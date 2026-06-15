즈푸AI

2026년 6월 12일 앤트로픽이 클로드 페이블 5(Claude Fable 5)와 미토스 5(Mythos 5)에 대한 외국인의 접근을 전면 차단한 그날 중국에서는 또 하나의 공지가 있었습니다. 바로 즈푸 AI(Zhipu AI)의 GLM-5.2를 전면 개방한다는 내용입니다.이번 미국의 모델 접근 통제가 충격적이었던 이유는 동맹 여부가 아닌 '외국인(foreign national)'이라는 국적 기준이었다는 점입니다. 앤트로픽이 전 세계 모든 고객을 차단한 이유는 미국 내 외국인 직원까지 걸러내는 선택적 차단이 기술적으로도 법적으로도 불가능했기 때문입니다. 이번 차단에 중국은 별다른 동요가 없습니다. 가장 충격을 받는 것은 한국의 개발자들일 수 있습니다.구조적 문제는 더 깊습니다. 미국의 AI 수출통제는 앞으로 더 촘촘해질 것입니다. 오늘은 사이버보안 모델이 대상이었습니다. 다음에는 과학 연구 모델이 그 다음에는 국방 연관 산업 적용 모델이 대상이 될 수 있습니다. 반도체 수출 통제가 처음에는 화웨이 한 기업을 겨냥했다가 점차 한국 기업의 중국 사업 전체를 제약하는 구조로 확장된 것처럼 AI 모델 통제도 같은 경로를 밟습니다. 이로서 동맹은 체제가 아닌 아닌 "협상 지위"라는 것이 입증되었는데, 그 지위는 우리가 독립적 역량을 얼마나 갖추느냐에 따라 결정됩니다.즈푸는 왜 하필 GLM-5.2 를 페이블 5 차단과 같은 날 발표했을까요. 즈푸는 중국 정부의 전폭적인 지원을 받고 중국 정부 인프라에 가장 깊숙이 관여하고 있는 프론티어 모델 기업입니다. 따라서 중국 정부의 대 미국 전략을 즈푸라는 기업을 통해 발표했다고 해도 과언이 아닙니다. 이는 기술 이타주의 문법으로 표현된 실질적인 글로벌 인프라 선점 전략입니다.전 세계 개발자들이 중국산 오픈소스 모델을 기반으로 시스템을 구축하는 순간 중국의 모델 아키텍처와 기술 생태계가 글로벌 AI 인프라의 표준이 됩니다. 미국이 하드웨어와 폐쇄 모델로 기술 종속을 설계한다면 중국은 오픈소스로 생태계 종속을 설계합니다. 전술은 다르지만 목표는 같습니다. AI 인프라의 표준을 자국이 장악하겠다는 것입니다.타이밍도 준비했다는 듯이 정밀했습니다. GLM-5.2는 개발자 커뮤니티에서 클로드 오퍼스 4.8(Claude Opus 4.8)급이라는 평가를 받고 있습니다. 충분히 쓸 만하다는 것이 입증된 시점에 미국이 공백을 만들었을 때 그 공백을 채우며 들어왔습니다.에이전트 시대에 AI 모델은 단순히 "도구"가 아닙니다. 기업의 판단, 결정, 실행 그 자체입니다. 법률 검토, 계약 작성, 코드 생성, 고객 응대, 공급망 분석, 투자 판단 — 이 모든 것이 에이전트 위에서 자동화되는 순간, 에이전트를 구동하는 모델은 그 기업의 신경계가 됩니다. 신경계가 외부에 있다는 것이 무엇을 의미하는지 이번 사건이 보여주었습니다. 통보 한 통이면 계약이 백지화 되고 기업이 멈출 수 있습니다. 산업의 플러그를 뽑을 권한이 다른 나라 정부에 있다는 뜻입니다.한국 정부와 국책연구기관(INSS)이 공식 정의한 소버린 AI(Sovereign AI)의 개념은 "특정 국가나 기업에 대한 기술적 종속을 회피하고 자국민의 데이터와 알고리즘, 규범 환경에 대한 통제권을 유지하려는 시도"입니다. 