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26.06.11 18:48최종 업데이트 26.06.11 19:08
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<오마이뉴스>는 8일부터 2주 동안 열리는 이화영 전 경기도평화부지사 사건 국민참여재판을 매일 오전·오후·저녁 등 세 차례 이상 연속보도한다(omn.kr/2il9y). 또한 연어 술파티 의혹을 둘러싼 핵심 혐의가 다뤄지는 2주차 때는 매일 재판이 끝난 뒤 오마이뉴스 법조팀 유튜브채널 '서초동 시끌법정'에서 재판 상황을 해설할 예정이다(www.youtube.com/@ohmynewsLAT).[편집자말]

통일부연합뉴스

과거 검찰 조사 과정에서 검사가 자신에게 이례적인 질문을 던졌다고 했다. 법정 증인으로 나온 통일부 직원 김아무개씨의 증언이다.

"검사는 금송이 나중에 몇 m (높이로) 자라면 고가가 되는데, 뇌물이 아니냐고 했다. (북한에) 보내는 건 수십 cm짜리 묘목인데, 나중에 몇 m 되면 고가가 되니 뇌물이라고 말했다. 제 기억에는 뇌물이라는 단어를 썼다. 너무 특이한 말씀이어서 기억한다."

이 질문이 더 눈길을 끈 이유는 따로 있다. 이날 오전 증인 신명섭 전 경기도 평화협력국장 역시 검찰 조사 과정에서 비슷한 질문을 받았다고 증언했기 때문이다. 그는 "조사받을 때 검찰이 집중했던 게 묘목 지원 사업인데, 뇌물이냐 아니냐 추궁했다"며 "'(금송이) 뇌물인 거 알고 보냈죠?', '이재명 당시 경기도지사도 뇌물인 거 알고 있었죠?', '진행 상황을 이재명 지사와 측근들에게 보고했죠?' 제 수사의 핵심이었다"라고 말했다.

11일 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)가 진행한 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 4일차 국민참여재판에 나온 두 명의 증인은 검찰로부터 같은 맥락의 질문을 받았다고 밝힌 셈이다. 다만 당시 검찰은 이 대통령 관련 질문 대신 김연철 통일부 장관과 이화영 전 부지사의 관계까지만 물었다는 게 김씨의 설명이다.

"몇 천 원짜리 묘목... 반출 승인 문제 없다 판단"

증인 김씨는 2017년 3월부터 2019년 5월까지 통일부 교류협력국 개발지원협력과장으로 근무했다. 이 부서는 북한과의 교류협력 가운데 산림, 농업, 환경, 기후 분야 협력을 담당한다. 그는 2019년 경기도가 아태평화교류협회(아태협)를 통해 북한에 금송 2만5000주, 주목 8만5000주를 지원하는 사업의 반출 승인을 결재했다.

당시 통일부는 산림청과 국정원 등 관계기관 의견을 조회했다. 김씨는 "산림청에서 문제없다는 의견을 받았고, 국정원 확인도 거쳤다"며 "그에 의거해 통일부가 반출 승인했다"고 설명했다.

이날 검찰은 김씨에게 경기도가 북한에 지원한 금송과 주목은 정원수 및 조경수이고, 특히 금송은 자라면 고가가 될 수 있으므로 인도적 목적의 대북지원사업의 성격과 맞지 않는다는 취지로 따졌다. 김씨는 "당시 반출 물자는 몇십 cm짜리 묘목이었다"며 "가격도 몇 천 원 수준으로 반출 승인에 문제가 없다고 봤다"고 증언했다.

이 전 부지사 변호인 김현철 변호사는 당시 아태협이 반출한 묘목 가격을 제시했다. 금송은 1주당 약 8000원 선, 주목은 2500원 선이었다. 김 변호사가 "가격이 지나치게 비싸다고 봤느냐"고 묻자, 김씨는 "8000원, 2500원 정도면 당시 가격도 큰 문제 없어서 반출 승인에 문제가 없다고 봤다"고 답했다.

검찰은 묘목이 수년 뒤 자랐을 때의 미래 가격에 방점을 찍었는데, 증인은 대북 반출 승인 단계에서 보는 것은 반출 당시 물자와 가격, 제재 해당 여부, 관계기관 의견이라고 설명한 것이다.

"저녁식사도 없이 조사를 받았다"

수원지검 전경. 김종훈

김씨는 수원지검 조사 과정에 대해서도 비교적 선명하게 설명했다. 김씨는 오후 2시부터 밤 11시 반까지 저녁식사 없이 조사를 받았다고 밝혔다.

"묘목 물자 반출이 문제 된다는 게 신기했다. 통일부 직원들이 수많은 자료를 제출했고, 다른 사무관도 여러 차례 조사를 받았다. 물자 반출이 이 정도로 조사받을 일인가 싶었다."

이날 증언에서 또 하나 중요한 대목은 행정 절차였다. 그는 "검찰 조사 때 검사가 '금송과 주목을 네이버에 찾아보면 조경수로 나오는데 담당 과장이 그것도 찾아보지 않고 승인했느냐'고 물었다"라고 했다면서 말을 이었다.

"묘목과 산림협력에 관해 가장 전문 의견을 주는 산림청이 문제없다고 하는데, 통일부 담당자가 네이버를 보고 '이렇다'고 말할 사안은 아니라고 봤다."

김씨는 반출 승인 단계에서의 기준을 설명하기도 했다. "대북지원 물자를 반출할 때 법률이나 규정상 안 되는 품목이 정해져 있다"며 "대북제재에 해당하는 물자는 나갈 수 없지만, 묘목이라는 큰 범주는 반출 가능한 물자이고 당시 제재에도 해당하지 않았다"고 말했다. 이어 "어떤 묘목은 되고 어떤 묘목은 안 된다는 규정은 없다"며 "그것은 사업 당사자 간 합의해서 정할 문제이고, 반출 승인에는 아무 문제가 없었다"고 증언했다.

김현철 변호사는 "금송과 주목을 산에 심을지, 도로나 공원에 심을지는 북한 정부가 결정할 일 아니냐. 보내는 쪽에서 꼭 산에 심어야 적법하고 산 아닌 곳에 심으면 위법한 사업이냐"고 물었고, 김씨는 "그런 기준은 없다"고 답했다.

김씨는 북한 산림협력 업무를 하며 '수림화'와 '원림화'라는 표현도 익숙했다고 했다. 그는 "남북산림협력 연구 태스크포스에서 계획을 세울 때 수림화와 원림화를 포함해서 산림협력에 넣어뒀다"고 말했다. 이는 앞서 나온 산림청 직원 증언과도 맞닿는다. 북한에서 말하는 산림복구는 단순히 산에 나무를 심는 것만이 아니라, 마을 주변과 생활권, 공원·가로수 조성까지 포괄하는 개념이라는 취지다.

이날 국민참여재판 마지막 일정으로 경기도 대북지원사업 관련 혐의를 둘러싼 피고인 신문이 저녁시간까지 진행된다.
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