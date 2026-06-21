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[참고자료] ZhipuAI가 발표한 GLM5.2

chat｜https://chat.z.ai/

지표｜https://z.ai/blog/glm-5.2

포스트 트레이닝 전문연구소 Mindlab 깃허브｜

https://github.com/MindLab-Research/Megatron-GLM5.2

AI 독립 연구원 Teortaxes는 GLM-5.2의 현재 능력을 Claude Opus 4.7에서 4.8 사이로 평가했습니다. Mythos와 GLM을 7개월의 격차로 추정했습니다. 일론 머스크(Elon Musk)는 "아마도 2027년 1분기"라는 더 보수적인 의견을 보였습니다.미국 행정부가 엔트로픽(Anthropic)의 최강 AI 모델 미토스(Mythos)와 그 일반 버전 페이블(Fable)을 외국인에게 차단한 날 중국AI업계는 오픈소스 모델과 오픈소스 사후 학습 진영에 환호했습니다.6월 17일 즈푸가 GLM-5.2를 공개하며 전 세계 오픈소스 모델 중 최고 성능을 기록했고 포스트 트레이닝 전문 스타트업 '마인드 랩(Mind Lab)'이 재빠르게 GLM-5.2 후학습으로 성능을 끌어올려 오픈소스 진영의 협공을 선보였습니다.AI 독립 연구원 Teortaxes는 GLM-5.2의 현재 능력을 Claude Opus 4.7에서 4.8 사이로 평가했습니다. Mythos와 GLM을 7개월의 격차로 추정했습니다. 일론 머스크(Elon Musk)는 "아마도 2027년 1분기"라는 더 보수적인 의견을 보였습니다. 그는 벤치마크 추격은 상대적으로 쉬운 일이지만, "진정한 유용성(real usefulness)"으로 측정하면 2027년 1분기라도 인상적인 수준이라고 덧붙였습니다.그러나 이 논쟁의 당사자인 즈푸AI 창립자 탕제(唐杰)는 단 네 단어로 답했습니다. "그렇게 오래 걸리지 않는다(won't take that long)". 그는 구체적인 시점을 제시하지 않았습니다. 그러나 그 한마디에는 중국 AI가 쌓아온 추격의 궤적에 대한 확신이 담겨 있었습니다.탕제의 자신감은 허언이 아니었습니다. GLM-5.2는 MoE(혼합 전문가) 아키텍처에 총 744B 파라미터, 활성화 파라미터 약 40B, 1M 토큰의 장문맥 처리 능력을 갖췄습니다.수치로 기록된 성과도 인상적입니다. Artificial Analysis 종합 지수에서 51점으로 글로벌 오픈소스 모델 1위를 기록했으며, FrontierSWE 롱코딩 벤치마크에서는 74.4점을 획득해 Claude Opus 4.8(75.1점)과의 격차를 1%포인트로 좁혔습니다. Code Arena에서는 글로벌 모든 모델 중 1위를 차지했습니다.더욱 주목할 점은 비용입니다. 동일한 작업에서 GLM-5.2의 비용은 0.06달러인 반면, Opus 4.8은 0.49달러로 무려 8배 이상의 차이를 보입니다. "10%의 지능 차이가 90%의 비용 차이"로 이어지는 이 구조는 대형 모델 경쟁의 중심을 성능에서 실용성과 경제성으로 이동시키고 있습니다.그러나 GLM-5.2의 성과만으로 Mythos를 따라잡았다고 말하기는 어렵습니다. SWE-Marathon과 같은 가장 도전적인 벤치마크에서는 여전히 13.0 대 26.0으로 상당한 격차가 존재합니다.더 근본적인 질문은 이것입니다: "Mythos를 따라잡는 것이 파운데이션 모델 강화로 충분한가?"OpenAI가 GPT-4에서 o1로 도약할 때 핵심 경쟁력은 사후학습 (post-training)에서 비롯되었습니다. Anthropic의 Constitutional AI 역시 포스트 트레이닝 방법론입니다. Foundation Model은 건물의 설계도와 같아서 최대 높이를 결정합니다.그러나 실제로 그 높이까지 건물을 완성하는 것은 Post-training이라는 시공 기술에 달려 있습니다. GLM-5.1에서 5.2로의 도약은 설계도는 동일했지만 시공 기술의 혁신이 더 높은 완성도를 가능하게 했음을 보여주는 사례입니다. 