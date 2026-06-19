연합뉴스

G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 18일 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다.문제는 이 대통령과 정 대표가 이미 돌아올 수 없는 강을 건넜다는 점이다. 정 대표가 아무리 '이재명 정부 성공'을 외쳐도 곧이곧대로 믿지 않는 이들이 많아졌다. 8월 치러지는 전당대회에서 정 대표가 선출되는 게 어떤 의미인지 모르는 사람이 거의 없게 됐다. 총선 공천권이라는 막강한 권한을 행사해 자기 권력 확대에 줄달음칠 거라는 예상을 누구나 한다. 이 대통령과 일정 부분 대립각을 세우며 독자적 정치 공간을 넓히려 하지 않겠느냐는 거다.지금이 정권 후반기라면 그럴 수 있다. 하지만 이제 불과 이재명 정부 2년차다. 민생·경제 입법과 국정과제 추진에 한창 속도를 내야 할 시기다. 정부와 여당이 손발이 맞지 않으면 국정은 표류하고 혼란은 일상화되기 마련이다. 과거 이명박 정부 시절 박근혜 전 대통령이 당내에서 독자 노선을 구축해 사실상 허수아비 정부가 됐던 것과 비슷한 흐름이 나타날 수 있다. 민주당 지지자들로서는 당정 불협화음이 민생 성과 부진으로 이어지고 그로 인해 총선 패배, 정권 재창출 실패라는 최악의 시나리오를 떠올리지 않을 수 없을 것이다.사태 해결의 실마리는 이 대통령이 쥐고 있다. 현실적으로 정 대표를 움직일 수 있는 사람은 이 대통령뿐이다. 이 대통령은 이미 여러 차례 정 대표에게 신호를 줬다. 지방선거 실패 책임이 민주당에 있다고 했고, 여당은 사익이 아닌 공익을 위해 존재한다고도 했다. 그럼에도 정 대표는 물러설 기미를 보이지 않고 있다. 이 대통령이 택할 수 있는 방법은 정 대표를 설득해 주저앉히든지, 그냥 출마를 지켜보든지 하는 것이다. 날로 깊어지는 계파 갈등과 지지층의 이탈 움직임을 감안하면 후자는 선택하기 어려운 안이다.정 대표가 연임에 도전하면 국민의 눈에는 현재 권력과 미래 권력의 투쟁으로 비칠 수밖에 없다. 이 대통령과 민주당 모두에게 너무나 큰 부담이다. 이 시점에서 필요한 건 이 대통령의 정치력이다. 대통령의 당무개입은 허용되지 않지만, 역대 어느 대통령도 여당을 나몰라라 방치한 경우는 없었다. 다만 법적 문제로 비화되지 않도록 물밑에서 은밀하게 이뤄졌을뿐이다.관건은 이 대통령이 정 대표에게 퇴로를 열어줄 수 있느냐는 것이다. 선거 실패의 책임이 아니라 이재명 정부와 민주당을 위해 명예롭게 물러난다는 명분을 주는 게 가장 중요하다. 시간은 이 대통령 편이 아니다. 여론은 악화 일로고, 풀어야 할 과제도 산적해 있다. 이 대통령이 마주한 가장 큰 고비가 바로 지금이다.