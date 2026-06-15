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2023년 7월 감사원이 발표한 중앙선관위에 대한 정기감사보고서 중에서감사원
어쨌든 감사원은 2025년 2월 헌법재판소의 권한쟁의 심판 결정 이전에는 몇 년에 한 번 정도 중앙선거관리위원회에 대한 감사를 해 왔다.
그리고 그 감사결과를 보면, 심각한 문제점들이 눈에 띈다. 그 중 하나가 구·시·군 선거관리위원들이 선관위 공무원들에게 금품을 제공해 왔다는 것이다. 해외여행 경비, 골프경비를 대 주거나 전별금을 전달했다는 내용이다.
구체적으로는 구·시·군 선거관리위원들이 회의참석수당(당시에는 1인당 6만원)을 개인통장으로 받지 않고, 위원 중 한 사람(총무위원)의 통장으로 받은 후에, 그 돈으로 선관위 공무원들에게 금품을 제공했다는 것이다.
예를 들면 2017년 12월 3일부터 12월 7일까지 선관위 공무원 B는 선거관리위원들과 필리핀 여행을 하고, 여행경비 149만8547원을 제공받았다는 내용도 있다.
이뿐만이 아니다. 선관위 공무원들이 선관위원들로부터 전별금 명목으로 금품을 받은 사실도 드러났다. 감사원 감사결과 보고서를 보면, 10만 원에서 50만 원의 전별금을 받은 것으로 나타났다.
이렇게 구·시·군 선관위원들로부터 해외여행경비, 골프경비, 전별금을 받은 선관위 공무원 숫자는 무려 128명에 달했다.