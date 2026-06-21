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26.06.21 19:42최종 업데이트 26.06.21 19:42
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교육자인 문철태는 1971년에 문교부가 시행하는 선발시험에 합격해 재일한국인학교 교사가 되어 오사카에 파견됐다. 1972년 4월부터 1976년 10월까지 교사로 근무한 그는, 귀국 뒤인 1981년에 국가안전기획부로부터 협조 요구를 받았다.

'진실과 화해를 위한 과거사정리위원회'의 <2024년 상반기 조사보고서> 제18권에 따르면, 문철태는 오사카 근무 당시에 북한 지도원인 박아무개에 포섭되고 그 뒤 간첩활동을 했다는 이유로 1981년 10월 14일 검거됐다. 안기부의 협조 요구는 이때 있었다. "검거 직후 문○태는 안기부에 협조하기로" 했다고 보고서는 말한다.

간첩 조작이 많았던 시절이므로, 문철태가 정말로 간첩 활동을 했는지에 관한 확인이 필요하다. 그래야만 그가 간첩죄 처벌을 피하고자 안기부에 협력했는지, 아니면 간첩 조작에 걸려든 뒤 어쩔 수 없이 협력하게 됐는지가 명확해진다.

그러나 진실화해위원회는 자세한 내용을 확인할 수 없었다. 위 보고서는 문철태에게 지령을 전달했다는 북한공작원들을 언급하는 대목에서 "이들에 관한 정보는 확인되지 않는다"라며 "이 사건 수사·재판기록 폐기로 수사기관이 작성한 수사기록과 재판 당시 제출된 증거물 등을 확인할 수 없어" 조사가 불가능했다고 말한다. 이 때문에, 문철태가 어떤 이유로 검거돼 안기부에 협력하게 됐는지는 진실화해위원회 조사에서 규명되지 못했다.

1981년 검거 뒤에 문철태는 안기부의 대북 활동에 협력했다. 위 보고서는 "검거 직후 문○태가 안기부의 정보망으로 재일 북한지도원 검거를 위한 공작계획에 협조하여 지령문을 받거나 상향보고문 등을 작성·발송하였음이 확인"된다고 기술한다.

그런데 안기부는 1985년 광복절에 문철태를 잡아들였다. 북한 측과 접촉했다는 이유였다. "반국가단체 구성원과 회합·통신하며 국가기밀을 수집·누설하는 등 간첩행위를 한 혐의"라고 위 보고서는 말한다.

아버지와 아들이 동시에 간첩 누명을 쓰다

지난 1월 광주고등법원의 재심 선고 직후 기자들과 무죄 소감 인터뷰 중인 문영석씨.변상철

이때 문철태 한 사람만 체포된 게 아니다. 20대 중반의 일본 유학생인 그의 아들 문영석은 그 전날 김해공항 출국장에서 검거됐다. 문철태와 박 아무개를 매개했다는 것 등이 이유였다. 위 보고서에 인용된 1986년 12월 30일 자 광주고등법원 판결(사건번호 86노781)에 따르면, 문영석은 이런 혐의를 받았다.

"피고인 문영석은 일본 유학을 위해 1983. 12. 1. 일본에 출국하여 체류 중, 1984. 1.경 박 지도원에게 연락을 받고 접선하여 동인(同人)의 언동 등을 통해 동인이 북한 공작원인 정(情)을 알았음에도 박 지도원과 회합하여 금품을 수수하였다. 또한 박 지도원의 지령에 따라 전달사항이 담긴 메모지와 전달 물품 등을 소지한 후 국내 잠입하여 이를 부친 문철태에게 전달하고, 문철태가 작성한 상향보고문을 소지품에 숨긴 후 일본에 입국하여 박 지도원에게 전달하며 간첩행위를 하던 중 1985.8.14. 문철태가 전달한 민중교육 문제 등에 관한 상향보고문을 담은 아리랑 담뱃갑을 은닉하여 김해공항에서 탈출하려다 수사기관에 발각되어 그 목적을 달하지 못하고 미수에 그친 것이다."

연행된 뒤에 문영석이 강렬히, 반복적으로 어필한 것이 있다. 아버지 문철태와 안기부의 '협력관계'에 관한 것이었다. 문영석은 진실화해위원회 조사에서 그때 일을 이렇게 회고했다.

