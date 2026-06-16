문학과지성사

디디에 에리봉의 <랭스로 되돌아가다>(Retour a Reims)프랑스 사회학자 디디에 에리봉의 <랭스로 되돌아가다>는 이 단절을 한 개인의 삶으로 보여준다. 아버지의 죽음 뒤 고향 랭스로 돌아간 그는 자신이 떠나온 가족과 지역, 그리고 한때 좌파의 언어 안에 있었던 세계를 다시 마주한다. 그 귀향은 한 지식인의 사적인 회상이 아니라, 좌파와 생활인의 세계가 어떻게 멀어졌는지를 보여주는 장면이다.좌파의 말 속에서 자기 삶이 사라졌다고 느낄 때, 사람들은 곧장 오른쪽으로 가는 것이 아니다. 먼저 침묵하고, 냉소하고, 투표장을 지나치며, 자기 분노를 더 거칠게 불러주는 말에 귀를 기울인다. 정치적 이동은 대개 이념의 선택보다 먼저 인정받지 못했다는 감각에서 시작된다.그래서 이탈은 배신 선언처럼 오지 않는다. 오래 지지해 온 정당을 하루아침에 버리는 것이 아니라, 그 정당의 말이 더 이상 자기 삶을 부르지 않는다고 느낄 때 마음이 먼저 식는다. 진보정당이 가장 늦게 알아차리는 변화도 바로 이 조용한 거리감이다.진보정당이 더 넓은 유권자에게 말을 거는 일은 필요하다. 자산을 가진 사람, 전문직, 도시 중산층, 교외 유권자와도 대화해야 한다. 정당은 자기편 안에만 머물러서는 오래 버틸 수 없다. 그러나 넓어진다는 것과 흐려진다는 것은 다르다. 새 유권자를 설득하는 동안 오래 자신을 지탱해 온 사람들이 자기 자리를 잃었다고 느끼면, 확장은 힘이 아니라 균열이 된다.오늘날 서구 진보의 위기는 지지층이 곧장 보수로 이동해서 생긴 것이 아니다. 자신의 목소리가 더 이상 진보정당 안에서 흡수되지 않고, 자신의 불안이 정치의 앞자리에 놓이지 않는다고 느끼는 데서 시작된다. 그 절망은 때로 오른쪽으로 향하지만, 더 자주 투표장으로 향하는 마음을 먼저 식게 만든다.어느 나라의 진보정당이든 같은 시험대에 선다. 자산을 불리려는 사람의 불안을 먼저 달래는 동안, 임금과 생활비 사이에 놓인 사람들의 불안이 뒤로 밀리면 오래된 지지층은 자기 삶이 정치의 뒷줄로 밀렸다고 느낀다. 자기편이 왜 자기편이었는지 잊는 순간, 확장은 설득이 아니라 이탈의 시작이 된다.