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26.06.23 14:15최종 업데이트 26.06.23 14:15
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2010년에 창원·진해와 함께 통합 창원시를 구성한 마산은 한국전쟁 당시 부산 방어를 위한 서쪽 관문이었다. 창원·진해도 마산 동쪽이므로, 마산이 뚫리면 창원·진해·김해·부산이 연달아 넘어가기 쉬웠다. 그래서 마산을 놓고 벌어지는 양측의 공방전은 치열했다.

2021년 12월 23일 국회의원회관에서 국방부 군사편찬연구소와 국회의원 최형두(마산합포)·성일종·기동민이 주최하는 '마산방어전투의 의의 토론회'가 있었다. 이날의 발표자인 김기섭 군사편찬연구소 전쟁사부장에 따르면, 이 전투는 8월 2일부터 9월 14일까지 44일간이나 이어졌다. 이 전투가 진행되던 도중인 8월 18일에 부산이 임시수도가 됐다. 그런 점에서 이 전투는 임시수도 부산과 대한민국의 명운이 걸린 일이었다.

전투를 주도한 핵심 부대는 미국 육군 제25사단·제64야포대대와 미 해병 제5연대, 인민군 제6사단·7사단과 제16기갑여단과 제83모터사이클연대다. 양쪽 다 대군을 동원했던 것이다.

이 전투의 결과로, 대한민국은 부산의 서쪽 관문을 지켰다. 김기섭 전쟁사부장은 "미군 피해도 상당했으나, 부산의 관문인 마산을 끝까지 사수"했다고 한 뒤 "북한군의 기도를 차단하고 반격작전의 기틀 마련에 크게 기여"했다고 평했다.

무장세력에 학살된 마산·창원·진해 주민들

한국 전쟁 전후 국민보도연맹원 학살 다룬 다큐멘터리 <레드 툼> 관련 이미지. 따미픽쳐스

그런데 인민군이 마산 서쪽에 출현하기 전부터 마산·창원·진해 주민들은 무장세력에 의해 학살을 당했다. 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 <2009년 하반기 조사보고서> 제6권은 성명이 확인된 희생자 규모가 "대략 400여 명"으로 추정된다고 말한다.

학살이 벌어진 기간은 "1950년 6월부터 8월 사이"다. 창원 주민 장재원의 경우에는 학살된 날짜가 8월 29일 이후다. 인민군이 마산 서쪽에 출현하기 이전에 시작된 민간인 살상이 마산방어전투가 벌어지는 동안에도 계속됐던 것이다. 이 학살의 주체에 관해 보고서는 이렇게 말한다.

"가해자는 마산지구 방첩대(CIC) 및 마산육군헌병대 소속 군인과 마산경찰 소속 경찰임이 확인되었다."

희생자들을 연행하고 학살 현장까지 끌고가는 데 조력을 제공한 민간인들이 있었다. "마산·진해 경찰서 소속 경찰관과 이들의 지휘를 받은 지역 단위의 민보단, 우익청년단체원, 구장 등이 역할을 한 것으로 보인다"고 보고서는 말한다. 여기에 언급된 극우청년단체는 서북청년단이다. 악명 높은 서북청년단이 극우 성향의 이 지역 민보단과 합세해 마·창·진 양민 학살을 거들었던 것이다.

전쟁 중에 자국 군경에 의해 학살을 당했으니, 희생자들은 주로 반국가적 인물들일 것이라고 생각하기 쉽다. 그러나 실상은 정반대다. 여타 지역도 마찬가지이지만, 마·창·진 희생자들 역시 민족에 대한 애착이 강한 사람들이었다.

48세의 기혼여성인 이효임은 마을 사람들과 함께 연행됐다. 그는 창원 상남지서에서 트럭에 태워지고, 지금의 양곡중학교 인근인 아리송골에서 피살됐다. 그가 죽임을 당한 원인과 관련해 그의 시댁인 안씨 집안에서 전해지는 이야기가 있다. "집안에 안승철·안승낙·안승봉 등 일제강점기 독립운동가들이 있어서 작은증조모도 영향을 받은 듯"하다고 이 집안의 안희상은 진실화해위원회에 진술했다.

국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제18권 안승락(안승낙) 편은 경남 창원 상남이 본적지인 안승락(1913~1943)이 철공장에 위장취업해 노동자들의 항일투쟁을 독려하는 등의 방법으로 독립운동을 하다가 일본판 국가보안법인 치안유지법 위반으로 징역 3년을 선고받고 서대문형무소에 수감됐다고 기술한다.

민족에 대한 애착이 강한 사람들이 억울한 죽임을 당했다는 점은 또 다른 희생자인 차의수의 사례로도 증명된다. 그의 아들인 차병찬(당시 27세)은 "부친 차의수는 1946년 대구 10·1 사건에 연루되어 3년을 복역"했다고 진실화해위원회에 진술했다.

