박순찬 미국과 이란이 종전을 합의했다. 미국과 이스라엘이 지난 2월 28일 이란을 공습하면서 시작된 전쟁이 106일만에 종료된 것이다. 이번 종전 합의가 트럼프 미국 대통령에게는 뜻깊은 생일 선물이었을테지만 전쟁을 일으킨 목적이 무엇이었냐는 물음은 거세지는 중이다. 학교나 민간 시설을 공습하여 수많은 어린 학생들의 생명을 앗아가고 호르무즈 해협의 봉쇄로 세계 경제에 큰 타격을 주었다. 이란의 신정체제는 더욱 공고해지고 미국의 위상은 더욱 추락하게 만든 전쟁이었다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #종전 #미국 #이란 #전쟁 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 참교육 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천5 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차357 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 참교육 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크