 이리(익산)를 거쳐 김제평야를 가로질러 정읍에 이르렀다. 황등역이 문을 연 지 2년이 지난 1914년 조선총독부 철도국이 낸 <호남선 노선안내>엔 벌써 철길을 따라 일본인과 조선인이 제법 모여들어 큰 시장이 만들어졌다고 적고 있다.일제강점기엔 황등의 너른 들에서 수확한 쌀들을 황등역에서 기차에 실어 군산항으로 날랐다. 그래서 황등역 앞엔 큰 정미소들이 여럿 있었다. 황등에선 고구마도 많이 났는데, 술 만드는 주정의 원료로 쓰이던 사람 얼굴 만한 고구마들이 역 앞에 산처럼 쌓여있었다고 한다.황등에서 공부 좀 한다는 학생들도 황등역에서 기차를 타고 옛 이리(익산)로 학교를 다녔다. 일제강점기 이리농림부터 남성(여)중·고와 이리(여)중·고 그리고 전북기계공고에 이르기까지 옛 이리엔 이름난 학교들이 많았다. 그래서 아침이면 800여 명 학생들이 황등역으로 몰려와 기차에 몸을 실었다.저 멀리 함열역을 떠난 기차가 (지금은 사라진) 다산역에 다다를 때쯤 요란하게 기적을 울리면 학생들은 집에서 밥 먹다 말고 황등역으로 뛰어갔고, 마음씨 좋은 기관사는 멀리서 달려오는 학생들을 5분이고 10분이고 기다려줬다고 한다.학생들은 화물칸을 개조해 만든 시커먼 통학객차에 타야 했는데, 늘 객차가 모자라 40명이 앉으면 꽉 차는 객차 한 칸에 100여 명씩 몸을 구겨 넣어야 했다. 그래도 자리가 없어 기차에 매달려 가는 학생들도 있었고, 이리역에 닿기도 전에 뛰어내리다 잘못해서 목숨을 잃은 이들도 더러 있었다고 한다.가수 나훈아의 대표곡 <고향역>의 작곡가 임종수도 아침마다 황등역까지 내달렸던 학생들 가운데 한 명이었다. 황등 바로 옆 삼기에 살면서 이리 남성중학교를 다녔던 그는 아침마다 20리 논길을 뛰었다고 한다."가마솥에 불 때다가 뛰어서 열차 발판에 올라타면 기차가 출발해요. 그때 코스모스와 어머니의 모습을 생각해 곡에 담았습니다."(<전라도닷컴>(283호), 2025.11.)많을 땐 역무원이 12명까지 일했다는 황등역도 1980년대를 지나면서 찾는 발길이 줄었다. 기차만 다니던 길을 버스와 차가 다니기 시작했고, 지방인구도 갈수록 줄어든 탓이다. 한때 역장 혼자 역을 지키기도 했던 황등역은 다행히 고속철도가 익산역을 지나게 되면서 익산역이 맡아오던 화물중계와 화차검수 일을 넘겨받았다. 이제 더는 사람이 타고 내리진 않지만 호남·전라선을 지나는 하루 500대에 달하는 화물열차들이 모두 이곳에서 새로 연결되거나 분리된다.황등에 옛날 이야기만 가득한 건 아니다. 최근 황등에선 <황등면지> 만드는 일이 한창이다. 황등에서 태어나 공무원으로 30여 년을 보내고 다시 고향으로 돌아온 채수훈 면장이 벌인 일이다. 그는 황등의 25개 마을을 하나의 공동체로 묶어 함께 새로운 미래를 열어가야 한다고 믿는다.채 면장은 황등만의 브랜드도 만들고, '황등석산 문화예술공원'처럼 전국에서 사람들이 찾아올 만한 그 무언가도 만들어내야 한다고 했다. 한때 우시장까지 열리며 장날이면 발 디딜 틈 없이 북적이던 황등시장에도 새로운 청년들이 자리를 잡고 활기를 불어넣길 바란다고도 했다.그는 <황등면지>를 만드는 데 필요한 1억 원이 넘는 돈도 대부분 모금과 기부로 모으고 있다. '고향사랑기부제'의 지정 기부제도 활용하고 있는데, 익산 밖에서 고향사랑기부제로 모인 기부금이 3000만 원으로 황등면민을 비롯한 익산시민이 모아준 기부금 4000만 원에 맞먹는다. 그는 고향을 떠난 이들의 응원이 큰 힘이 된다고 했다.