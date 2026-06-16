이인자

'평화(Peace).'

일반도서와 진중문고서가를 거닐다 '진중문고'라는 낯선 단어를 발견했다. 순간, '충일', '승리', '화랑' 같은 군인아파트 이름들이 머릿속을 스쳐 지나갔다. 궁금증을 참지 못하고 찾아보니 군부대에 보급되는 도서를 뜻했다. 일반 도서보다 작은 판형도 눈길을 끌었다. 군용 배낭에 넣고 다니기 쉽게 만든 책이라고 했다. 스마트폰이 손에서 떨어지지 않는 시대지만, 어딘가에서 이 작은 책을 펼쳐 읽는 장병이 있다면 당장이라도 치킨 쿠폰을 보내고 싶은 마음이 들었다.이곳이 전쟁기념관의 도서자료실이라는 사실은 서가의 정렬 상태만 봐도 단번에 알 수 있었다. 뒤늦은 나이에 도서관 일을 시작하면서 내가 가장 애를 먹었던 것은 다름 아닌 '서가의 질서'였다. 어느덧 6년 차에 접어들고 보니 이제는 딸아이 문제집을 사러 서점에 가서도 책등을 나란히 맞추고 싶어 손이 근질거린다. 도서관 노동자의 숨길 수 없는 직업병이다.그런 내 눈에 비친 이곳의 서가는 그야말로 경이로웠다. 지금까지 다녀본 수많은 도서관 중 책들의 정렬이 가장 질서 정연했다. 마치 국군의 날 행사에서 칼군무를 선보이는 군인들의 일사불란한 행렬을 보는 듯했다.한쪽에 마련된 계단식 어린이 도서 코너도 아이들의 눈높이에 맞춰 친절하게 꾸며져 있었다. 그런데 정작 시선을 강탈한 것은 책이 아니라 빨간색 글씨로 적힌 '성인 취침 금지'라는 안내문이었다. 도서관에서 잠든 어른들이 얼마나 많으면 이런 문구까지 붙였을까. 피식 웃음이 났다.내가 놓친 공간은 없는지 이리저리 둘러보며 자리로 오는데, 파란색 소파에 앉아 슬그머니 졸고 있는 외국인 여성이 보였다. 취침은 금지할 수 있어도 밀려오는 졸음까지 통제할 수는 없었다. 문득 그 모습을 바라보는 순간, 머릿속에 한 단어가 선명하게 스쳤다.