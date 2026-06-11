연합뉴스

"검사는 금송이 나중에 몇 m (높이로) 자라면 고가가 되는데, 뇌물이 아니냐고 했다. (북한에) 보내는 건 수십 cm짜리 묘목인데, 나중에 몇 m 되면 고가가 되니 뇌물이라고 말했다. 제 기억에는 뇌물이라는 단어를 썼다. 너무 특이한 말씀이어서 기억한다."

통일부과거 검찰 조사 과정에서 검사가 자신에게 이례적인 질문을 던졌다고 했다. 법정 증인으로 나온 통일부 직원 김아무개씨의 증언이다.이 질문이 더 눈길을 끈 이유는 따로 있다. 이날 오전 증인 신명섭 전 경기도 평화협력국장 역시 검찰 조사 과정에서 비슷한 질문을 받았다고 증언했기 때문이다. 그는 "조사받을 때 검찰이 집중했던 게 묘목 지원 사업인데, 뇌물이냐 아니냐 추궁했다"며 "'(금송이) 뇌물인 거 알고 보냈죠?', '이재명 당시 경기도지사도 뇌물인 거 알고 있었죠?', '진행 상황을 이재명 지사와 측근들에게 보고했죠?' 제 수사의 핵심이었다"라고 말했다.11일 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)가 진행한 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 4일차 국민참여재판에 나온 두 명의 증인은 검찰로부터 같은 맥락의 질문을 받았다고 밝힌 셈이다. 다만 당시 검찰은 이 대통령 관련 질문 대신 김연철 통일부 장관과 이화영 전 부지사의 관계까지만 물었다는 게 김씨의 설명이다.증인 김씨는 2017년 3월부터 2019년 5월까지 통일부 교류협력국 개발지원협력과장으로 근무했다. 이 부서는 북한과의 교류협력 가운데 산림, 농업, 환경, 기후 분야 협력을 담당한다. 그는 2019년 경기도가 아태평화교류협회(아태협)를 통해 북한에 금송 2만5000주, 주목 8만5000주를 지원하는 사업의 반출 승인을 결재했다.당시 통일부는 산림청과 국정원 등 관계기관 의견을 조회했다. 김씨는 "산림청에서 문제없다는 의견을 받았고, 국정원 확인도 거쳤다"며 "그에 의거해 통일부가 반출 승인했다"고 설명했다.이날 검찰은 김씨에게 경기도가 북한에 지원한 금송과 주목은 정원수 및 조경수이고, 특히 금송은 자라면 고가가 될 수 있으므로 인도적 목적의 대북지원사업의 성격과 맞지 않는다는 취지로 따졌다. 김씨는 "당시 반출 물자는 몇십 cm짜리 묘목이었다"며 "가격도 몇 천 원 수준으로 반출 승인에 문제가 없다고 봤다"고 증언했다.이 전 부지사 변호인 김현철 변호사는 당시 아태협이 반출한 묘목 가격을 제시했다. 금송은 1주당 약 8000원 선, 주목은 2500원 선이었다. 김 변호사가 "가격이 지나치게 비싸다고 봤느냐"고 묻자, 김씨는 "8000원, 2500원 정도면 당시 가격도 큰 문제 없어서 반출 승인에 문제가 없다고 봤다"고 답했다.검찰은 묘목이 수년 뒤 자랐을 때의 미래 가격에 방점을 찍었는데, 증인은 대북 반출 승인 단계에서 보는 것은 반출 당시 물자와 가격, 제재 해당 여부, 관계기관 의견이라고 설명한 것이다.