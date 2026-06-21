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넷플릭스 <참교육> 관련 이미지.시험 점수로 평가받고, 그 결과가 나의 미래를 결정한다는 공포감으로 가득한 곳이 우리나라의 학교다. 그 문화 안에서 가르치는 교사도, 배우는 학생도, 지켜보는 학부모도 모두 예민하고 날카롭다. 최근 공개된 넷플릭스 드라마 <참교육>에서 목격하는 안타까운 모습이다.교육학 분야에서는 우리나라를 '시험공화국'이라고 부르기를 주저하지 않는다. 정말 시험이 많고, 시험이 어렵고, 시험 결과에 목숨을 건 듯한 문화가 있다. 많은 사람이 과거시험 탓, 심지어는 민족성 탓으로 돌리지만 그건 아니다. 우리가 만든 교육 구조와 사회 구조 탓이다. 역사도 민족성도 잘못이 없다. 이런 문화를 만든 우리의 잘못이다.문제는 이런 문화를 만든 것이 분명 우리인데 반성하는 사람은 없고, 질타하는 사람만 많다는 것이다. 특히 수많은 교육학자와 교육 관료들은 이런 숨 막히는 제도와 정책을 만든 장본인임이 분명한데 사과하거나 책임진다는 사람을 본 적이 없다.교육부 장관 청문회나 교육감 선거에 등장하는 후보자 대부분이 어디에선가 이런 잘못된 문화를 만든 주인공들이다. 그런데 이들은 스스로 져야 할 책임은 이야기하지 않고, 마치 자신은 어딘가 다른 미지의 땅에서 온 사람처럼 화려한 '포부'만 이야기한다. 이런 모습을 보면 한숨이 나온다. 개인이든 사회든 잘못을 뉘우치지 않고 앞으로 나아갈 수 있을까?우리의 교육 문화 중심에는 잘못된 시험 문화가 있다. 지금과 같은 객관식 시험 문화를 발전시킨 출발점 중의 하나는 20세기 초반 미국에서 시작된 '지능검사'다. 사람을 선별해서 군대의 다양한 영역에 배치하려는 의도로 고안한 시험에서 출발해서, 대학에 입학할 사람과 그럴 필요가 없는 사람을 구분하는 시험으로 발전했다. 1916년 스탠퍼드대학의 루이스 터번 교수팀이 개발한 스탠퍼드-비네(Standford-Binet) 지능검사는 검사 결과를 지수(IQ)로 표시하여 지능검사의 대명사가 되었다.우리나라에 지능검사가 도입되어 유행하기 시작한 것은 1960년대였다. 스탠퍼드-비네 테스트의 1960년 문제 중에는 이런 질문도 있었다. "다음 중 더 아름다운 사람은 누구인가?" 선택지에는 머리가 단정한 백인 여성과 입술이 두툼하고 머리가 산발인 흑인 여성 캐리커처가 있었다. 두 남성 중에서 더 아름다운 사람을 고르는 문제도 있었고, 여기에도 단정한 머리를 한 백인 남성과 헝클어진 머리에 코가 낮은 (비백인으로 보이는) 남성 캐리커처가 제시되었다. 두 문제의 정답은 백인으로 보이는 여성과 남성이었다.흑인, 동양인, 라틴아메리카인이 IQ테스트에서 높은 점수를 받고 대학에 입학하려면 이 문제에서 자기를 닮은 사람이 아니라 백인을 정답으로 택해야 했다. 인종 정체성의 일시적 포기가 대학에 들어가는 1차 조건이었다. 초기 지능검사 이야기는 조금은 극단적인 사례지만 시험이 완벽하게 공정할 수는 없다는 것을 잘 보여준다. 문제를 만들고 평가하는 누군가의 가치관이 개입되지 않는 시험이란 있을 수 없기 때문이다. 시험은 가려 뽑아서 차별하기 위한 제도 그 이상도 이하도 아니다.사회적 지위가 신분에 의해 결정되던 사회에서 시험 결과에 따라 결정되는 사회로의 변화는 근대화의 한 상징이었다. 근대화가 만든 복잡한 사회를 유지하는데 시험은 필요악임이 틀림없다. 문제는 시험의 결과를 숫자로 표기하고, 그것을 절대적으로 여기는 문화다.시험의 결과를 존중하되, 그 결과가 주는 의미를 조금 낮추고, 시험에서 실패한 사람에게 또 다른 기회가 주어지는 교육 문화를 만들어야 한다. 학교를 통해 경쟁이 주는 최소한의 가치를 가르치지만, 그것과 함께 협력과 공생이 주는 가치 또한 가르쳐야 한다.지금처럼 시험의 결과를 점수로 표시하여 서열화하고, 그 결과를 바탕으로 서열화된 대학에 입학하는 문화는 바뀌어야 한다. 시험에서 얻은 점수가 아니라 교육자의 학생에 대한 엄격한 평가가 존중받아야 마땅하다. 교사의 권위, 즉 교권은 학생에 대한 평가권이 핵심이다. 교사의 학생에 대한 평가권이 인정받지 못하는 나라, 오직 시험 점수만이 존중받는 나라에서 교육이 교육다워질 수는 없다.교사의 학생 평가권이 아니라 시험 점수가 학교를 지배하는데 동원되고 있는 것이 객관식 시험 제도다. 고려시대에 도입되어 조선시대 말까지 존속한 과거시험은 완벽한 주관식 출제였고, 주관적 평가였다. 출제와 평가를 담당하는 교육자의 주관적 판단이 존중 받는 문화였다. 주관식 시험 문화는 개화기, 일제강점기, 해방 이후 한 세대 동안 유지되었고 교사의 권위는 나름 유지되었다.교권이 무너지기 시작한 것은 1962년 객관식 시험이 중고등학교 입시에 도입되면서였다. 평가의 공정성을 확보한다는 명목을 앞세워 우리가 선택한 것이, 지금은 5천만이 좋아하게 된 "사지선다" 혹은 "오지선다" 형식의 객관식 시험이다. 이 제도가 등장하면서 교사의 권위는 시험 점수가 대체했다.시험은 교육자가 활용하는 교육 방법의 하나일 뿐이다. 교육자가 피교육자의 장단점을 파악하고, 피교육자가 성취한 것과 앞으로 해결해야 할 과제를 찾는 수단일 뿐이다. 시험이 교육자를 넘어설 수는 없는 것이라는 점에서 우리나라 학교 교육에서 보이는 주객전도는 심각한 수준이다.