대구 10월항쟁은 미군정의 경제개혁 지체와 친일청산 방해 등에 맞선 저항권 행사였다. 해방 이전의 독립운동가들이 추구했던 것이 미군정하에서 거의 반영되지 않는 데 대한 규탄 운동이었다. 차의수는 불완전한 해방을 완전한 해방으로 만들고자 노력한 인물이다.

정부수립을 주도한 당시의 친일정권은 차의수 같은 사람들을 보호·지도하겠다며 국민보도연맹에 위압적으로 가입시키고 이들의 동향을 감시했다. 그러다가 한국전쟁이 발발하자 인민군보다도 이들을 우선적으로 공격해 대량살상을 감행했다.

마산 보도연맹원 400여 명이 감시 받게 된 사유

한국 전쟁 전후 국민보도연맹원 학살 다룬 다큐멘터리 <레드 툼> 관련 이미지. 따미픽쳐스

마·창·진에서 희생된 "(이름이 확인된) 대략 400여 명" 속에는 차의수 같은 사람들이 한둘이 아니었다. 진실화해위원회 보고서는 마산 보도연맹원 400여 명이 연맹의 감시를 받게 된 사유를 크게 네 가지로 분석한다.

"대체적으로 (1)대구 10·1사건에 연루되거나, (2)한국전쟁 발발 전 삐라 등을 살포하다가 체포되어 형무소에 다녀온 후, (3)빨치산에게 식량 등 도움을 준 후 자수하여, (4)사소한 이유로 경찰의 눈 밖에 난 뒤 용서를 해준다 하여 가입하게 되었다고 한다."

대구 10월항쟁에 가담한 사람들, 친일정권 규탄 시위 때 전단지 등을 살포한 사람들, 제주 4·3항쟁 진압을 거부하며 여순항쟁(여순사건)을 일으킨 뒤 빨치산 유격대가 된 군인들을 도운 사람들, 정치적 이유 없이 경찰의 미움을 산 사람들이 강압적 분위기 속에서 마산 국민보도연맹에 편입됐다. 마산 사람들이 도운 빨치산은 김일성과 함께하기 위해서가 아니라 제주 사람들과 함께하기 위해 유격대원이 된 사람들이다. 위의 넷 중 어느 하나도 학살을 정당화할 만한 사유가 되지 않는다.

그런데도 마·창·진 사람들은 잔혹한 학살을 당했다. 보도연맹원 교육이 있다는 말을 듣고 진해경찰서에 출석한 최도이(19세)는 살해를 당한 뒤 진해 앞바다에 버려졌다. 군용트럭에 실려가는 모습이 목격된 철공소 사장 김형찬(38세)은 피살 뒤에 지금의 창원시 마산합포구 구산면 옥계리 앞바다에 버려졌다. 북마산지서의 출두 요청을 받고 집을 나섰던 권태용(34세)은 살해된 뒤 거제 앞바다에 수장됐다는 소식이 무성했다.

바다가 아닌 구덩이에 버려지는 희생자들도 많았다. 창원 상남면 남산리 골짜기에서 남편 허원이 학살당했다는 소문을 들은 문원수(19세)는 위 보고서에 따르면 이런 경험을 했다.

"먼저 시신을 수습한 사람들에 의해 소문이 나서 희생 장소에 가보니, 큰 구덩이 두 개가 있었고 유족들이 시신을 찾기 위해 밧줄을 당기자 시신이 줄줄이 엮여서 나왔음."

이승만 정권과 군경과 극우세력은 북한을 이롭게 하고 대한민국을 위태롭게 했다는 등의 이유로 마·창·진 민간인 학살을 정당화했지만, 이것은 오늘날의 재심 재판에 의해 부정되고 있다. 2020년 2월 14일, 창원지방법원 마산지원 형사부는 마산지역 보도연맹원 6명의 유족이 청구한 재심 재판에서 전원 무죄를 선고했다. 처형을 정당화할 증거가 발견되지 않았다는 것이 이유다. 검찰 역시 결심공판에서 무죄 의견을 제출했다.

이승만 정권과 극우세력은 인민군이 마산에 도착하기 전부터 마·창·진의 항일·진보 진영을 학살했다. 심지어, 마산 서쪽에서 미군과 인민군이 임시수도 부산과 대한민국의 명운을 놓고 대규모 교전을 벌이는 동안에도 그런 학살을 계속했다.

압도적 기세로 밀고 내려오는 공산군대로 인해 대한민국이 위태한 상황에서도 당시의 정권과 극우세력은 마·창·진에서 항일·진보진영 학살에 열을 올렸다. 당시의 정권과 극우세력이 반공세력인지 반민족세력인지를 새삼스레 따져보게 된다.
#한국전쟁 #6·25전쟁 #국민보도연맹 #마창진 #과거사재심
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