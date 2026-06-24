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패션 산업의 오염 문제.패션산업은 인류가 만들어 낸 가장 오염된 산업으로 꼽힌다. 유럽의회 보고서에 따르면 EU 내 1인당 섬유 소비량(의료, 신발, 침구류 등 가정용 섬유)은 2019년 17kg에서 2022년 19kg으로 증가하였으며, 버려지는 의류·신발은 2020년 기준으로 연간 약 12kg이다.[3] 유럽의회에 따르면 EU에서 연간 1260만 톤의 섬유 폐기물이 발생하며, 이 중 의류·신발류만 520만 톤에 달한다.[4]심각한 것은 입지도 않은 옷이 버려지는 현상이다. 유럽환경청(EEA)이 2024년 발표한 보고서에 따르면 유럽에서 매년 출시되는 섬유 제품의 4~9%, 즉 26만 4000~59만 4000톤이 단 한 번도 사용되지 않은 채 폐기된다. 이 과정에서 발생하는 온실가스 배출량은 최대 560만 CO₂ 환산톤에 달한다. 스웨덴의 순 탄소 배출량에 근접한 수준이다. EU 집행위원회에 따르면 온라인으로 구매된 의류의 약 20%, 신발의 약 30%가 반품되고 있으며, 이 중 22~44%는 새로운 소비자에게 전달되지 않고 폐기된다.[5]칠레 아타카마 사막의 헌 옷 쓰레기 산은 이 문제의 상징이다. BBC가 2022년 현지 취재를 통해 보도한 바에 따르면 칠레에 수입되는 의류의 절반 이상이 아타카마 사막의 불법 투기장에 버려지며, 위성 사진으로 확인될 만큼 거대한 이 쓰레기 더미에는 미국·유럽·아시아에서 수출된 재고 의류가 가격표를 단 채 산처럼 쌓여 있다.[6] 이 같은 문제는 서아프리카에서도 반복된다. 가나 아크라의 칸타만토 시장에는 매주 약 1500만 벌의 중고 의류가 유입되지만, 이 중 약 40%는 판매되지 못한 채 폐기된다. 또한 상당량의 폐기 의류는 적절히 처리되지 못하고 하천과 해안으로 유입되며 환경 오염을 심화하고 있다.[7] EU의 ESPR은 바로 이 관행을 정면으로 겨냥하고 있다.EU의 '지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR, Ecodesign for Sustainable ProductsRegulation)은 2024년 7월 18일 발효된 EU 순환경제 입법의 핵심에 해당한다.[8] 식품·의약품 등 일부를 제외한 EU 역내에서 유통되는 거의 모든 물리적 제품에 적용되며, EU 역내에서 판매 또는 사용되는 제품을 공급하는 한국 등 역외 기업도 ESPR의 직접적인 영향을 받는다.ESPR의 핵심은 두 가지 요건이다. 첫째, '에코디자인 요건'으로, 제품의 내구성·재사용가능성·수리용이성·환경발자국 등을 개선하는 성능 요건(PerformanceRequirements)과 이 정보를 소비자에게 공개하는 정보 요건(InformationRequirements)으로 구분된다. 둘째, 이 두 요건을 디지털로 집약한 '디지털 제품 여권(DPP)'이다. 아울러 미판매 제품 폐기 금지 조항이 포함되어 재고 처리 방식 전반을 규율한다.[10]이에 따라 의류·액세서리·신발을 판매하는 대기업은 2026년 7월 19일부로 미판매 제품 폐기가 원칙적으로 금지된다. 대기업은 직원이 250명 이상이거나, 직원수와 무관하게 매출이 5000만 유로를 초과하면서 총자산 4300만 유로를 초과한 기업을 말한다. 