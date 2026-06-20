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소피는 자신이 더는 어린아이가 아니라고 생각하는 아이다.그린나래미디어
<애프터썬>에서 어른이 된 소피는 20년 전 아빠와 함께 떠났던 여행을 떠올린다. 열한 살 소피(프랭키 코리오)는 엄마와 스코틀랜드에, 아빠 캘럼(폴 메스칼)은 런던에 따로 살고 있다.
소피와 아빠 캘럼은 여름 방학을 맞아 튀르키예에서 만난다. 한밤중에 도착한 호텔 프론트에는 아무도 없고, 침대 두 개를 요청한 방에는 침대 하나만 놓여 있다. 오른팔에 깁스를 한 아빠는 당황한 기색이지만 소피는 아무렇지 않은 듯 쿨하게 말한다.
"난 괜찮아."
설상가상으로 호텔 야외 수영장은 공사가 진행 중이라 시끄럽고 어수선하다. 아빠는 딸을 이런 곳에 데리고 온 것이 마음에 걸린다.
아빠의 나이는 서른하나. 사람들은 캘럼을 소피의 아빠가 아닌 오빠로 착각한다. 아빠는 소피의 등에 선크림을 꼼꼼하게 발라주면서 수영장에 있는 다른 아이들과 어울려 놀라고 말한다. 그러자 소피는 단호하게 선을 긋는다.
"쟤넨 어린애들이잖아."
열한 살은 어른의 눈에는 여전히 돌봄이 필요해 보이지만 스스로는 다 컸다고 생각하는 나이다. 소피는 또래보다는 더 나이가 많은 아이들에게 시선이 간다. 소피는 화장실에서 여자아이들이 나누는 성적인 대화를 유심히 엿듣고, 10대 청소년들이 수영장에서 거침없이 키스하고 스킨십하는 모습을 지켜본다.
정작 이들은 소피를 그저 어린아이로 여기지만(10대 아이들 사이에서는 한두 살 차이는 큰 격차다) 소피는 속내를 알 수 없는 미소를 지으며 자꾸만 주변을 맴돈다. 과거의 내가 그랬던 것처럼 소피는 자신이 더 이상 어린아이가 아니며 '알 건 다 안다'고 생각하는 것처럼 보인다. 소피는 어른의 세계가 궁금하다.
밝고 씩씩해 보이는 소피와 달리 아빠는 우울하고 어딘가 위태로워 보인다. 그는 소피에게 이전에 하던 일을 그만두고 새로운 일을 구상하고 있다고, 집을 구하면 소피의 방도 만들어 줄 수 있다고 말한다. 희망적으로 들리는 말과 달리 아빠는 경제적으로 자리를 잡지 못한 듯하다. 부러져버린 팔처럼 캘럼은 어른의 세계에서 자꾸만 미끄러진다.
튀르키예에 도착한 첫날 밤, 곯아떨어진 소피를 챙기고 잠자리를 정돈한 아빠는 소피를 방에 두고 호텔 베란다로 나간다. 아빠는 담배를 피우면서 춤인지 무술인지 알 수 없는 동작을 한다. 혼자가 된 그의 뒷모습은 홀가분해 보이기도 하고 우스꽝스럽기도 하다. 그러다 아빠는 고개를 돌려 소피가 잘 자고 있는지 확인한다. 아빠는 혼자인 순간에도 온전히 혼자일 수 없다.
카메라는 베란다에 있는 캘럼의 뒷모습을 비추고, 캄캄한 방 안에는 소피의 숨소리가 들린다. 나는 그 소리가 어떤 소리인지 잘 안다. 헌 공기를 내보내고 새로운 공기를 들이마시듯 일정하고도 힘찬 숨소리.
아이는 어찌나 잠을 푹 자는지 매일 아침 눈을 뜨면 새 사람이 된 것 같았다. 잠들어 있는 아이를 바라보면 어쩜 이리 예쁠까 싶다가도 훌쩍 커버린 모습에 겁이 덜컥 나곤 했다. 아이는 쑥쑥 자라는데 나만 제자리를 맴도는 것 같았다. 삶이란 매일 풀어야 하는 숙제 같아서 제자리를 지키는 데도 엄청난 노력이 필요했다. 과연 아이에게 부끄럽지 않은 어른으로 살아가고 있는지 쉽게 답할 수 없었다. 그런 생각이 꼬리를 무는 밤에는 잠이 오지 않았다. 그러면서도 아이 앞에서는 나의 불안과 두려움을 감추려 했다. 아이는 이미 눈치챘을지도 모르겠지만.
캘럼과 소피는 마치 친구처럼 물놀이를 하고 농담을 던지고 캠코더로 영상을 찍으면서 여유로운 휴가를 보낸다. 두 사람은 배를 타고 스쿠버 다이빙을 하러 간다. 계절마다 여행을 다니다가 고향에 정착했고 곧 아이도 태어난다는 스쿠버 다이빙 강사는 자신이 아빠가 되는 일은 40살은 넘어야 가능할 줄 알았다고 말한다. 그러자 캘럼은 공감한다는 눈빛으로 답한다.
"난 40살의 내 모습이 상상조차 안 돼요. 30살이 됐을 때도 깜짝 놀랐고요."
뒷모습을 상상하는 일