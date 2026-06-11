연합뉴스

- 김현철 변호사 : "사람이 거주하는 지역 인근에 숲을 조성하는 것도 산림복구에 포함되느냐."

- 강OO : "그렇다. 북한에서는 수림화와 원림화를 함께 이야기한다. 마을숲이나 생활권 주변의 경관 조성도 조림의 한 종류다."

- 김현철 변호사 : "단둥에서 재배된 묘목이 북한에 들어가면 얼어 죽을 가능성이 있겠느냐."

- 강OO : "양묘장에서는 실내 재배 후 노지 적응 과정을 거친다. 현지 환경에 적응시킨 뒤 식재하는 것이 일반적이다."

"경제수로서 우선순위가 떨어지는 것이지 못 심는 것은 아니다. 안 심는 것이지, 심을 수 없는 것이 아니다."

"산림청에 들어온 요청은 이 수종이 적합하냐, 현지에서 살 수 있느냐는 것이었다. 우리는 기본적으로 산림복구라는 큰 개념 안에서 숲을 푸르게 만들 수 있다면 수림화든 원림화든 가능하다고 판단했다. 황폐화된 지역의 산림환경을 개선하기 위해 심는다면 가능하다고 본 것이다."

'검사실 술파티 의혹' 관련 위증한 혐의로 기소된 이화영 전 경기도평화부지사에 대한 국민참여재판 준비절차가 1년 2개월만에 마무리되면서 오는 8일 배심원 선정을 시작으로 이 전 부지사의 재판이 본격적으로 열린다. 이 전 부지사의 국민참여재판은 이달 8일부터 19일까지 주말을 제외하고 열흘간 진행된다. 이는 역대 최장기 재판으로 기록될 전망이다. 2026.6.511일 오후 수원지방법원에서 열린 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 4일차 국민참여재판. 증인으로 나온 산림청 남북산림협력단 출신 강아무개씨는 검찰 공소사실의 핵심 전제를 흔드는 증언을 잇따라 쏟아냈다.검찰은 그동안 산림복구의 개념을 사실상 '산에 나무를 심는 것'으로 한정하면서, 정원수와 조경수인 금송과 주목 지원사업은 북한 산림 황폐화 복구라는 인도적 목적과 맞지 않는다고 주장해왔다. 이화영 전 부지사와 신명섭 전 경기도 평화협력국장은 실무자에게 마치 산림녹화용인 것처럼 허위 사업계획을 꾸미도록 했다는 것이 공소사실 내용이다.그러나 강씨 설명은 달랐다. "북한에서 말하는 산림복구는 단순히 산에 나무를 심는 개념이 아니다"라며 "북한의 수림화와 원림화 개념은 서로 중첩돼 있고, 결국 전 국토를 푸르게 만드는 큰 개념 속에 함께 포함된다"고 설명했다.강씨는 "큰 개념으로 보면 원림화 역시 산림복구에 포함된다"며 "어느 곳에 심느냐 자체가 본질적인 문제는 아니다"라고 말했다.공소사실에는 경기도 내부에서 '금송은 북한에서 동해(凍害, 추위에 따른 피해)를 입을 가능성이 있고 정상 생육이 어려울 것'이라는 보고가 있었다는 내용도 포함돼 있다. 강씨는 다른 견해를 내놨다.그는 "금송은 우리나라 전역에서 기념수와 정원수로 많이 심고 있다"며 "북한 온천군 지역은 기온도 비교적 높고 해발고도 역시 충분히 생육 가능한 수준"이라고 설명했다. 이어 "금송이 북한에서 얼어 죽는다고 단정하기 어렵다"고 말했다. 특히 묘목 자체가 중국 단둥에서 생산돼 북한 온천군으로 반입되는 구조였다는 점도 언급됐다.검찰은 금송과 주목이 조경수라는 점을 재판 내내 강조했는데, 강씨는 "조경수로 많이 쓰이는 것은 맞다"면서도 "조림용으로 사용할 수 없는 것은 아니다"라고 선을 그었다. 그는 "조림이라는 것은 숲을 조성하는 모든 행위를 의미하며, 생활환경 개선이나 마을 경관 조성도 그 범주 안에 들어간다"고 설명했다.그는 "금송과 주목 모두 현지 적응성에 특별한 문제가 없다고 판단했다"며 "산림환경 개선을 위한 묘목 지원사업으로서 타당성이 있다고 봤다"고 증언했다.지원 수종의 적합성을 판단할 권한이 어디에 있느냐는 질문도 나왔다. 증인은 "산림청과 산림과학원"이라고 답했다. 그는 "산림청은 기술적으로 살아갈 수 있는지, 생태적으로 가능한지를 판단한다"고 설명했다. "금송은 백제 무령왕릉의 목관 재료로 사용될 정도로 가치가 높은 수종"이라며 "건축재 등으로도 활용되는 나무"라고 덧붙였다.검찰은 증인에게 금송과 주목이 자연재해 예방을 위한 산림복구용 수종으로 적합한지를 집중적으로 따져 물었다. "빠르게 자라고 지반을 튼튼하게 붙잡아주는 나무가 재해 예방에 적합한 것 아니냐", "금송과 주목은 산림청에서도 양묘한 적이 없다고 할 정도로 일반적인 경제수종이 아니지 않느냐"고 추궁했다. 그러나 증인의 답변은 일관됐다.강씨는 금송과 주목이 일반적인 조림 수종처럼 대량으로 사용되지는 않지만, 그렇다고 산림복구용으로 부적절하다고 단정할 수는 없다고 설명했다. 강씨는 "그 나무를 키워서 산에 심고 건축재로 활용할 수 있다면 충분히 가능하다고 생각한다"라고 말했다.검찰이 계속해서 "왜 자연재해 예방이 되느냐"고 묻자 그는 "아무것도 없는 황폐지를 그대로 두는 것보다 나무를 심는 것 자체가 재해 예방 효과를 가진다"고 답했다. 금송의 성장 속도가 느리다는 지적에도 "속성수보다 오래 걸릴 뿐이지, 나무를 심어 효과를 볼 수 있다면 오히려 더 좋다고 생각한다"고 말했다.검찰의 계속된 추궁에도, 증인의 대답은 달라지지 않았다.법률적 해석이 아니라 기술적·생태적 가능성을 검토한 결과였다는 설명이었다. 이날 강씨는 공소장에 적힌 '산림복구 목적은 허위'라는 검찰 주장과 달리, 산림 전문가의 입장에서 금송과 주목 역시 산림복구용으로 사용할 수 있다는 취지의 증언을 이어갔다.