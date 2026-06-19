남소연

[두 번째 쟁점]

[세 번째 쟁점]

'대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 4월 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 목을 축이고 있다.이 대목에서 배심원단은 김성태 전 쌍방울그룹 회장과 방용철 전 부회장의 법정 진술을 다시 떠올릴 수밖에 없다. 김 전 회장은 후원 사실 자체는 인정하면서도 "인간적인 부탁이었다", "구체적으로 이야기하지 않았다", "검찰에 협조 차원에서 말한 것 같다"는 취지로 말했다. 공소사실의 바탕이 된 핵심 진술의 신빙성이 흔들린 장면이었다.반면 방 전 부회장은 달랐다. 그는 이 전 부지사로부터 "한 번에 들어가면 안 되고 나눠서 들어가는 게 좋다"는 취지의 말을 들었다고 증언했다. 검찰 공소사실을 뒷받침하는 진술이었다. 다만 이 전 부지사 측은 곧바로 물증의 부재를 파고들었다. 통화녹음도, 문자도, 카카오톡도, 후원금 입금 명단도 나오지 않았다는 것이다.검찰은 경기도의 북한 묘목·밀가루 지원 관련 혐의를 두고 인도적 대북지원이라는 명목과 달리 허위의 목적 아래 추진됐고, 이화영 전 부지사가 실무 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 했다고 본다.평결표는 배심원단에 사업 목적이 허위였는지, 이어 이 전 부지사가 그 허위성을 알고 있었는지 묻는다. 배심원단은 이어 실무자의 고유 권한을 침해했는지, 이것이 행정정책 사업을 형사처벌하는 공소권 남용에 해당하는지도 살펴야 한다.검찰은 묘목과 밀가루 지원 사업은 제대로 진행되지 않았다는 점을 강조했다. 피고인 측은 법정에서 공소사실과 배치되는 증언을 이끌어냈다. 검찰이 직권남용의 피해자로 지목한 실무 공무원은 "상급자 업무 지시 이외에 부당한 지시는 없었다", "잘못된 일을 진행한 적 없다"고 말했다. 묘목 지원을 두고 산림청 직원은 "금송과 주목이 조경수로 쓰이는 것은 맞지만, 그렇다고 산림복구 목적에 맞지 않는다고 단정할 수 없다"라고 증언했다.통일부 직원 역시 "산림청에서 문제없다는 의견을 받았고 국정원 확인도 거쳤다"며 반출 승인에 문제가 없었다고 말했다. '몇십 센티미터짜리 묘목, 몇천 원대 물자를 두고 훗날 고가가 될 수 있으니 뇌물 아니냐'는 식의 검찰 조사 질문을 받았다는 증언도 내놓았다.피고인 측은 "행정절차상 논란과 형사처벌 대상은 다르다", "정책 판단이 잘못됐다고 곧바로 직권남용이 되는 것은 아니다"라는 주장을 내놓았다.공범의 1심 판결 내용은 배심원단 판단에 영향을 줄 것으로 보인다. 먼저 재판에 넘겨진 신명섭 전 경기도 평화협력국장은 지난해 2월 1심 판결에서 묘목 지원 사업 직권남용 무죄, 밀가루 지원 사업 직권남용 유죄를 선고받았다.