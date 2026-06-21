성낙선

"이 모든 은총은 그들만이 모실 수 있는 부군신(府君神) 때문이라고 한다. 사실, 이곳 주민들은 지금까지 수도물을 모른다. 한강물을 그대로 떠다 밥을 지어 먹고 냉수로 마시지만 누구 한 사람 설사를 하지 않았다고 사람들은 말한다. 전기 대신 집집마다 부군등이라는 초롱불을 켜고 있다. 생섬('생업'의 오타)은 옛부터 내려오는 조선업. 5일 내지 일주일이면 싯가 4만 원짜리 목선 한 대를 만들어낸다. 그러나 근년에는 경기가 없어 조그만 나룻배를 만들거나 도선공 또는 물고기잡이로 생활을 이어오고 있다."

"여의도를 막아도 강물의 흐름에 지장이 없게 하려면 부득이 밤섬을 제거해야 했다. 밤섬을 그대로 두면 건설부가 지시한 한강 본류의 넓이 1,300m가 확보될 수 없었기 때문이다. 또 윤중제를 쌓기 위해서는 엄청난 양의 석재가 필요했다. 제방을 튼튼히 쌓기 위해 많은 돌이 필요했던 것이다. 전국 각지의 채석장에서도 공급이 되어야 하지만, 우선 밤섬을 폭파해서 그 돌을 사용하는 것이 가장 쉬운 일이었다."

밤섬. 서강대교에서 동쪽으로 바라본 풍경. 1968년 섬이 폭파된 이후, 그 자리에 다시 모래와 흙이 쌓여 지금과 같은 모습을 하고 있다. 옛 모습을 찾아볼 수는 없다. 큰비가 내릴 때는 섬 전체가 물밑에 잠겼다가 다시 드러나는 일을 반복하고 있다. 1999년 서울시 최초로 생태경관보전 지역으로 지정됐다. 2012년 다양한 생물종이 서식하는 지역으로 인정받아 생태계 보전지역인 람사르습지로 등록됐다.폭력적인 용역업체를 동원하는 철거 작업도 분노를 일으키지만, 장밋빛 환상을 심어주며 자발적 이주를 유도하는 기만적인 철거도 공분을 낳는다. 김현옥(1926~1997) 시장 시절의 서울시가 주도한 한강 밤섬 철거 및 폭파도 기만적인 일이었다.그로 인해 삶의 터전을 빼앗기고 온갖 풍상을 다 겪은 밤섬 사람들이 당시 상황에 관한 진실 규명을 촉구하고 있다. 밤섬 출신 100여 명이 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회'에 진실 규명을 신청하고 국가를 상대로 손해배상청구소송을 준비하고 있다는 보도가 16일에 있었다.서강대교가 관통하는 밤섬은 여의도와 그 북쪽 마포구의 중간쯤에 있다. 지금은 자연적으로 복구돼 있지만, 이곳이 폭파된 것은 무장공비 청와대 습격 미수(김신조 사건, 1968.1.21.)와 북한에 의한 미국 푸에블로호 나포(1.23)로 인해 대한민국이 뒤숭숭할 때인 1968년 2월이다.그달 11일 자 <조선일보>는 "한강 여의도 옆에 위치한 전설의 섬마을 밤섬(율도)이 근대화에 쫓겨 자취를 감추게 됐다"라며 "김현옥 서울시장은 10일 오후 3시 밤섬 폭파 작업에 첫 스위치를 눌렀으며, 이 섬은 오는 5월 말까지 이 땅 위에서 영원히 사라지"게 된다고 보도했다.폭파 작업은 밤섬의 암석 부분을 제거하는 것이었다. 이로 인해 밤섬은 한강에서 더 이상 보이지 않게 됐다. 그랬다가 모래가 쌓이는 등의 자연적인 퇴적 작용으로 1980년대부터 모습을 다시 드러냈다.시각디자인을 가르치는 권명광(1942~2021) 홍익대 교수는 홍익대 재학 시절부터 밤섬에 자주 놀러갔고 교수가 된 뒤에도 그 주변의 도로로 출퇴근했다. 그는 1988년 7월 19일 자 <동아일보>에 "지금은 수면 위에 잡초만 드러낸 채 흔적만 남기고 있는 섬 아닌 섬 밤섬"이라고 썼다. 폭파 20년이 흐른 이 시점에는 밤섬이 그런 형태로 모습을 드러내고 있었던 것이다.폭파 이전의 밤섬은 서울이면서도 서울 같지 않은 곳이었다. 1968년 2월 4일 자 <조선일보>는 "도둑이 없고 질병 없이 살 수 있다는 20세기 신비의 마을"이라며 이렇게 소개했다.서울시가 이 신비한 섬을 폭파한 것은 한강개발계획의 핵심인 여의도 개발을 위해서였다. 서울시는 여의도 둘레에 윤중제라는 제방을 쌓았다. 이로 인해 한강 폭이 좁아지지 않게 하려면 바로 옆의 밤섬을 없애야 하고, 윤중제 건설에 소요될 석재를 손쉽게 구하려면 밤섬을 폭파시켜 그 돌을 이용해야 한다는 것이 서울시의 발상이었다. 서울시 도시계획국장 및 내무국장 등을 역임한 뒤 서울시립대 교수와 서울시 시사(市史)편찬위원장 등을 지낸 손정목(1928~2016)의 <서울 도시계획 이야기> 제2권의 설명이다.2014년 1월 20일 자 KBS 뉴스에서 '한강 밤섬 50년 만에 6배 넓어져'라는 기사가 보도됐다. 한강개발계획으로 인해 여의도도 넓어지고, 자연적 복구로 인해 밤섬도 6배나 넓어졌다. 그렇지만, 1968년 당시의 서울시 판단과 달리 한강은 잘 흐르고 있다. 위 기고문에서 권명광 교수는 밤섬을 없앤 일을 거론하면서 "그것이 최선의 방법이었을까 하는 아쉬움을 갖는다"고 말했다.