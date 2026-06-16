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26.06.16 13:53최종 업데이트 26.06.16 17:00
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<오마이뉴스>는 8일부터 2주 동안 열리는 이화영 전 경기도평화부지사 사건 국민참여재판을 매일 오전·오후·저녁 등 세 차례 이상 연속보도한다(omn.kr/2il9y). 또한 연어 술파티 의혹을 둘러싼 핵심 혐의가 다뤄지는 2주 차 때는 매일 재판이 끝난 뒤 오마이뉴스 법조팀 유튜브채널 '서초동 시끌법정'에서 재판 상황을 해설할 예정이다(www.youtube.com/@ohmynewsLAT).[편집자말]

박상용 인천지검 부부장검사가 16일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열리는 이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에 증인으로 출석하고 있다.연합뉴스

오기두 변호사 : "밥 먹으면서 같이 진술세미나 해서 (진술을) 특정 방향으로 (유도)한 것 아닌가요."
증인 박상용 검사 : "망상이십니다."

증인석에 다리를 꼬고 오기두 변호사를 향해 앉은 박상용 검사가 헛웃음을 터트리며 이같이 말했다. 오기두 변호사는 "망상이요? 망상이라고 치고, 배심원도 그렇게 생각하면 망상이 되는 것이다. 검사 박상용이 그렇게 얘기하고 있다"라고 맞받았다. 다시 박 검사는 "근거 하나 없이 얘기하면 망상"이라고 맞받아쳤다.

16일 오전 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사) 심리로 진행된 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 7일 차 국민참여재판 풍경이다. 핵심 쟁점인 2023년 5월 17일 수원지방검찰청 술 반입 여부에 대한 위증 혐의를 둘러싸고, 변호인과 박상용 검사 사이에 비아냥 섞인 말을 주고받는 등 거센 공방이 벌어졌다.

박 검사가 이번에는 증인선서 한 이유는...

"양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다."

박상용 검사는 증인신문에 앞서 증인선서를 했다. 그는 지난 4월 국회 조작기소 청문회에서 두 차례 증인으로 출석했지만 증인선서를 하지 않아 회의장에서 쫓겨났다. 검찰은 신문 도중 박 검사에게 오늘은 증인선서를 했는데 4월 국회 청문회에서 증인선서를 하지 않은 이유를 물었고, 박 검사는 "당시에 제가 무슨 말을 하든 (민주당에서) 고발하려고 했고, (대북송금사건) 공소취소도 하려고 해서 선서를 거부했다"라면서 "공소취소 안 되게 하는 게 검사 하는 목적"이라고 말했다.

검찰 증인신문을 진행한 한승훈 검사는 2023년 5월 17일 무렵 이화영 전 부지사를 별건 수사로 압박한 것은 아닌지 물었고, 박 검사는 이를 부인하는 과정에서 이 전 부지사 쪽을 자극했다. "여러분들이 생각하실 수 있는, 정치인이 저지를 수 있는 비리를 다 저질렀다"라고 말한 것이다.

박 검사는 당시 수원지방검찰청에 술 반입은 없었다면서 "교도관들과 공모하지 않고서는 술을 제공하는 것은 불가능하다"라고 주장했다. 평일인데도 외부 음식을 배달해 반입한 것을 두고는 "외부에서 음식을 사왔다고 하더라도, 제공자가 검찰이면 아무 문제 없다"라고 했다. 당시의 일을 잘 기억 못하지만, 휴일 출정 조사를 하며 식사를 제공할 때 통상 자신의 신용카드를 썼다고도 했다.

당시 술을 구입한 박상웅씨 수원지검 출입기록을 두고 검찰과 변호인이 공방을 벌였는데, 오기두 변호사는 박 검사를 겨냥해 "이 모든 문제는 수원지검에서 일어난 검사 비위 사건 때문"이라고 말했다. 여기에 발끈한 박 검사는 "제가 증인으로 왔고, 피고인은 이화영이다. 이곳이 검사 비위에 대해 재판하는 곳이냐"라고 소리를 높였고, 송병훈 재판장이 발언을 제지하기도 했다.

박상용 검사의 말말말

5일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원 법정 모습'검사실 술파티 의혹' 관련 위증한 혐의로 기소된 이화영 전 경기도평화부지사에 대한 국민참여재판 준비절차가 1년 2개월만에 마무리되면서 오는 8일 배심원 선정을 시작으로 이 전 부지사의 재판이 본격적으로 열린다. 이 전 부지사의 국민참여재판은 이달 8일부터 19일까지 주말을 제외하고 열흘간 진행된다. 이는 역대 최장기 재판으로 기록될 전망이다. 2026.6.5연합뉴스

변호인단 증인신문에 이르러 변호인과 증인의 다툼은 극에 달했다. 오기두 변호사는 배심원단 앞으로 가서 "수원지검에서 검사의 비위 행위를 옹호하는 데 애를 쓰고 있다"라고 말했다.

본격적으로 박 검사 증인신문을 진행한 오 변호사는 수사과정 기록을 규정한 형사소송법 244조의4 조문을 낭독하면서, 당시 이화영 조사 기록이 없다고 지적했다. 그러자 박 검사는 "이 조항은 (5월 17일) 상황에 적용되는 법률이 아니다"라고 반박했다.

오 변호사가 계속 관련 조항을 언급하자, 박 검사는 본격적으로 다리를 꼰 채 "관계 없는 조항을 계속 말씀하고 있다"라고 말했다. 결국에는 법관으로 30년을 근무한 부장판사 출신인 오 변호사를 향해 "모르시니까, 제가 설명드릴게요"라고 빈정댔다. 오 변호사의 진술세미나 언급에 박 검사가 "망상이십니다"라고 말한 대목은 오전 증인신문의 하이라이트였다.

공범 분리 규정 위반 지적에, 박 검사는 "법도 틀리고 사실관계도 틀리세요"라고 비아냥댔다. 오 변호사가 "증인이 사비를 들여 특정한 수사 결과물을 내기 위한 개인적 욕심이 있었나.", "그렇게 하면 '라포'가 형성되지 않느냐"라고 하자, 박 검사가 발끈했다. "그러면 굶깁니까. 특검은 굶기고 있대요?", "굶기면 굶겼다고 강압이라고 뭐라 하고, 사주면 편의 제공이라고 하고, 어떻게 해야 합니까?"라고 반문했다.

변호인단에서 5월 17일 여러 규정을 위반했다고 지적했는데, 박 검사는 오전 증인신문 끝까지 빈정댔다. 그가 오전 증인신문에서 남긴 마지막 말은 다음과 같다.

"법을 좀 알고 하세요. 법도 틀리고 사실관계도 틀리고. 아이고."

변호인단은 110분의 증인신문 시간 가운데 오전에 40분가량만 썼다. 오후 1시 30분부터 변호인단의 박 검사 증인신문이 재개됐다.
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