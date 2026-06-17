▲이화영 국민참여재판 증인 출석하는 박상용 검사
박상용 인천지검 부부장검사가 16일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열리는 이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에 증인으로 출석하고 있다.연합뉴스
17일 오후 3시 25분 수원지방법원 204호 법정. 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 8일 차 오후 국민참여재판 김성태 전 쌍방울그룹 회장 증인신문이 막 끝난 뒤 휴정한 상황이었다. 변호인, 취재진, 방청객이 차례로 법정을 나가려는데, 갑자기 박상용 검사가 법정에 들어왔다.
박 검사 증인신문은 어제 진행됐고, 이날 재판부는 박 검사를 부른 적이 없었다. 부르지도 않았는데 온 셈이다. 그는 바로 검사석으로 가서 검사들에게 조금 전 재판부에 '추가 증인신문 등 요청서'를 제출했다고 말했고, 법정 바깥에서 즉석 기자회견을 진행하면서 취재진에게 요청서를 공유하고 요청사항을 밝혔다.
1. 박상용이 서울고검 수사에서 거짓말탐지기 검사에 응하지 못하게 된 이유에 대해 추가 증인신문을 해주십시오.
2. 재판부 직권으로 박상용에게 거짓말탐지기 검사를 해주십시오.
박 검사는 "서울고등검찰청에서 거짓말탐지기 검사에 동의했는데, 검사를 하지 않았다. 거부하지 않았다", "이제 와서 (이화영 변호인단은) 이화영씨는 거짓말 탐지기를 했고 다른 사람은 안 했으니까 이화영씨 말이 맞다고 한다"라고 지적했다. 그러면서 "배심원들한테 거짓말하면 안 된다"라고 주장했다.
"(서울고검에 나를) 조사해달라고 계속 얘기했고 그러고 나서 그냥 아무것도 없었다. 그러면 제가 거짓말탐지기(검사)를 안 한 게 아니지 않나. 분명히 동의를 받아놓고 일부러 안 한 거다. 조사도 안 하고 거짓말탐지기(검사)도 안 하고 그거 왜 안 했나. 진실 반응이 나오면 안 되니까"라고 목소리를 높였다.
그는 "거짓말탐지기(검사)가 그렇게 중요하다고 생각하면, 거짓말탐지기(검사)를 하자는 거다. 왜 못합니까"라면서 "(이화영이) 3년 넘게 거짓말을 수없이 했었다. 어디 가서 한 번 더 (거짓말)한다고 땀나고 심장이 뛰겠느냐"라고 반문했다. 이어 "코미디를 지금 여기에서 하고 있는데 (재판부가) 그거를 제대로 밝혀줘야지, 지금 배심원을 속이는 거다. 지금 배심 재판을 제대로 하는 겁니까?"라고 따지기도 했다.
박 검사는 거짓말탐지기 검사를 위해 오늘을 포함해 사흘 남은 국민참여재판을 연장하자는 주장도 내놓았다. "축구는 90분 경기지만 중간에 반칙이 있으면 루스 타임이 있어서 좀 늘어나기도 한다"면서 "왜곡된 정보를 바로잡기 위한 절차에 시간이 걸린다면, 재판이 좀 늘어질 수 있는 것 아닌가"라고 강조했다.
이화영 전 부지사의 "검찰청에서 술을 마셨다"는 증언이 진실로 판단된다는 대검찰청 국가디지털포렌식센터의 거짓말탐지기 검사 결과가 지난 15일 <오마이뉴스> 등 언론에 공개된 것을 두고, 박 검사는 "여론 조작"이라고 헐뜯었다.
"다 유출해서 여론 조작해 가지고 어떻게 해볼까 하는 그런 짓을 이제 하지 말라는 거다. 그게 일어나니까 제가 못 참아 가지고 나온 것"이라고 했다.
박 검사는 "법정에서 대기하겠다"라고 말하고는 오후 3시 50분 재판이 재개되자 법정에 들어와 방청석에 앉았다. 이화영 전 부지사가 박 검사가 법정에 들어와있다고 재판부에 의문을 제기하자, 송병훈 재판장은 "허가하지 않을 사유가 없어서 허가했다"라고 말했다. 현재 피고인신문이 진행되고 있다.