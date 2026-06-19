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프랑스 파리의 레 알(Les Halles) 쇼핑몰 내 UGC 시네 시테 레 알(UGC Cine Cite Les Halles) 영화관의 모습.홀드백은 프랑스 영상산업계에서 극장이라는 보루를 지키는 무기인 동시에, 글로벌 OTT 사를 길들이는 효과적인 장치다. 프랑스 작가·감독·제작자협회(L'ARP)에 따르면, 콘텐츠 유통 기간이 2022년 협약에 의해 정해졌다. 이에 따라 프랑스에서 한 편의 영화가 개봉되면 4개월간 영화관을 통해 상영되고, 이후 4~6개월 유료채널(VOD), 6~15개월 CANAL+ (유료TV채널), 15~22개월 넷플릭스, 마지막으로 일반 TV로 유통된다. 이 순번은 각각의 단위가 프랑스 영화산업에 투자하는 비중에 따라 결정됐다.개별 제작사가 플랫폼과 싸우는 것이 아니라, 법적 근거를 바탕으로 한 '단체 협약'이 규칙 자체를 바꾸는 것이다. 홀드백 또한 프랑스가 극장을 지키는 강력한 무기라고 할 수 있다.매출의 24%를 프랑스 영화산업에 재투자하는 CANAL+는 3년간 4억 8천만 유로(약 8500억 원)를 투자한다. 넷플릭스는 매출 4% 재투자 약속을 통해 홀드백 기간을 기존 36개월에서 15개월로 단축시킬 수 있었다. 디즈니+는 매출의 25%를 재투자하기로 하고 홀드백 기간을 9개월로 단축시켰다. 흥행에 성공하지 못한 영화들이 부족한 자금 확보를 위해 즉각 넷플릭스행을 결정하고, 홀드백 기간을 스스로 단축시키며 제 살을 깎아 먹는 한국의 제작 환경과는 큰 차이가 있다.이 차이는 한국의 영화진흥위원회(영진위)와 프랑스의 국립영화영상센터의 차이이기도 하다. 둘 다 자국 영화산업을 지원하는 핵심 공공기관이지만, 그 권한과 재원 조달 방식, 산업에 개입하는 강도에는 큰 차이가 있다.CNC는 극장티켓에 부과되는 세금뿐 아니라, 방송사들의 매출액 중 일정 비율을 강제로 거두어 막대한 규모의 영화 기금을 조성한다. 2021년에는 글로벌 플랫폼(넷플릭스, 디즈니+ 등)까지 자국의 법질서에 순응하도록 법령의 범위를 확대하면서, 연간 약 8억 4천만 유로(약 1조 4천억 원)에 달하는 기금까지 확보했다. 이 압도적인 재정 규모는 제작되는 영화의 상당 부분을 선매입하는 방식을 가능하게 해서, 자국 영화인들에게 안정적인 제작 환경을 제공해 왔다. CNC는 다양성 쿼터와 영화 제작 지원 조건 등을 엄격히 관리하며, 영화계 여러 단체들과 협력하여 적극적으로 필요한 정책을 입안하는 컨트롤 타워다.이에 비해 한국의 영진위는 개입하거나 통제하지 않는다. 금년 예산은 약 1500억 원으로 전년에 비해 늘어났다. 하지만 극장 관객수 감소로 영화발전기금이 줄어들고 있고, 정부 예산과 타 기금에 의존하고 있어서 재정 구조가 불안하다. 또한 OTT 플랫폼이 업계의 강자로 등장하면서 새로운 질서를 수립하는 와중에, 영진위는 자본에 맞서 창작자와 제작자들의 권익을 보호하는 방패 역할은 수행하지 못하고 있는 듯하다.한국의 창작자들은 살벌한 생존 조건에서 살아남으며 압도적인 경쟁력을 입증해 왔다. 그럼에도 정작 수익과 권리 배분에 있어서 합당한 대우는 이뤄지지 않고 있다. 국내 재벌들의 스크린 독과점 만행을 방치해 온 한국 정부는 글로벌 OTT 플랫폼들의 방자한 모습에 대해서도 비슷한 태도를 유지하고 있다. 스스로 자신의 위상을 굳건히 할 제도적 체계를 갖추지 않는다면, 넷플릭스의 사랑받는 '하청업체'의 위치에서 벗어나, 문화주권을 구축하는 것은 요원한 일이 될 것이다.이재명 대통령은 "오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘"이라는 김구 선생의 말을 인용하며 선생의 염원이 현실이 되어 가는 데 대한 만족감을 드러냈다. 그러나 대통령이 그다음 문구도 기억하는지 묻고 싶다. 김구 선생은 "문화의 힘은 우리 자신도 행복되게 하고, 나아가서 남에게 행복을 주겠기 때문"에 높은 문화의 힘을 원했다.성실한 공장노동자들의 희생을 바탕으로 수출에 매진했던 1960~70년대 대한민국처럼, 지금 국가는 창작자에게 권리를 보호할 수 있는 최소한의 시스템도 마련해주지 않은 채, 거대 자본과 홀로 맞서 싸우라고 요구하는 것처럼 보인다. CISAC 총회에서 나온 결론처럼, 한 나라 창작자들의 권리를 보호하고 필요한 법과 규제를 신속하게 보완하고 적용하는 것은 창작자 개인의 몫이 아니다. '한없이 높은 문화의 힘'을 원하는 정부가 앞장서 해야 할 일이다.