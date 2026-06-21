안현주

지난 10일 광주지방법원 형사13부는 반공법 및 국가보안법 위반 혐의 재심재판에서 문철태에게 무죄를 선고했다.무고한 사람들을 간첩으로 몰아세우자니, 폭력적인 방법이 동원되지 않을 수 없었다. 위 보고서는 "대상자들이 안기부 수사관들에게 검거된 1985.8.14.과 1985.8.15.부터 구속영장이 집행된 1985.8.24.까지 최소 10일 이상 안기부 조사실에 불법 구금되었으며, 수사 과정에서 안기부 수사관들이 두 사람에게 범죄 혐의를 인정할 것을 강요하며 잠을 재우지 않고 폭행하는 등 가혹행위가 있었던 것으로 판단된다"라고 기술한다.불법행위는 검찰 단계에서도 있었다. "검찰은 대상자들이 안기부 수사 과정에서 불법구금되어 강압수사 끝에 허위자백하였을 가능성이 있음에도 이를 묵인하고 피해자를 강압적으로 수사하며 폭행을 가하는 등 국민의 인권을 보호할 공익의 대표기관으로 그 책무를 다하지 못하였다"라고 보고서는 지적한다.안기부의 대북활동에 협조했다가 간첩으로 몰린 문철태는 1986년에 대법원에서 무기징역을 선고받고 1998년에 가석방된 뒤 2018년에 눈을 감았다. 문영석은 1987년에 대법원에서 징역 7년과 자격정지 7년을 받았다가 형기 만료 1년을 앞둔 1991년 5월에 가석방됐다.문철태·문영석 부자가 간첩이 아니었다는 점은 재심 판결에 의해 공식 확인됐다. 이달 10일, 광주지방법원 형사13부는 반공법 및 국가보안법 위반 혐의 재심재판에서 문철태에게 무죄를 선고했다. 검찰도 무죄를 구형했기 때문에, 이 재심은 이 단계에서 끝났다.이보다 앞선 지난 1월 22일에는 광주고등법원 형사1부가 국가보안법 위반 혐의 재심에서 문영석에게 무죄를 선고했다. 검찰 역시 무죄를 구형했다.문철태 재심과 문영석 재심에서는 변호인이나 판사가 할 만한 말을 검사들이 했다. 두 재심의 검사들이 공통적으로 한 말은 간첩 혐의를 인정할 증거들이 확인되지 않는다는 것이었다. 확실히 확인되는 것은 공안기관들이 땀 흘려 수사해 간첩을 적발하지 못하고 불법구금과 가혹행위로 간첩을 만들어냈다는 점이다.