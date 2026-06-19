MBC

"아프면 서럽지만, 게으르면 더 서럽다."

"맘놓고 아프고 싶다."

"감성 집어넣고, 낭만 집어넣고 한 집어넣을 시간이 없어요. 누구나 감기는 걸리고, 언젠가는 낫습니다. 두 다리로 씩씩하게 살아야죠."

"아프면 서럽지만 게으르면 더 서럽다. 아프다고 자기 연민에 빠져버리면 그냥 나만 불쌍한 애가 돼버려요. 그럼 양말 누가 빨아줘요? 슬픈 신영이가 빨아야 되잖아요."

MBC <나 혼자 산다> 한 장면.잘 정리된 옷과 운동화가 가득한 공간, 잠옷 차림으로 하는 운동화 리폼까지. 관찰 예능이 보여주는 '연예인의 일상'처럼 보였다. 그때까지만 해도, '아, 돌아왔구나!' 정도의 느낌이었다.'식드래곤'이라는 별명이 붙을만큼 높은 화제성에 힘입어 김신영은 '나혼산' 645·646회에 스튜디오 패널로 출연했고, 647회에서는 감기에 걸린 자신의 일상을 공개했다. 한달 째 지속되는 후두염에도 스스로를 돌보는 모습과 함께 마음을 붙잡은 한마디가 있다. 일명 김신영 명언으로 등극한 문장이다.맞다. 누구나 아프다. 철저한 자기관리를 해도 우리는 언젠가 아프게 된다. 그리고 아프면, 특히 혼자 있을 때 더 서럽다. 연민에 빠진 나 자신을 울면서 바라보는 대신 현실로 돌아오기로 했다는 말이 마음에 와 닿았다.나 역시 남편이 해외 프로젝트 때문에 몇 주 동안 자리를 비운 사이 대상포진에 걸렸었다. 양해를 구하고 직원 보건소에 다녀왔다. 업무 대행자가 없어 사무실에서 할 일을 마무리했다. 퇴근길에 유치원생 아들이 혼자 먹을 수 있는 모닝빵과 주스팩을 사고, 약국에 들러 항바이러스제를 처방받아 오면서 나도 모르게 중얼거렸다.감기에 걸렸어도, 허리를 삐끗했어도, 출근해야 할 내일은 어김없이 돌아온다.학생 때처럼 양호실로 도망갈 수 없다는 그 담담한 인터뷰가 묘한 위로를 주었다. 퇴근 후 끙차, 하며 냉장고를 뒤져 나를 위한 '떡볶이' 보양식을 한 냄비 만들고, 남은 건 통에 담아 랩을 씌워 '내일의 나'를 위해 냉장고에 다시 집어넣는 그 모습까지.어쩌면 김신영의 현실감은 15년 넘게 매일 같은 시간 마이크 앞에 앉아온 사람에게서 나오는 것인지도 모른다. 라디오 DJ는 컨디션이 좋을 때만 할 수 있는 일이 아니다. 아픈 날도, 힘든 날도 결국 출근해 오늘의 목소리를 청취자에게 건네야 하는 일이다. 나에 대한 책임을 다하기 위해. 그게 바로 '프로'의 삶 아닐까.방송을 위해 꾸며낸 멘트가 아니다. 화면 속 김신영은 훌쩍이는 코와 연신 터져 나오는 기침에도 오늘의 할 일을 한다.감기 기운이 있는 자신을 위해 배달한 딸기를 싱크대 앞에서 씻다가 하나 집어먹고, 쌀엿을 넣어 양푼에 으깬다. 목이 아프니까, 바닐라 아이스크림을 먹는다.많은 관찰 예능은 종종 '부러운 하루'를 보여준다. 보기 좋은 집, 철저한 루틴, 건강한 식단, 꾸준한 운동, 남다른 취향을 보며 느끼는 재미도 분명 있다. 그런데 '나혼산' 속 김신영의 하루는 삶을 특별하게 만드는 비법보다, '내일의 나'를 배려하는 '오늘의 나'가 함께 움직이는 모습에 가까웠다.방송을 위해 설계된 하루라기보다 화면을 바라보는 우리가 살아가는 하루처럼 보인다. 김신영은 자기연민을 부정하지 않는다. 아프면 서럽다는 사실을 누구보다 잘 안다. 다만 거기에 오래 머물지 않을 뿐이다. 슬픔을 이겨내겠다고 선언하는 대신, 슬픈 자신이 조금 덜 힘들도록 생활을 정비한다.많은 사람들이 필요로 하는 것은 어쩌면 이런 이야기인지도 모른다. 아무리 노력해도 최상의 컨디션을 늘 유지하며 살 수는 없다. 몸이 아픈 날도 있고, 마음이 무너지는 날도 있고, 아무것도 하기 싫은 날도 있다. 그럼에도 불구하고 끙차 하며 몸을 일으키는 모습에 반한 사람은 나 하나만이 아니었나 보다.최근 김신영은 <아는 형님> 고정 멤버로 합류했고 <옥탑방의 문제아들> <유 퀴즈 온 더 블럭> <개그콘서트> 등에서도 연이어 모습을 드러냈다. 요즘의 김신영에게서 새삼 발견하게 되는 것은 잘 짜인 '보여지는 삶'이 아니라 오늘을 살아내는 태도다.