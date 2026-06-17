연합뉴스

1. 박상용이 서울고검 수사에서 거짓말탐지기 검사에 응하지 못하게 된 이유에 대해 추가 증인신문을 해주십시오.

2. 재판부 직권으로 박상용에게 거짓말탐지기 검사를 해주십시오.

박상용 인천지검 부부장검사가 16일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열리는 이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에 증인으로 출석하고 있다.17일 오후 3시 25분 수원지방법원 204호 법정. 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 8일 차 오후 국민참여재판 김성태 전 쌍방울그룹 회장 증인신문이 막 끝난 뒤 휴정한 상황이었다. 변호인, 취재진, 방청객이 차례로 법정을 나가려는데, 갑자기 박상용 검사가 법정에 들어왔다.박 검사 증인신문은 어제 진행됐고, 이날 재판부는 박 검사를 부른 적이 없었다. 부르지도 않았는데 온 셈이다. 그는 바로 검사석으로 가서 검사들에게 조금 전 재판부에 '추가 증인신문 등 요청서'를 제출했다고 말했고, 법정 바깥에서 즉석 기자회견을 진행하면서 취재진에게 요청서를 공유하고 요청사항을 밝혔다.박 검사는 "서울고등검찰청에서 거짓말탐지기 검사에 동의했는데, 검사를 하지 않았다. 거부하지 않았다", "이제 와서 (이화영 변호인단은) 이화영씨는 거짓말 탐지기를 했고 다른 사람은 안 했으니까 이화영씨 말이 맞다고 한다"라고 지적했다. 그러면서 "배심원들한테 거짓말하면 안 된다"라고 주장했다."(서울고검에 나를) 조사해달라고 계속 얘기했고 그러고 나서 그냥 아무것도 없었다. 그러면 제가 거짓말탐지기(검사)를 안 한 게 아니지 않나. 분명히 동의를 받아놓고 일부러 안 한 거다. 조사도 안 하고 거짓말탐지기(검사)도 안 하고 그거 왜 안 했나. 진실 반응이 나오면 안 되니까"라고 목소리를 높였다.그는 "거짓말탐지기(검사)가 그렇게 중요하다고 생각하면, 거짓말탐지기(검사)를 하자는 거다. 왜 못합니까"라면서 "(이화영이) 3년 넘게 거짓말을 수없이 했었다. 어디 가서 한 번 더 (거짓말)한다고 땀나고 심장이 뛰겠느냐"라고 반문했다. 이어 "코미디를 지금 여기에서 하고 있는데 (재판부가) 그거를 제대로 밝혀줘야지, 지금 배심원을 속이는 거다. 지금 배심 재판을 제대로 하는 겁니까?"라고 따지기도 했다.박 검사는 거짓말탐지기 검사를 위해 오늘을 포함해 사흘 남은 국민참여재판을 연장하자는 주장도 내놓았다. "축구는 90분 경기지만 중간에 반칙이 있으면 루스 타임이 있어서 좀 늘어나기도 한다"면서 "왜곡된 정보를 바로잡기 위한 절차에 시간이 걸린다면, 재판이 좀 늘어질 수 있는 것 아닌가"라고 강조했다.이화영 전 부지사의 "검찰청에서 술을 마셨다"는 증언이 진실로 판단된다는 대검찰청 국가디지털포렌식센터의 거짓말탐지기 검사 결과가 지난 15일 <오마이뉴스> 등 언론에 공개된 것을 두고, 박 검사는 "여론 조작"이라고 헐뜯었다."다 유출해서 여론 조작해 가지고 어떻게 해볼까 하는 그런 짓을 이제 하지 말라는 거다. 그게 일어나니까 제가 못 참아 가지고 나온 것"이라고 했다.박 검사는 "법정에서 대기하겠다"라고 말하고는 오후 3시 50분 재판이 재개되자 법정에 들어와 방청석에 앉았다. 이화영 전 부지사가 박 검사가 법정에 들어와있다고 재판부에 의문을 제기하자, 송병훈 재판장은 "허가하지 않을 사유가 없어서 허가했다"라고 말했다. 현재 피고인신문이 진행되고 있다.