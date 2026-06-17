나경택 제공

"팀은 '내 눈으로 봤다'고 했어요. '군인에 의해 죽고 다친 수많은 사람들을 내 눈으로 봤다'고 했죠. '어린 아이까지 군을 향한 적개심 때문에 군복 위에 침을 뱉고 지나갔다'는 이야기도 들려줬습니다. 그러면서 팀은 전두환이 정권을 잡기 위한 수단으로 자행한 '의도된 일'이라고 했죠."

5·18민주화운동이 한창이던 1980년 5월 19일, 들것에 실린 환자를 옮기는 미국 평화봉사단원 팀 원버그(Tim Warnberg, 체크무늬 셔츠)와 광주 시민들. 전일빌딩에 있던 나경택 당시 <전남매일> 사진기자가 건너편 당시 광주관광호텔(현 무등빌딩)을 지나는 이들을 촬영했다.기씨가 그간 팀을 애타게 찾은 이유는 대학가 시위가 한창이던 1982년 어느 날 때문이다. "대통령은 곧 왕"이라고 배운 스무살 군인은 우연히 팀에게 1980년 5월 광주의 이야기를 듣게 됐다.부산 범어사로 답사를 가려던 팀은 기씨의 진해 자택에서 하루를 묵었고 다음날 함께 고속버스에 몸을 실었다. 기씨는 나란히 앉은 팀에게 "사회가 너무 시끄럽다"고 운을 뗐다. 전두환 정권에서의 '땡전뉴스'만 듣고 믿었던 기씨는 슬며시 팀에게 "대학생들에게 데모 좀 그만하라고 전해달라"는 말도 덧붙였다. 돌아온 팀의 말은 기씨로선 뜻밖이었다.팀의 이야기는 자연스레 본인이 목격한 5·18로 이어졌다. 1978년부터 평화봉사단원으로 광주에 머물던 팀은 5·18을 목격한 것을 넘어 계엄군으로부터 시민을 보호하고 부상자를 들것에 실어 나르는 등 직접 항쟁에 참여했다. 고 위르겐 힌츠페터(2016년 작고) 등 여러 외신기자의 통역을 맡았고 그들과 인터뷰하기도 했으며 5·18 직후 본인이 수집한 자료를 동료에게 건네 북유럽 지역 외신 보도를 이끌기도 했다.기씨는 당시 1시간 남짓 버스를 타고 가는 동안 팀에게 들었던 이야기 덕분에고 강조했다. "나 같은 군인에 의해 우리 국민이 희생됐다는 사실에 큰 충격을 받았다"면서그는 취재진 앞에서 이 말을 하면서도 눈물을 참지 못했다. 그는 연신 가슴을 치며 북받치는 감정을 애써 억눌렀다. 목이 멘 그는 44년 전 팀이 전했던 광주의 진실을 이렇게 더듬었다.