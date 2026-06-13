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영화 <언터처블> 포스터UIP코리아
니어비어, 불법과 합법 사이
금주법 시절 시카고는 마피아들이 판치는 도시였다. 이들은 밀주를 판매하면서 지역을 장악하고 세력을 넓혀갔다. 많은 사람이 '금주법'하면 위스키를 떠올리지만 그 당시 밀주의 대부분을 차지하던 술은 맥주였다.
위스키는 맥주에 비해 단가가 높았으나 회전율이 떨어졌다. 반면 맥주는 부피가 크고 회전율이 좋아 높은 수익을 볼 수 있었다. 게다가 지역 펍에 독점적으로 맥주를 유통하면 정기적으로 상권을 관리할 수 있다는 이점도 있었다.
당시 미국 정부는 니어비어(near beer)라는 0.5% 미만의 알코올을 가진 맥주의 판매와 음용은 허가했다. 맥주에 열을 가해 알코올만 증발 시켜 만드는 니어비어는 지금의 무알콜 맥주와 비슷한 모습을 가지고 있었다.
안호이저-부시의 베보, 밀러의 비보, 슐리츠의 파모 등, 다양한 니어비어가 출시되었지만 이것만으로 양조장을 유지하기는 현실적으로 불가능했다. 양조 비용은 그대로지만, 맥주에 비해 가격이 낮아 수지타산이 맞지 않았고, 무엇보다 사람들이 찾지 않았다.
게다가 마피아들이 불법 맥주들을 제조 유통하면서, 니어비어는 펍을 유지하기 위한 간판으로 전락했다. 불법 맥주는 크게 두 가지 방법으로 유통되었다. 니어비어를 만든다는 명목 하에 양조한 맥주를 뒤로 빼돌리거나, 아니면 니어비어에 주사기로 알코올을 넣은, 소위 니들 비어(needle beer)를 판매했다.
불법 맥주를 만들지 못했던 안호이저-부시나 밀러 같은 양조장들은 맥주 사업을 축소하고 유제품, 아이스크림, 베이킹 사업 등으로 연명했다. 그나마 자본이 있었던 대형 양조장들은 어찌어찌 버텼지만, 이도 저도 못하는 수 천 개의 중소형 양조장은 모두 역사 속으로 사라지고 말았다.
영화는 당시 시카고에서 밀주가 어떻게 유통되었는지 흥미롭게 보여주고 있다. 영화 초반, 한 여자 아이가 손에 무언가 들고 펍으로 들어온다. 아이의 손에 있는 건, '뚜껑 달린 그릇'이다.
그라울러라 부르는 이 용기는 펍이나 양조장에서 당일 마실 맥주를 담는 데 사용되었다. 금주법이 시행되고 있음에도 아이를 통해 아무렇지도 않게 맥주 심부름을 시키는 이 장면을 통해 맥주가 아무렇지도 않게 판매되고 있었음을 유추해 볼 수 있다.
알 카포네 부하들은 이 펍에 자신들의 맥주를 판매하기 위해 들렀지만, 주인은 품질 문제로 거부한다. 그 대가는 참혹했다. 갱들은 맥주 심부름을 온 아이와 함께 펍을 폭파시켜 버리는 잔인무도함을 보여주었다. 아니, 도대체 맥주가 뭐라고.
시카고 맥주전쟁과 '언터처블'의 탄생
1920년대 시카고는 밀주를 자금줄로 삼은 갱들의 도시였다. 이탈리아계 조니 토리오의 시카고 아웃핏과 아일랜드계 딘 오배니언의 노스사이드 갱이 도시를 남북으로 양분했고, 그 다툼의 중심에는 늘 맥주가 있었다. 불법 맥주의 유통권이 곧 세력이자 돈이었다.
서로를 침범하지 않기로 한 신사협정은 오래가지 못했다. 인종차별주의자였던 오배니언이 토리오의 구역을 넘보다, 끝내 배신으로 그를 밀주 제조 혐의에 빠뜨렸다. 보복은 보복을 불렀다. 1924년 오배니언이 살해당하고, 이듬해 토리오마저 기습을 당해 권좌에서 물러난다. 그 자리를 물려받은 건 겨우 스물여섯의 알 카포네였다. 시카고 아웃핏의 절대 권력자 뒤에서, 맥주는 악마처럼 웃고 있었다.
1929년 2월 14일, 발렌타인데이. 경찰로 위장한 자들이 노스사이드 갱의 창고를 덮쳐 안의 모든 사람을 기관총으로 학살했다. 일명 '성 발렌타인 학살'은 벅스 모란을 노린 암살이었으나, 그는 늦게 도착한 덕에 화를 면했다.
충격적인 건 이 학살에도 카포네가 끝내 체포되지 않았다는 사실이다. 연루 증거가 어디에서도 나오지 않았다. 작용에는 반작용이 따르는 법. 대낮의 학살에 분노한 연방 정부는 재무부 금주국 수사관 엘리엇 네스를 시카고로 파견한다.