데이터 레지던시(data residency), 알고리즘 통제권, 규범 자율성의 세 축으로 구성된 개념입니다.소버린 AI가 '데이터와 알고리즘의 통제권'을 논했다면 우리가 지금 대면한 것은 '프론티어 모델 접근권 자체의 박탈 가능성', 즉 국가의 산업이 타국의 프론티어 모델 기반으로 설계되었을 때 산업 인프라 전체의 가동 여부를 타국 정부가 결정할 수 있는 구조입니다. 이것은 소버린 AI보다 한 차원 위의 문제입니다. 이중 용도 전략자산(Dual-Use Strategic Asset)으로서의 프론티어 모델에 대한 접근권은 이제 에너지망이나 통신망과 동급의 국가 핵심 인프라 주권(Critical Infrastructure Sovereignty) 문제로 다뤄져야 합니다.AI 에이전트 기반 산업 자동화에서 한국 기업이 외부 프론티어 모델 위에 에이전트를 구축하고, 그 에이전트가 핵심 업무를 수행하고, 그 업무에서 생산된 데이터가 다시 외부 모델의 학습에 기여하는 구조로 넘어가는 시점입니다. 우리가 더 열심히 자동화할수록 더 많은 데이터를 생산할수록 외부 모델은 더 강해지고 우리의 의존성은 더 깊어집니다. 그리고 언제든 플러그가 뽑힐 수 있습니다.외교적 마찰이 생겼을 때, 무역 갈등이 발생했을 때, 혹은 이번처럼 이유도 고지되지 않은 안보 판단이 내려졌을 때. 열심히 쌓아올린 자동화 체계 전체가 하룻밤 사이에 사상누각(沙上樓閣)이 됩니다. 외부 모델 기반으로 에이전트가 깊어질수록 열심히 일할수록 그 산업 전체가 타국 인프라 위에 세워지는 구조입니다.첫째, 국가 AI 전략의 프레임을 전환해야 합니다. '소버린 AI'에서 '인프라 주권'으로. AI 정책을 생산성 의제로 다루는 것을 멈추고 국가안보 의제로 격상시켜야 합니다. 프론티어 모델 자립 또는 복수 공급망 확보를 국가 핵심 인프라 정책으로 명문화해야 합니다.둘째, 기업은 지금 당장 AI 공급망 리스크 감사(audit)를 실시해야 합니다. 우리 기업이 엔비디아와, 오픈AI와 혹은 구글과 독점 파트너쉽을 맺었다는 뉴스는 당장에 주가를 올리는 호재일 수 있지만 구조적 리스크를 껴앉는 격입니다.핵심 업무 중 어느 부분이 단일 외부 모델에 의존하는지 해당 모델이 차단됐을 때 대체 전환에 얼마의 시간이 필요한지 그 공백 동안 어느 정도의 사업 손실이 발생하는지를 정량화해야 합니다. 이것은 IT 부서의 문제가 아니라 경영진이 다뤄야 할 전략적 리스크입니다.셋째, 국내 프론티어 모델 생태계에 대한 장기 투자가 필요합니다. 지금 당장 미국·중국 모델과 동등한 성능을 요구하는 것이 아닙니다. 비상시 전환 가능한 국내 기반이 존재하는 것과 존재하지 않는 것은 전략적으로 차원이 다릅니다. 반도체 분야에서 국내 파운드리 기반이 없었다면 어떤 처지였을지를 생각하면 됩니다.넷째, 단독 자립이 단기간에 불가능하다면 최소한 복수 공급망을 확보해야 합니다. 미국 폐쇄형 모델, 중국 오픈소스 모델, 국내 모델을 동시에 평가하고 워크로드를 분산하는 구조. 어느 한 공급자의 접근이 차단되더라도 핵심 기능이 유지되는 체계를 지금 설계해야 합니다.미국도, 중국도 이미 같은 결론을 내렸습니다. 프론티어 AI는 국가안보 자산입니다. 미국은 그것을 봉쇄로 실행하고, 중국은 생태계 선점으로 실행합니다. AI시대의 전쟁은 선전포고 없이 시작되었습니다. 그러나 그 피해는 과거의 총과 칼, 탱크와 미사일, 핵폭탄보다 진화하여 보다 빛의 속도로 진격하여 치명적인 파괴력을 지닙니다. 이제 우리가 서 있는 디지털 토대가 누구의 땅인지 확인해야 할 시점입니다.