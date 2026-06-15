장승재

"대통령이나 국회의원이 할 수 있는 일을 도의원에게 요청하시면 제가 해드릴 수 없습니다. 하지만 도의원이 할 수 있는 일이라면, 뼈가 부서지도록 열심히 뛰겠습니다. 지난 4년 동안 현장에서 보고 배운 것들을 바탕으로, 시민 여러분의 기대에 부응하는 의정 활동을 펼치겠습니다."

장승재 당선인은 "도의원이 할 수 있는 일이라면, 뼈가 부서지도록 열심히 뛰겠다. 지난 4년 동안 현장에서 보고 배운 것들을 바탕으로, 시민 여러분의 기대에 부응하는 의정 활동을 펼치겠다”고 약속했다.마지막으로 장 당선인은 시민들을 향한 진심 어린 약속을 전하며 인터뷰를 마쳤다.