제미나이 생성

"이 사람들을 장애로 지정하려면 법무부가 해야 하고, 그러려면 기재부가 예산을 감당할 수 있어야 해요. 복지부는 힘이 없어요."

"욕먹고, 커터 칼로 위협당하고 맞고 해도 일지에 기록하는 것 말고는 할 수 있는 게 없대요. 못 견디고 퇴사하는 분들이 많아요."

"결핍의 시대든 관리의 시대든 결국 이 아이들에게는 사람이 필요해요. 돈은 예전보다 많아졌지만 여전히 어른이 없거든요."

"변할 것 같지 않던 아이가 변해서 기대하지 않았던 모습을 보여줄 때의 희열은 상상할 수가 없어요. 시간과 돈으로 계산할 수 있는 게 아니에요."

'경계선 지능' 자립준비청년이 혼자 살아가기엔 힘든 세상이다.인터뷰에서 그가 가장 무겁게 꺼낸 주제는 경계선 지능이었다. 일반 가정에서도 약 13%로 나오는 경계선 지능 비율이 시설 현장에서는 그보다 훨씬 높다는 것이다(아동보호시설 생활 아동 중 경계선 지능 비율은 2024년 보건복지부 자료에 따르면 18.3%. 2020년 한국장애인개발원 자료에선 그보다 높은 22%다).경계선 지능은 법적으로 장애가 아니다. 그래서 장애인고용공단의 취업 지원을 받지 못한다. 혼자 자립해야 하는데 수 개념이 약하고 충동조절이 어렵다. 결국 재정관리가 안 된다는 뜻이다. 수천만 원의 목돈은 비장애인 청년도 지키기 어렵다.그는 한 청년의 이야기를 꺼냈다. 군대까지 다녀온 경계선 지능 청년이 취업을 하려면 장애를 인정받아야 한다며 국가를 상대로 소송을 냈지만 2심까지 모두 패소했다는 것이다. 그는 문제가 풀리지 않는 구조를 이렇게 설명했다.게다가 학령기 자녀를 둔 부모들은 자녀를 '느린 학습자'로 볼 뿐 장애로 인정하고 싶어 하지 않는다. 성인 경계선 지능인과 학령기 아동 부모 사이의 이해가 엇갈리니 합의된 목소리가 나오지 않고 법은 통과되지 않는다. 정작 혼자 살아가야 하는 청년들이 그 사이에서 피해를 본다.왜 시설 출신 아이들이 경계선 지능 비율이 높은가. 그가 현장에서 많은 아이들을 만나고 공부까지 한 끝에 내린 결론은 '양육환경'이었다. 생후 24개월 안에 부모와의 스킨십, 제때의 돌봄으로 사랑받으며 자라면 타고난 지능이 올라가지만 그 시기에 방임되면 떨어진다는 것이다. 시설에서는 일대일 양육이 불가능하기 때문이다.그는 요즘 시설이 사실상 보호시설에서 치료시설로 전환되고 있다고 했다. 놀이치료, 정서치료, 심리상담 인력이 시설 안으로 들어와 아이들을 직접 치료한다는 것이다. 그러면서 그는 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 학대 기준이 강화되면서 시설 종사자들이 아이들을 훈육할 수단을 잃었고, 이제는 종사자가 피해자가 되고 있다고 했다.주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 약물 처방률이 시설에서 높은 이유도 같은 맥락으로 봤다. 그는 처음에 이 사실에 부정적이었지만 현장을 알고 나선 그 사람들에게 뭐라 할 수가 없다고 했다. 그런 의미에서라면 시설에 사는 아이들이나 관리자나 모두 피해자였다.탈시설에 대해 그는 원칙적으로 동의하면서도 조건을 달았다. 대안이 있어야 한다는 것이다. 위탁이 활성화돼 있지도 않고 입양은 거의 이뤄지지 않는 지금, 대안 없는 탈시설은 공허하다는 진단이었다.그가 주저하면서 꺼낸 사연이 있었다. 경계선 지능 남편과 지적장애 부인 사이에서 태어난 아이가 부모의 방임 속에 입이 찢어지는 사고를 당했다. 관련 기관 직원도 "이 정도면 분리해야 한다. 차라리 시설이 낫다"고 공식적인 회의에서 발언할 정도였다. 그러나 분리는 한참 뒤에 이루어졌다. 그는 현장에서의 합리적인 정황 논리가 배제된 채 기계적으로 원가정 보호 원칙을 고집하는 사이 정작 분리가 필요한 아이가 방치되고 있다고 지적했다.제도가 완성되면 선한울타리는 필요 없어질까. 그도 한때 같은 고민을 했다고 대답했다. 답은 분명했다.선한울타리의 멘토링에는 기한이 없다. 가장 오래된 결연은 12년째, 선한울타리의 시작과 함께했던 인연이다. 멘토의 포기 비율은 2~3%정도라고 했다. 그는 멘토링이 쭉 이어지는 비결을 공동체와 기독교 정신에서 찾았다. 개인이 혼자 하면 감정노동과 외로움 그리고 재정부담을 못 버티지만 공동체가 있어 지속가능하다고 했다.그는 멘토링이 그저 선한 마음만으로는 안된다고 거듭 강조했다. 아이를 이해하려면 공부가 필요하다. 과거에 한 시간 넘게 대화하는 동안 한 번도 눈을 마주치지 못하던 청년이 있었다. 심각한 애정 결핍을 가진 사람은 상대의 눈을 마주치지 못한다는 걸 책에서 배운 뒤에야 그는 그 청년을 이해할 수 있었다. 지금 그 청년은 그의 눈을 똑바로 보며 이야기한다.선한울타리가 종교 단체라는 이유로 제도 설계 과정에서 단 한 번도 부름 받지 못했다는 아쉬움도 토로했다. 그는 제도를 만들면서 당사자 청년들의 목소리가 필요 이상으로 과잉대표된 점도 지적했다. 현장에서 직접 케어하는 사람들 얘기도 들어야 하는데 그 자리에 자신 같은 사람은 없었다는 것이다.인터뷰 말미 그는 진정한 자립이 무엇인지 말했다. 단순히 취업해서 돈을 버는 것이 아니라 행복한 가정을 경험해 본 적 없는 아이들이 멘토의 가정을 보며 결혼과 출산을 꿈꾸게 되는 것. 그것이 가정회복이고 진짜 자립이라는 것이다. 지난해 9월 그의 멘티가 결혼했다. 혼주 자리를 그가 아내와 함께 지켰다.지난 몇 년 사이 자립준비청년에게 사회적 관심이 쏟아졌다. 제도가 정비되고 지원되는 돈은 많아졌다. 그러나 그 돈을 지킬 줄 모르는 아이, 법적으로 장애가 아니어서 어디서도 보호받지 못하는 아이, 분리되어야 하지만 분리되지 못하는 아이는 여전히 보이지 않는 곳에 있다.지난 12년 동안 시설퇴소아동이 보호종료아동으로, 다시 자립준비청년으로 탈바꿈되는 시대적 변화를 온몸으로 겪어온 그는 지금도 그 아이들 곁에는 사람이 있어야 한다고 말했다. 제도를 아무리 훌륭하게 설계해도 끝내 닿지 못하는 자리는 있게 마련이다. 그 자리를 누군가는 대신 맡아줘야 한다. 지금 그가 서 있는 자리다.