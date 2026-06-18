World Population Review

완성된 제품의 수송도 쉬운 일이 아니다. 가벼우면서 비싼 제품인 반도체는 현재 수출 물량의 99%를 인천국제공항을 통해 항공 화물로 처리하고 있다. 호남 지역에 패키징 공장을 건설할 경우 이를 무안공항까지 연계하는 전용 고속도로와 철도 물류망이 필수다. 무안공항 역시 정기 화물편 배정은 물론 제품의 특성을 고려한 특수 물류체계를 구축해야 한다.

첨단 패키징 공정을 운용할 숙련된 인력 확보도 난제다. 현재 업계에선 용인과 평택이 인재 유치의 '남방 한계선'으로 불릴 만큼 인재의 수도권 집중 현상이 심각하기 때문이다. 반도체 업계 관계자는 "이미 수도권에 생활 기반을 잡은 핵심 엔지니어들을 지방으로 강제 이동시키는 건 현실적으로 불가능하다"며 "직원들 사이에서 '지방으로 내려가라고 하면 차라리 이직하겠다'는 반응이 다수"라고 말했다.

세계 반도체 수출국 순위. 말레이시아가 5위에 올라와 있습니다. 한국이나 대만에서 전공정을 마친 웨이퍼를 받아서 후공정을 진행하는 패키징 회사들이 말레이시아에 많이 있습니다.국내에서 고속도로나 철도로 불과 200~300km 떨어진 호남으로 웨이퍼를 이동시키는 것이 물류 효율성을 치명적으로 떨어뜨린다는 논리는 설득력이 빈약합니다. 무진동 특수 차량과 전용 용기를 통해 고도로 제어되는 현재의 운송 기술을 고려할 때, 이는 지나친 공포 조장에 가깝습니다.또한 기사는 반도체 수출 물량의 99%가 인천국제공항을 통해 처리된다며, 호남 지역에 패키징 공장을 지으면 무안공항 연계 전용 고속도로와 철도 물류망을 새로 깔아야 한다고 주장합니다.마치 지방에는 물류 인프라가 전무한 것처럼 묘사하지만, 이미 광주와 무안을 잇는 고속도로가 존재하며 KTX망도 구축되어 있습니다. 거리만 놓고 보더라도 용인과 인천공항의 거리가 광주와 무안공항의 거리보다 더 멉니다. 물류 관련해서는 매일같이 차가 막히는 수도권의 고속도로보다 대체로 여유가 있는 호남의 고속도로가 훨씬 유리합니다. 수도권에는 없는 반도체를 위한 전용 고속도로를 호남에 요구하는 건 반도체 공장 설립 반대를 위해 만든 억지 논리에 불과합니다.백번 양보해 물류 인프라의 추가 확충이 필요하다고 하더라도, 이를 단순한 낭비성 비용으로 치부해서는 안 됩니다. 무안공항의 화물 처리 능력을 키우고 남부권 철도망을 정비하는 것은 국가 균형 발전과 남부권 경제 벨트 구축을 위한 필수적인 국가 투자입니다. 언제까지 수도권과 인천공항 중심의 물류망에만 의존하며 지방의 산업 자생력을 방치할 것입니까.용인과 평택이 인재 유치의 '남방 한계선'이라며 지방 발령 시 엔지니어들의 이직 우려가 크다는 주장도 전형적인 본말전도입니다.현재 광주에는 세계 2위의 반도체 패키징 전문 기업인 앰코테크놀로지코리아 사업장이 성공적으로 가동되고 있으며, 수천 명의 직원이 근무하고 있습니다. 최근 앰코는 추가로 1조 원을 투자해서 생산시설을 확장할 계획도 발표했습니다.지방이라서 인재가 가지 않는 것이 아니라, 양질의 일자리와 그에 걸맞은 정주 여건이 수도권에만 집중되어 있기 때문에 발생하는 현상입니다. 높은 보상과 좋은 근무 환경이 보장된다면 우수 인력은 자연스럽게 모이기 마련입니다.울산의 현대자동차에서 정규직 생산직 사원을 뽑으면 전국에서 이력서가 접수되는 시절입니다. 인재는 어디에나 있습니다. 좋은 일자리가 수도권 한 군데에 몰려 있을 뿐입니다.