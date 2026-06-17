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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일 오후 대만 타이베이에서 개막한 '컴퓨텍스 2026' SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 "(HBM을) 더 만들어달라"는 위트있는 문구를 남겼다. 황 CEO는 이날 SK하이닉스 부스를 찾아 최태원 SK그룹 회장 등 주요 경영진들과 SK하이닉스의 주요 메모리 제품을 둘러봤다. 2026.6.2연합뉴스
그러나 여기서 멈추면 절반만 본 것입니다. 1970년 인텔이 최초의 상업용 DRAM 칩을 출시한 이래 50여 년 동안 메모리 반도체는 단 한 번도 주기를 벗어난 적이 없었습니다.
1993~1996년 PC 혁명, 2009~2011년 스마트폰·클라우드 초기, 2017~2019년 글로벌 클라우드 인프라 확장, 2020~2023년 코로나19 특수. 네 차례의 초강세 주기는 모두 같은 경로를 걸었습니다. 수요 폭발 → 가격 급등 → 대규모 증산 → 공급 과잉 → 가격 붕괴 → 업체 퇴출. 완전한 순환에 걸린 시간은 항상 3~4년이었습니다.
이번에는 구조가 다르다는 주장의 근거는 LTA(장기 공급 계약)입니다. 마이크로소프트·구글·아마존이 3~5년짜리 장기 계약으로 서버용 DDR5 생산 능력의 60~70%를 미리 잠갔습니다. 수요가 계약으로 고정되면 과거처럼 급격한 수요 변동이 일어나기 어렵습니다. UBS는 이를 근거로 DRAM 공급 부족 종료 시점을 2028년 2분기까지 연장했습니다.
그러나 주기를 없앤 것이 아니라 완화한 것입니다. 세 가지 변수가 동시에 불리하게 작동할 경우 반전은 역사상 어느 때보다 빠를 수 있습니다. 첫째, 2027~2028년 삼성 P5 공장을 포함한 신규 생산 능력이 집중 방출됩니다. 둘째, 미국 5대 빅테크의 자본 지출이 영업 현금흐름을 거의 전부 소진하고 있습니다. 아마존의 자본 지출 대비 영업 현금흐름 비율은 94%에 달합니다. 셋째, AI 애플리케이션의 상업화가 투자 규모를 뒷받침할 만큼 수익을 내지 못할 경우 클라우드 업체들은 구매 속도를 재평가합니다. 마이크론이 제시한 81% 매출총이익률 가이던스는 경이로운 실적이지만 메모리 역사에서 초고 마진은 항상 다음 하강의 신호였습니다.
HBM의 공백 , 중국이 가장 절박한 전선
중국 AI 산업이 직면한 가장 긴박한 문제는 HBM입니다. 미국은 2024년 12월부터HBM2e·HBM3·HBM3e의 대중국 수출을 명시적으로 금지했습니다. 엔비디아 GPU에 탑재된 HBM3E는 중국으로 반입되지 못합니다. 그렇다면 중국의 AI 인프라는 지금 HBM을 어떻게 수급하고 있을까요.
답은 세 갈래입니다. 첫째는 구세대 재고 소진입니다. 수출 통제 이전 삼성이 중국에 공급한 HBM은 약 1,140만 개에 달했습니다. 그러나 이 재고는 2025년 말~2026년 초를 기점으로 사실상 소진됐습니다. HBM 공급 부족으로 화웨이 어센드 910C 칩의 연간 생산 가능량은 80만 장 이상이지만 실제 출하는 이보다 크게 낮습니다. HBM이 없어 GPU를 만들어도 출하하지 못하는 상황입니다.
둘째는 화웨이의 자체 개발입니다. 화웨이는 2026년 3월 자체 개발 HBM 규격 'HiBL 1.0'을 탑재한 AI 가속기 '아틀라스 350'을 출시했습니다. 발표된 성능은 SK하이닉스 HBM3E 12단(1.2TB/s)과 HBM4(2TB/s)의 중간 수준으로, 봉쇄가 오히려 기술 자립을 앞당긴 사례입니다.