"아버지가 안기부와 협력관계에 있음을 말하니, 수사관이 묵살해버렸습니다. 며칠 후 제가 박 사장과 접촉한 것에 대한 조사를 받을 때 아버지와 안기부의 관계를 다시 말했더니 담당 수사관이 자리를 비웠습니다. 이후 40대 중반 정도 된 간부로 보이는 수사관이 들어오더니, 제게 '그런 말을 해봤자 네 머리통을 까도 모른다'고 협박하기에 겁이 났습니다. 당시 안기부라고 하면 무서운 곳인데, 말을 잘못했다가 무슨 변고가 생길지 몰라 공포심에 더 말을 하지 못했습니다."

문영석은 아버지와 안기부의 협력관계를 계속해서 어필했다. 이런 경우에는 피의자의 말이 정말인가 싶어서라도 확인을 해보기 마련이다. 그런데 수사관들은 한결같이, 번번이 들은 척도 하지 않았다. 그러다가 '여기서 네 머리를 내리쳐도 아무도 모른다'라며 더 이상 그 말을 못 하게 했다.

안기부와 협력하던 문철태가 안기부 모르게 북쪽과 접촉한 사실이 있었다면, 그 사실만 갖고도 문철태 부자를 얼마든지 순리적으로 처벌할 수 있었다. 안기부와의 협력관계가 밝혀진다 해도 그것은 논외가 될 수밖에 없었다. 또 이런 경우에는 신뢰관계 파탄을 이유로 안기부가 문철태 부자를 몰아세울 수도 있었다. 안기부 쪽이 문철태와의 기존 관계를 숨길 이유는 없었다.

그러나 안기부 모르게 북쪽과 접촉한 사실이 없는데도 문철태를 간첩으로 몰고자 했다면, 문철태와의 협력관계를 부각시키지 않는 게 안기부에 당연히 유리했다. 안기부와의 협력관계를 기반으로 문철태가 수행한 일을 간첩행위로 몰아가고자 했다면, 위의 모르쇠 행동들이 자연스럽게 이해된다.

간첩 조작을 위한 불법구금·가혹행위

지난 10일 광주지방법원 형사13부는 반공법 및 국가보안법 위반 혐의 재심재판에서 문철태에게 무죄를 선고했다.안현주

무고한 사람들을 간첩으로 몰아세우자니, 폭력적인 방법이 동원되지 않을 수 없었다. 위 보고서는 "대상자들이 안기부 수사관들에게 검거된 1985.8.14.과 1985.8.15.부터 구속영장이 집행된 1985.8.24.까지 최소 10일 이상 안기부 조사실에 불법 구금되었으며, 수사 과정에서 안기부 수사관들이 두 사람에게 범죄 혐의를 인정할 것을 강요하며 잠을 재우지 않고 폭행하는 등 가혹행위가 있었던 것으로 판단된다"라고 기술한다.

불법행위는 검찰 단계에서도 있었다. "검찰은 대상자들이 안기부 수사 과정에서 불법구금되어 강압수사 끝에 허위자백하였을 가능성이 있음에도 이를 묵인하고 피해자를 강압적으로 수사하며 폭행을 가하는 등 국민의 인권을 보호할 공익의 대표기관으로 그 책무를 다하지 못하였다"라고 보고서는 지적한다.

안기부의 대북활동에 협조했다가 간첩으로 몰린 문철태는 1986년에 대법원에서 무기징역을 선고받고 1998년에 가석방된 뒤 2018년에 눈을 감았다. 문영석은 1987년에 대법원에서 징역 7년과 자격정지 7년을 받았다가 형기 만료 1년을 앞둔 1991년 5월에 가석방됐다.

문철태·문영석 부자가 간첩이 아니었다는 점은 재심 판결에 의해 공식 확인됐다. 이달 10일, 광주지방법원 형사13부는 반공법 및 국가보안법 위반 혐의 재심재판에서 문철태에게 무죄를 선고했다. 검찰도 무죄를 구형했기 때문에, 이 재심은 이 단계에서 끝났다.

이보다 앞선 지난 1월 22일에는 광주고등법원 형사1부가 국가보안법 위반 혐의 재심에서 문영석에게 무죄를 선고했다. 검찰 역시 무죄를 구형했다.

문철태 재심과 문영석 재심에서는 변호인이나 판사가 할 만한 말을 검사들이 했다. 두 재심의 검사들이 공통적으로 한 말은 간첩 혐의를 인정할 증거들이 확인되지 않는다는 것이었다. 확실히 확인되는 것은 공안기관들이 땀 흘려 수사해 간첩을 적발하지 못하고 불법구금과 가혹행위로 간첩을 만들어냈다는 점이다.
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