박순찬

미국과 이란이 종전을 합의했다.미국과 이스라엘이 지난 2월 28일 이란을 공습하면서 시작된 전쟁이 106일만에 종료된 것이다. 이번 종전 합의가 트럼프 미국 대통령에게는 뜻깊은 생일 선물이었을테지만 전쟁을 일으킨 목적이 무엇이었냐는 물음은 거세지는 중이다.학교나 민간 시설을 공습하여 수많은 어린 학생들의 생명을 앗아가고 호르무즈 해협의 봉쇄로 세계 경제에 큰 타격을 주었다. 이란의 신정체제는 더욱 공고해지고 미국의 위상은 더욱 추락하게 만든 전쟁이었다.