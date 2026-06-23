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"가해자는 마산지구 방첩대(CIC) 및 마산육군헌병대 소속 군인과 마산경찰 소속 경찰임이 확인되었다."

한국 전쟁 전후 국민보도연맹원 학살 다룬 다큐멘터리 <레드 툼> 관련 이미지.그런데 인민군이 마산 서쪽에 출현하기 전부터 마산·창원·진해 주민들은 무장세력에 의해 학살을 당했다. 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 <2009년 하반기 조사보고서> 제6권은 성명이 확인된 희생자 규모가 "대략 400여 명"으로 추정된다고 말한다.학살이 벌어진 기간은 "1950년 6월부터 8월 사이"다. 창원 주민 장재원의 경우에는 학살된 날짜가 8월 29일 이후다. 인민군이 마산 서쪽에 출현하기 이전에 시작된 민간인 살상이 마산방어전투가 벌어지는 동안에도 계속됐던 것이다. 이 학살의 주체에 관해 보고서는 이렇게 말한다.희생자들을 연행하고 학살 현장까지 끌고가는 데 조력을 제공한 민간인들이 있었다. "마산·진해 경찰서 소속 경찰관과 이들의 지휘를 받은 지역 단위의 민보단, 우익청년단체원, 구장 등이 역할을 한 것으로 보인다"고 보고서는 말한다. 여기에 언급된 극우청년단체는 서북청년단이다. 악명 높은 서북청년단이 극우 성향의 이 지역 민보단과 합세해 마·창·진 양민 학살을 거들었던 것이다.전쟁 중에 자국 군경에 의해 학살을 당했으니, 희생자들은 주로 반국가적 인물들일 것이라고 생각하기 쉽다. 그러나 실상은 정반대다. 여타 지역도 마찬가지이지만, 마·창·진 희생자들 역시 민족에 대한 애착이 강한 사람들이었다.48세의 기혼여성인 이효임은 마을 사람들과 함께 연행됐다. 그는 창원 상남지서에서 트럭에 태워지고, 지금의 양곡중학교 인근인 아리송골에서 피살됐다. 그가 죽임을 당한 원인과 관련해 그의 시댁인 안씨 집안에서 전해지는 이야기가 있다. "집안에 안승철·안승낙·안승봉 등 일제강점기 독립운동가들이 있어서 작은증조모도 영향을 받은 듯"하다고 이 집안의 안희상은 진실화해위원회에 진술했다.국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제18권 안승락(안승낙) 편은 경남 창원 상남이 본적지인 안승락(1913~1943)이 철공장에 위장취업해 노동자들의 항일투쟁을 독려하는 등의 방법으로 독립운동을 하다가 일본판 국가보안법인 치안유지법 위반으로 징역 3년을 선고받고 서대문형무소에 수감됐다고 기술한다.민족에 대한 애착이 강한 사람들이 억울한 죽임을 당했다는 점은 또 다른 희생자인 차의수의 사례로도 증명된다. 그의 아들인 차병찬(당시 27세)은 "부친 차의수는 1946년 대구 10·1 사건에 연루되어 3년을 복역"했다고 진실화해위원회에 진술했다.대구 10월항쟁은 미군정의 경제개혁 지체와 친일청산 방해 등에 맞선 저항권 행사였다. 해방 이전의 독립운동가들이 추구했던 것이 미군정하에서 거의 반영되지 않는 데 대한 규탄 운동이었다. 차의수는 불완전한 해방을 완전한 해방으로 만들고자 노력한 인물이다.정부수립을 주도한 당시의 친일정권은 차의수 같은 사람들을 보호·지도하겠다며 국민보도연맹에 위압적으로 가입시키고 이들의 동향을 감시했다. 그러다가 한국전쟁이 발발하자 인민군보다도 이들을 우선적으로 공격해 대량살상을 감행했다.