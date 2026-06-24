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새의 둥지.그러다 문득 다른 새 한 마리가 떠올랐다. 뻐꾸기다. 뻐꾸기는 남의 둥지에 알을 낳는다. 직접 품지 않고, 다른 새에게 자기 새끼를 키우게 한다. 뻐꾸기의 번식과 생존에 그게 유리하기 때문이다. 얄밉다면 얄미운 새다.그리고 연이어 든 섬뜩한 생각 하나. 혹시 다른 사람들의 눈엔 내가 뻐꾸기로 보이는 건 아닐까?네 자식 키우는 데 왜 우리의 둥지가 필요하냐는 시선. 나는 남의 둥지에 알을 낳았다고 생각한 적이 없다. 허락된 제도를 쓰고 있을 뿐이라고 생각한다. 그런데 간접적으로 피해를 본다고 느끼는 동료들의 눈에는, 내가 뻐꾸기처럼 보일 수도 있겠다는 생각이 처음으로 들었다.나는 물까치를 바라고 있었다. 함께 키우고, 함께 지키는 그 공동체를. 그런데 내가 바라는 모습과, 누군가의 눈에 비치는 내 모습 사이의 간극이 생각보다 클 수 있다는 걸, 그날 처음 제대로 마주했다.그러다 보면 어느 순간 이런 생각에 다다른다. 공동육아는커녕, 최소한 민폐를 끼치지 않고 눈에 띄지 않는 선에서 '제도육아'라도 할 수 있다면 다행이라고. 이해받는 것도, 함께 무언가를 하는 것도 바라지 않게 된다. 그냥 조용히, 허락된 만큼만.그 쓸쓸한 체념을 품은 채로 수목원에서 돌아왔다. 그리고 물까치를 다시 찾아봤다.해설사 선생님 말대로였다. 물까치는 번식 쌍 외에 '도우미(helper)'가 육아에 참여하는 협력 번식 체계를 가진다. 관찰된 둥지의 절반 이상에서 도우미가 확인되었고, 이들은 먹이를 공급하고 포식자를 막는다. 놀라운 건 이 도우미들이 꼭 혈연만이 아니라는 점이다. 번식에 실패한 개체, 이웃 개체들까지 육아에 합류한다. 도우미가 많은 둥지일수록 새끼의 체중이 무겁고, 면역력도 높았다. 공동육아는 감성이 아니라 생존 전략이었다.그렇다면 인간은 왜 이렇게 어려울까. 물까치의 도우미들도 결국 이해관계가 맞아떨어지기 때문에 움직인다. 혈연이든 이웃이든, 함께 새끼를 키우는 것이 자신의 생존에도 유리하다는 걸 본능적으로 안다. 그렇다면 우리에게도 그 이해관계가 실제로 존재하는지 한번 따져볼 일이다.프랑스가 29년 걸린 일을 우리는 7년 4개월 만에 해냈다. 한강의 기적 이야기가 아니다.고령사회에서 초고령사회로 이행하는 속도다. 2025년, 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘어서며 대한민국은 공식적으로 초고령사회에 진입했다. 고령화 추세가 가파른 것으로 알려진 일본조차 10년이 걸렸고, 이탈리아 20년, 스페인 30년, 덴마크 42년이었다. 우리는 그 절반도 안 되는 시간에 같은 문턱을 넘었다.(인구전략위원회)출산율은 2023년 0.72명으로 역대 최저를 찍은 뒤 2025년 0.80명(잠정)으로 2년 연속 반등했지만(국가데이터처, 출생·사망통계), 현재 인구 규모를 유지하기 위한 인구대체출산율(2.1명)에는 여전히 한참 못 미친다.국민연금공단에 따르면, 2025년 연금개혁으로 국민연금기금 소진 시점이 기존 2056년에서 2064년으로 8년 연장됐다. 여기에 기금투자수익률 목표를 높여 달성하면 최대 2071년까지 늘어나지만, 전문가들은 고갈을 막은 게 아니라 유예한 것이라고 말한다. 2052년이면 생산가능인구(15~64세)가 지금보다 약 870만 명 줄어 전체 인구의 절반 수준으로 떨어지기 때문이다.(국가데이터처, 장래인구추계)지금 태어나는 아이들이 그 빈자리를 채워야 한다.