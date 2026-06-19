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26.06.19 12:48최종 업데이트 26.06.19 14:36
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증인석에 앉은 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사가 지난 4월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 있다.남소연

"피고인 이화영에게 징역 2년, 벌금 500만 원을 구형합니다."

'연어술파티' 의혹을 국회에서 위증하고 이른바 '쌍방울의 이재명 쪼개기 후원금'을 공모 또는 교사했다는 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이화영 전 경기도평화부지사에 대해 검찰이 실형을 구형했다.

19일 오전 12시 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사) 심리로 이 전 부지사 국민참여재판 결심공판이 열렸다. 이 전 부지사가 받는 혐의는 아래와 같다.

검찰은 이 전 부지사가 2021년 7월 당시 이재명 민주당 대선 경선 후보를 위해 김성태 전 쌍방울 회장에게 불법 쪼개기 후원을 교사했고(ⓛ 정치자금법 위반 혐의), 그가 경기도 대북지원사업을 추진하며 2019년 북한에 금송(金松)과 밀가루 등을 북한에 지원할 때 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 했다고 본다(②③직권남용권리행사방해(2개 혐의) ④위계공무집행방해 ⑤지방재정법 위반).

검찰은 또 이 전 부지사가 2024년 10월 국회 법제사법위원회 박상용 검사(수원지방검찰청 대북송금 수사팀) 탄핵소추 청문회에 증인으로 나와 "검찰청에서 소주를 곁들인 연어 파티를 했다"는 등의 발언을 한 것이 위증에 해당한다고 보고 있다(⑥국회증언·감정법 위반(위증).

최종 구형에 나선 수원지검의 한승훈 검사는 "피고인이 외환거래법 위반 혐의 등 본 사건과 경합범 관계에 있는 사건(대북송금)에서 징역 7년 8개월이 확정된 사정을 고려해 정치자금법 위반 혐의를 제외한 모든 혐의를 합쳐 징역 2년을 구형한다"고 말했다. 이 전 부지사가 대북송금 사건으로 징역형(7년 8개월)이 대법원에서 확정된 사정을 고려해 5개의 혐의사실에 대해 징역 2년을 구형했다는 것이다.

한 검사는 이 전 부지사의 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 " 500만 원 벌금형을 선고해 달라"고 재판부에 요청했다. 그는 "이 재판이 국민참여재판으로 진행되면서 정치사건이 돼 버렸다"며 "오직 국민의 대표로 오신 여러분(배심원단)만이 진실대로 판단하실 수 있다"고 강조하기도 했다.

"쪼개기 후원은 이화영이 관여... 연어술파티는 입증 안 돼"

수원지검이 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 이화영 전 경기도 평화부지사의 진술 회유를 위해 '연어 술 파티'를 열었다는 의혹의 당사자인 박상용 당시 수원지검 부부장검사가 지난해 10월 14일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법무부 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 답변하고 있다. 오른쪽 뒤는 이화영 전 경기도 평화부지사.남소연

김종훈 검사는 "김성태(전 쌍방울 회장)가 이재명 경기도지사(2018년)와 대선(2021년) 후보 캠프에 1인당 연간 한도를 넘어선 금액을 (여러 사람 명의로) 쪼개서 후원했다는 건 피고인(이화영)도 다투고 있지 않다"고 말했다.

김 검사는 "이 기간 김성태는 단기간 자신의 조직을 동원해 일률적 금액을 (이재명 후보 캠프에) 후원했으며, 본인도 '이화영이 아니라면 이재명에게 후원할 이유는 없었다'고 분명 증언했다"며 "경험칙에 비추어 볼 때 이화영 또한 (김성태에게) 부탁할 때 김성태가 자신의 조직 즉 쌍방울을 통해 후원할 것을 기대했을 것"이라고 설명했다.

이어 "이 사건 공소사실 요지는 피고인 이화영이 김성태(전 쌍방울 회장)를 시켜서 1인당 (연간) 후원한도 액수(500만 원)를 넘겨 후원을 하게 만들었는지 여부"이며 "이 후원에 피고인(이화영)이 관여하거나 가담했는지 사건의 본질"이라고 강조했다.

한 검사는 '연어술파티 위증' 혐의에 대해 "(술을 반입시켰다고 의심받는) 박상웅(전 쌍방울 이사)씨의 검찰청 출입기록과 편의점 결제내역이 있더라도 이것이 술을 검사실에 반입했다는 걸 직접 입증하는 자료가 아니다"라고 목소리를 높였다. 연어술파티 의혹은 2023년 5월 17일 수원지방검찰청 쌍방울 대북송금 사건 수사팀 박상용 검사가 이 전 부지사를 상대로 검찰청에 술과 연어를 반입해가며 진술을 회유했다는 것이다.

한 검사는 "출입기록 및 결제 내역은 (간혹 전국 단위 선거에서 입후보자의 득표가 같아지는) 선거동수가 나오는 상황과 같은 우연한 결과다. 실제 박상웅은 (연어술파티 의혹이 제기될) 그 무렵 150여회 수원지검을 오갔다"며 "검사·교도관 등 7명의 증인도 '술 반입이 없었다'고 한다"고 말했다.

한 검사는 이 전 부지사가 서울고등검찰청의 심리생리검사(거짓말탐지기검사)에서 '진실' 반응이 나온 데 대해 "유죄 증거로 사용될 수 없는 참고자료일 뿐"이라며 "무작정 신뢰는 신중해야 한다"고 지적했다. 그러면서 "검찰은 술 반입이 없었음을 증명했다"며 "유죄를 선고해 달라"고 덧붙였다.

임현진 검사는 이 전 부지사의 경기도 대북지원사업 직권남용 혐의 등에 대해 "피고인 측 변호인들은 행정사업에 과도하게 (검찰이) 개입하는 것 아니냐고 하나, 우리 세금으로 만든 기금을 제대로 검토하지 않고 사용한 것"이라며 "이 사건이 사소한 법령 위반에서 시작됐는데 '이 정도면 괜찮지 않나' 넘어가고 허용하는 순간, 이 잘못들이 쌓이면 걷잡을 수 없게 된다"고 강조했다.
#이화영 #연어술파티 #국민참여재판
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