중간 규모 기업(직원 50~250명)은 2030년 7월 19일부터 적용된다. 소기업과 영세기업은 적용 대상에서 제외된다. [11][12][13]다만 안전·위생·심각한 손상 등 규정이 정한 예외 사항에 한해 폐기가 허용되며, 이때 사유별 증빙 자료를 5년 보관해야 한다.[14]공시 의무도 부과했다. 이 같은 유형의 제품을 파는 대기업은 미판매 제품 폐기에 관한 정보를 홈페이지나 지속가능경영보고서 등을 통해 표준화한 형식으로 공시해야 하며, 2025년 자료를 기준으로 2027년 2월부터 의무가 발생한다.유럽 수출 기업에게 이 조항의 파급력은 심대하다. 기업은 재고 의류를 소각·매립하는 대신 기부·재판매·재활용·업사이클링 등 대안을 마련해야 하고, 이 과정에서 재고 관리 시스템과 공급망 전반의 혁신이 불가피해진다. 옷의 '전자 신분증'인 DPP 보유 의무화 또한 새로운 부담이다.DPP는 제품의 기술적 성능, 지속가능성, 순환성, 법규 준수 등 정보를 QR코드나 NFC 태그 등 데이터 캐리어를 통해 누구나 확인할 수 있도록 하는 디지털 도구다. ESPR 제9조는 제품을 EU 시장에 내놓으려는 제조사에 DPP 보유를 의무화하여 제품마다 고유한 디지털 신원을 부여한다. 섬유·의류 분야 DPP의 구체적 요건을 담은 위임법은 2027년 채택될 예정이며, 기업의 실제 의무 준수 시점은 2028년 중반으로 예상된다.[17]DPP 도입에 대한 유럽 섬유업계의 입장은 조건부 지지다. 유럽의류섬유연합(EURATEX)은 지난 3월 "잘 설계된 DPP는 유럽 섬유 가치사슬 전반의 투명성, 순환성, 경쟁력을 강화할 수 있다"며 원칙적으로 DPP 도입을 지지하는 입장을 밝혔다. 다만 유럽 섬유 산업의 근간을 이루는 중소기업(SME)이 감당할 수 있도록 명확한 자료 범주, 기존 시스템과 상호 운용성, 영업 기밀 보호 장치가 필수 조건이라고 강조했다.[18][19] EU 집행위원회는 이러한 우려를 일부 수용해 최종 규정에서 예외 사유 증빙 서류 보관 기간을 초안의 10년에서 5년으로 단축하고, 공시 자료에 대한 제3자 감사 의무를 삭제하는 등 행정 부담을 완화했다.[20]재판매 플랫폼, 회수 프로그램, 주문 생산 방식 등 순환경제 비즈니스 모델에 이미 투자한 기업들은 규제를 자신들에게 유리한 것으로 받아들이는 분위기다. 반면 환경적 관점에서는 폐기 금지가 과잉생산이라는 근본 원인을 해결하지 못하며, 파괴 가능성을 완전히 없앤 것이 아니라 규제하고 조건화하는 데 그쳤다는 반론도 나온다.유럽 시장에서는 선제적으로 DPP가 선택이 아닌 거래 조건으로 자리 잡는 추세다. 미국의 소매무역협회에 따르면 유럽 유통업체는 제품을 납품받기 전 단계에서 공급업체(브랜드)에 DPP 관련 데이터 준비 수준을 평가하고, 필요한 정보 제공 기준을 요구하기 시작한 것으로 나타났다.[21] 제품의 생산 과정과 환경 영향을 투명하게 공개할 수 있는지 여부가 실제 거래 성사에 영향을 미치고 있음을 보여준다.이웃 나라인 일본에서는 민관 협력 모델을 기반으로 DPP 도입이 확산하고 있다. 후쿠오카현 이이즈카시에 위치한 의료 의류 기업 'sukui'는 2024년 7월 시범 사업을 거쳐 2025년 7월 자사 전 제품에 DPP를 전면 도입했다. 각 제품의 QR코드를 스캔하면 원재료 조달부터 방적·제직·봉제·염색에 이르는 전 생산 공정의 LCA(전과정평가) 기반 이산화탄소 배출량을 확인할 수 있다. 일본 의료용 의류 분야에서 DPP를 전면 도입한 첫 사례다.[22]