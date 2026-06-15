▲독립운동가이자 국학자 계봉우 지사
계봉우 지사는 국권 회복에 몸을 바친 독립운동가이자 우리 역사와 국어 연구에 탁월한 업적을 남겼다.국가보훈부
독립운동가 가운데는 역사학자가 여럿 있다. 신채호와 박은식이 대표적이고 정인보, 김준엽, 장도빈 등도 들 수 있다. 주시경, 이윤재, 최현배, 이희승, 이병기, 이극로, 김두봉 등 국어학자도 적지 않다. 우리 역사를 바로 보고 널리 알리는 일과 우리말을 지키는 일이 국권을 회복하는 투쟁과 무관하지 않기 때문이다.
계봉우(桂奉瑀)는 국사와 국어 두 분야에서 모두 빼어난 업적을 남겼다. 그것도 망명과 강제이주로 4개국을 전전하며 이뤄냈다. 그러나 그 이름이 우리에게 알려진 지는 얼마 되지 않아 아직도 모르는 사람이 많다. 분단과 냉전으로 말미암아 오랫동안 모국과 단절돼 있었기 때문이다.
한글 저작물에는 발음하기 쉽도록 성을 '게'라고 썼다. 카자흐스탄 크질오르다의 묘비에도 '게봉우'라고 새겨져 있었다. '북쪽의 어리석은 사람'이란 뜻으로 북우(北愚)를 호로 삼았는데, 한글로는 뒤바보라고 했다. 사방자(四方子), 단선(檀仙)이라는 필명도 사용했고 하근(河瑾)이란 성명을 쓰기도 했다.
'시일야방성대곡' 읽고 구국운동 결심
계봉우는 1880년 8월 1일 함경도 영흥(현 함경남도 금야군)에서 태어났다. 관노 집안인 데다 희성(稀姓)이어서 가계는 물론 아버지 이름조차 전하지 않는다. 어머니도 장씨라는 것만 알려져 있다. 집안 형편은 어려웠으나 외아들을 공부시키려는 부모의 일념 덕분에 7살 때부터 서당에 다니고 사립 양사학교와 낙인중학교를 졸업했다.
1887년 여동생에 이어 1891년 아버지가 사망하는 바람에 어머니는 아들을 뒷바라지하느라 닥치는 대로 일해야 했다. 1894년 과거제가 폐지되자 계봉우는 서당 공부를 중단했다. 동학에 입교하는가 하면 정감록에 빠져 도인을 찾아나서기도 했다. 1905년 11월 을사늑약을 비판한 장지연의 사설 '시일야방성대곡'을 읽고 구국운동에 나서기로 결심했다.
그의 자서전 '꿈속의 꿈'에는 당시에 쓴 시 "살아도 구차히 살면 사는 것이 또한 욕이요, 마땅히 죽을 때에 죽는 것이 오히려 영광이로다"가 실려 있다. 다만 "나는 20세기 초 낙후된 봉건적 조선에는 일본 식민 압제에 저항할 실질적 힘이 없었다는 것을 깨닫고 있었다"라면서 "전면적 무장투쟁을 촉구하는 어떠한 호소도 모험이었을 것"이라고 털어놓았다.
1906년 10월 김정규·권영호 등과 함께 고향에 홍명학교를 설립해 한문, 역사, 지리 등을 가르치다가 1909년 함흥의 영생중학교 교사로 옮겨갔다. 1907년에는 이동휘의 권유로 대한자강회와 서북학회에 가입하고 비밀결사 신민회에서도 활동했다.
1910년 8월 경술국치가 일어나자 계봉우는 12월 북간도로 망명했다. 이듬해 연길현(延吉縣) 국자가(局子街) 소영자(小營子)에 이동휘가 세운 길동기독학당(일명 광성학교)에서 조선 역사와 지리를 가르쳤다. 애국계몽단체 청년친목회, 대동협신회 등과 항일비밀결사 광복단에도 가입했다. 월간지 '대진'의 책임 주필을 겸하며 '우리의 원수를 잊지 말자'는 뜻의 '오수불망(吾讐不忘)'을 비롯해 '조선역사', '신한독립사' 등 역사 교과서를 집필했다.
1912년에는 러시아 연해주의 블라디보스토크로 옮겨갔다. 권업회에 참여해 권업신문 기자로 활동하며 안중근 동생 안정근이 제공한 자료를 바탕으로 '만고의사(萬古義士) 안중근전'을 신문에 연재했다. 1913년 이상설과 이동휘 등이 조직한 대한광복군 정부 책임비서로도 활약했다.