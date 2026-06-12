넷플릭스

[가요계]

드라마 <참교육>5일 공개된 넷플릭스 드라마 <참교육>이 비영어권 드라마 중 시청수 1위(10일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 기준)를 차지하며 세계적으로 화제입니다. 국가별로는 한국, 필리핀, 싱가포르, 튀르키예, 아르헨티나, 이집트 등 48개국에서 톱10에 들었습니다.드라마는 선을 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국 교권을 지키기 위해 설립된 가상 기관 교권보호국의 활약을 그리고 있습니다. 배우 김무열, 진기주, 피오가 감독관 역할로 활약하고, 이성민이 교육부 장관 역을 맡아 이들을 지원하는 구도입니다.회차가 진행될수록 강하게 문제 학생들을 압박하는 감독관들 활약에 시청자들 사이에서 통쾌하다는 반응이 나오지만, 원작 웹툰은 논란에 휩싸인 바 있습니다. 웹툰 <참교육>에 페미니스트 교사의 뺨을 때리는 묘사가 등장하고, 백인 혼혈 등장인물이 흑인 비하 단어를 쓰는 등 폭력성, 성차별, 인종차별 비판을 받았습니다. 이 때문에 북미 지역에선 웹툰 서비스가 중단되기도 했습니다.드라마 제작 사실이 알려진 직후인 지난해 7월, 전국교직원노동조합(전교조)을 비롯한 62개 시민사회단체는 제작 중단을 요구하는 입장문을 낸 바 있습니다. 이들은 "학교폭력과 교권 침해, 학내 비리 등 복잡한 교육 문제를 단순한 응징 서사로 풀어내고 있다"며 비판 이유를 밝혔습니다. 주연 물망에 올랐던 배우 김남길은 2024년 11월 한 행사에서 "제안받은 작품 중 하나일 뿐이고 제가 거절한 작품"이라며 "제가 교육에 관심이 많다. 작품 관련 논란과 이슈를 알고 있다"고 공개 발언하기도 했습니다.제작진은 "문제적 요소를 최대한 덜어내고 진정한 교육의 의미에 집중하겠다"는 의지를 보였는데요. 공개 이후 작품이 화제를 모으자 다양한 해석과 비평도 이어지고 있습니다. 사회학자 박권일씨는 소셜미디어에 "<참교육>의 세계적 인기를 보면서 파시즘의 대중욕망이 임계점을 넘어서고 있음을 느낀다"며 "명실상부한 파시즘 감정"이라 우려했습니다. 한국영상대학교 구재모 교수는 소셜미디어를 통해 "현실이지만 현실 같지 않은 이야기, 무너진 교권, 학교라는 공간의 균열을 정면으로 다루면서 시청자에게 시스템이 바뀔 수 있다는 상상력을 자극한다"고 평했습니다.연출을 맡은 홍종찬 감독은 11일 진행된 언론 인터뷰에서 "교권보호국이라는 판타지적인 기관이 개입해 피해자의 시선에서 바라봐주는 것이 저희가 담으려고 한 본질"이라며 "'어른이 애들 무서워하면 세상이 망한다'는 대사가 나오는데, 좋은 어른이 필요하다는 이야기를 하고 싶었다"고 설명했습니다. 폭력성 논란에 대해서도 홍 감독은 "폭력은 어떤 이유에서든 허용될 수 없다"며 "다만 작품에서 해당 기관이 주는 통쾌함을 위해 그런 수단을 활용한 것"이라고 해명했습니다.