이는 파운데이션 모델의 경쟁이 점차 상향 평준화 되면서 Post-training의 품질이 제품의 실제 체감 성능을 결정하는 분수령이 되고 있음을 시사합니다.이 지점에서 주목해야 할 팀이 있습니다. 바로 Mind Lab입니다. Mind Lab은 선전의 스타트업 마인드버스 (深圳心洲科技有限公司,Mindverse)의 AI 연구소로 대형 모델 포스트 트레이닝에 특화된 조직입니다. 즈푸가 GLM이라는 강력한 기반 모델을 제공한다면 Mind Lab은 그 기반에서 최고의 성능을 이끌어내는 포스트 트레이닝에 집중합니다.Mind Lab은 GLM-5.1 기반 후처리 모델 Macaron-V1-Preview를 통해 PinchBench에서 76.6점에서 92.5점으로 15.9점(상대 향상률 20.8%)을 끌어올렸습니다. 이는 GLM 시리즈의 기반 능력이 아직 충분히 발휘되지 않았으며 사후 처리에 큰 향상 여지가 남아 있음을 증명합니다.GLM-5.2가 공개된 후 Mind Lab은 가장 먼저 지원을 선언하고, 5.2의 핵심 신기술인 IndexCache 아키텍처에 대한 완전한 적응을 완료해 오픈소스로 공개했습니다. DSA(동적 희소 어텐션)와 MTP(다중 토큰 예측) 등 700B 이상 모델에 특화된 아키텍처 모듈의 적응 방안도 이미 기술 블로그를 통해 공개한 상태입니다. HuggingFace에서 GLM-5.1/5.2 시리즈의 후처리를 완료하고 공개적으로 배포한 외부 팀은 Mind Lab이 유일합니다.Mind Lab의 역량은 GLM에 국한되지 않습니다. 이들은 자체 개발한 사후처리 플랫폼 MinT(Mind Lab Toolkit) 를 통해 중국의 주요 모델들을 폭넓게 지원하고 있습니다. MinT가 지원하는 Qwen, DeepSeek, Kimi, GLM, MiniMax, 기타 VLA 등 모델 생태계를 살펴보면 그 규모가 더욱 선명해집니다MinT는 하나의 통합된 인터페이스에서 이 모든 모델에 대한 LoRA 기반 사후처리를 수행할 수 있게 해주는 인프라 시스템입니다. 특히 MinT는 최대 1T(1조) 파라미터 규모의 모델까지 지원하며, LoRA-RL(강화학습) 기술을 통해 전통적인 전량 미세조정(Full Fine-tuning) 대비 약 10분의 1 수준의 비용으로 후처리를 가능하게 합니다.Mind Lab의 기술력은 이미 시장에서 검증을 받고 있습니다. 2026년 6월, Mind Lab의 모회사인 Mindverse는 메이투안(Meituan)이 리드하는 A시리즈 투자에서 약 5,000만 달러를 유치했습니다. 이는 포스트 트레이닝 기술의 가치와 시장의 기대를 보여주는 지표입니다.탕제가 "그렇게 오래 걸리지 않는다"고 말한 근거는 이제 더욱 분명해졌습니다.첫 번째 축은 즈푸의 파운데이션 모델의 개선입니다. GLM-5.1에서 5.2로의 도약이 불과 수개월 만에 이루어졌고 연내에는 차세대 모델이 출시될 것으로 예상됩니다.두 번째 축은 Mind Lab의 포스트 트레이닝의 전문성입니다. 파운데이션 모델이 도약할수록 포스트 트레이닝 처리가 발휘할 수 있는 여지는 더욱 커집니다. 후처리 팀의 반복 주기는 기반 모델 훈련의 수개월과 달리 주 단위로 훨씬 짧습니다.세 번째 축은 포스트 트레이닝 생태계의 확장성입니다. Mind Lab은 GLM뿐만 아니라 DeepSeek, Kimi, Qwen, MiniMax 등 중국의 주요 모델들을 아우르는 MinT 플랫폼을 구축했습니다. 이는 특정 모델에 종속되지 않는 기술 생태계의 중립성을 확보했음을 의미하며 중국 AI 전체의 포스트 트레이닝 역량을 끌어올리는 인프라 역할을 할 것입니다.이 세 축이 결합할 때 추격의 속도는 상상 이상으로 빨라질 수 있습니다. Teortaxes의 7개월 전망, 머스크의 2027년 1분기 예측 모두 이 다층적 생태계의 시너지를 충분히 반영하지 못했을 가능성이 있습니다.역설적으로 미국이 차단할 수록 중국은 추격에 박차를 가합니다.단일 기업 단일 모델의 승부가 아닌 오픈소스 진영이 연합하여 추격전을 벌이며 그 속도는 점점 더 빨라지고 있습니다. 오픈소스인데 우리가 연구 안 할 이유가 없습니다.