▲ [인터뷰] 다시 도의회로 돌아온 장승재 당선인 장 당선인은 낙선 이후 4년이라는 공백기가 오히려 약이 됐다. 제도권 밖에서 현장을 지켜보며 보지 못했던 것들을 새롭게 배웠고, 유권자들과 끊임없이 소통하며 스스로를 반성하는 시간을 가졌던 게 재선의 원동력이 된 것이다.
ⓒ 방관식
12일 장승재 충청남도의 당선인은 4년 만의 복귀 소감으로 기쁨보다는 막중한 책임감을 느낀다고 했다. 초선 때와는 달리, '처음이 아니다'라는 사실이 더 큰 무게감으로 다가오는 탓이다.
"과거에 시민들께 약속했던 일들, 그리고 우리 서산시와 충남도의 발전을 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 의무감이 훨씬 무거워졌습니다. 냉정한 정치 현장에서 다시 한번 유권자들의 선택을 받았다는 사실이 그저 감사할 따름입니다."
장승재 당선인은 낙선 이후 4년이라는 공백기가 오히려 약이 됐다. 제도권 밖에서 현장을 지켜보며 보지 못했던 것들을 새롭게 배웠고, 유권자들과 끊임없이 소통하며 스스로를 반성하는 시간을 가졌던 게 재선의 원동력이 된 것이다.
이번 선거 결과를 '절반의 성공'이라고 평가한 장 당선인은 충남도의원 선거에서 3석을 모두 차지하는 성과를 거뒀지만, 서산시장 선거에서 승리하지 못한 점을 아쉬워했다.
▲ [인터뷰] 다시 도의회로 돌아온 장승재 당선인 이번 선거 결과를 ‘절반의 성공’이라고 평가한 장 당선인은 충남도의원 선거에서 3석을 모두 차지하는 성과를 거뒀지만, 서산시장 선거에서 승리하지 못한 점을 아쉬워했다.
ⓒ 방관식
'줄투표'가 아닌 '교차투표' 양상이 나타난 것에 대해서는 서산 시민들의 정치적 성숙도가 그만큼 높아졌다는 증거로 정당이나 바람에 휩쓸리지 않고, 사람이 어떤 역할을 할 수 있는지가 가장 중요한 기준이 됐다고 평가했다.
이번 선거를 통해 서산 지역 시·도의원 중 '맏형' 역할을 맡게 된 장 당선인의 어깨는 더욱 무겁다.
독립적인 의원들 사이에서 갈등이 발생하면 이를 원만히 해결하는 '조정자' 역할을 자처했다. 아울러 민주당이 시민들에게 신뢰받고 사랑받는 조직으로 거듭날 수 있도록 일익을 담당하겠다는 포부를 밝혔다.