이찬재

스페인 안달루시아 알메리아주 세론(Seron)의 수제 산양유 치즈 공방 ‘퀘세리아 세로네스 아르테사노(Queseria Serones Artesano)’ 숙성실에서 파블로(Pablo) 부장의 안내를 받으며 치즈 숙성 과정을 견학하고 있다. 숙성실 안에는 시간을 견디며 익어가는 산양유 치즈들이 줄지어 놓여 있고, 파블로 부장은 온도와 습도, 표면 관리, 숙성 기간에 따라 달라지는 치즈의 풍미를 설명했다.현대에 이르러 세론의 발효 기술이 지금의 형태로 이어지게 된 배경에는 1930년대 발발한 비극적인 스페인 내전(1936~1939)과 기나긴 독재 정권이라는 뼈아픈 역사가 존재한다. 내전 전 안달루시아는 소수의 부유한 지주들이 토지를 독점하는 대토지 소유제(Latifundio)가 만연하여 불평등이 극심했고, 가난한 소작농들이 주축이 된 좌익 세력이 강했던 곳이었다. 이 때문에 안달루시아 여러 지역은 내전 초기부터 격렬한 충돌과 진압, 보복의 무대가 되었다.1937년 민간인 피난민들이 스페인 남부 말라가에서 알메리아로 도망치던 중 해안 도로에서 폭격을 당한 비극적인 사건, 이른바 '라 데스반다(La Desbandá)'는 안달루시아 현대사의 깊은 상흔으로 남아 있다. 전쟁이 끝난 후에도 프랑코 독재 아래 남부 농촌의 빈곤과 정치적 억압은 오래 지속되었고, 많은 주민은 이주와 자급의 삶으로 내몰렸다.그 결과, 세론과 같은 내륙 산악 지대는 20세기 중후반까지 빈곤과 고립의 시간을 견뎌야 했다. 대규모 산업화와 도시적 기반에서 멀어진 주민들은 생존을 위해 자급자족에 가까운 삶을 이어가야 했다. 안달루시아 내륙 곳곳의 동굴집(Casas Cueva)은 그런 삶의 흔적이었다. 가난한 산악 주민들은 산기슭의 부드러운 점토질과 석회질 암벽을 곡괭이로 파내어 동굴집을 만들고 삶을 이어갔다.하지만 가난의 산물이었던 이 보금자리는 놀라운 발효의 조건을 품고 있었다. 전기조차 귀했던 시절, 이 지하 동굴들은 사계절 내내 서늘한 온도와 비교적 안정된 습도를 유지하는 '천연 냉장고' 역할을 했다. 척박한 환경 속에서 이런 공간은 식재료를 보관하고 천천히 숙성시키기에 유리한 환경이었을 것이다.제2차 세계대전 이후 전 유럽을 휩쓴 획일적인 대량 생산의 파도도 이 고립된 산골짜기 동굴의 두터운 암벽을 쉽게 넘지 못했다. 외부 세계와의 단절은 역설적이게도 이 지역을 식문화적 타임캡슐로 만들었고, 대량 생산을 위한 화학 첨가물이나 기계식 공장형 시스템의 유입을 늦추며 장인들의 수작업 발효 기술을 보존하게 만든 방패막이가 되었다.실제로 세론 방문 전날, 안달루시아의 작은 산골 마을에 있는 동굴집을 에어비앤비로 예약해 숙박했다. 가장 먼저 눈에 들어온 것은 절벽에 뚫린 하얀 문들이었다. 마치 산이 사람을 품고 있는 듯했다. 동굴집은 밖에서는 단순한 흰 벽처럼 보였지만, 안으로 들어가는 순간 공기의 온도가 완전히 달라졌다. 뜨거운 바깥 햇살과 달리 내부는 놀라울 정도로 서늘했다. 흙과 돌이 오랜 시간 머금은 냉기가 그대로 남아 있는 느낌이었다.절벽을 곡괭이로 파들어가다 보니, 안쪽으로 들어갈수록 공간은 점점 더 미로처럼 변했다. 벽은 현대 건물처럼 반듯하게 직선을 이루지 않았다. 사람 손으로 돌과 흙을 조금씩 파내며 만든 흔적 때문인지, 벽면은 물결처럼 굽어 있었고 천장도 일정하지 않았다. 어떤 곳은 갑자기 낮아져 수시로 머리를 부딪혔다.통로는 두 사람이 동시에 지나가기 어려울 만큼 좁았다. 방과 방 사이에는 작은 계단들이 끝없이 이어졌다. 겨우 복도를 지나면 또 다른 좁은 통로가 나타났고, 그 끝에서 다시 몇 계단 아래로 내려가야 했다. 마치 산속 동굴을 따라 천천히 안쪽으로 들어가는 느낌이었다.두꺼운 흙벽 때문인지 방 깊숙한 곳에서는 와이파이조차 잡히지 않았다. 이곳은 단순한 호텔이라기보다, 수백 년 동안 안달루시아 내륙 사람들이 더위와 가난을 견디며 만들어온 동굴집 문화의 연장선에 있는 공간처럼 느껴졌다. 밤이 깊어지자 동굴 벽은 외부의 소리를 완전히 삼켜버렸다. 그 적막 속에서 듣는 벽난로의 올리브나무 타는 소리와 와인 한 잔은, 현대 호텔에서는 절대 느낄 수 없는 안달루시아의 시간으로 다가왔다.