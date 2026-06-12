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김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6·10 만세운동 기념식에서 만나 인사 나누고 있다.최근 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율 동반 급락은 지지층의 실망감이 반영된 것으로 보인다. 지방선거와 재보궐선거에서의 '심리적 패배'로 인한 여권 지지층의 상처와 분노는 깊다. 질 수도 없고 져서는 안 되는 경기에서 패배했을 때 느끼는 팬들의 상실감은 더 크기 마련이다. 신바람 난 보수 진영과 열패감에 빠진 진보 진영의 모습이 여론조사에 투영된 것이다.선거를 치른 주체는 민주당인데 대통령 지지율까지 빠지는 건 여권을 한 몸으로 보기 때문이다. 이 대통령은 정청래 당대표가 "선거에서 승리했다"고 하자 기자회견에서 "최소한 성공은 아니다"고 직격했다. '정 대표 때문에 선거에서 졌다'는 말을 대놓고 한 것이다. 이어 이 대통령 출국 자리에 당대표 배제 소동이 일었고, 정 대표는 느닷없는 호남행을 택했다. 대통령과 여당 대표가 한 배에 있지 않다는 것을 국민 모두에게 알린 셈이다.갈등의 근원에 여당 전당대회가 있다는 것은 주지의 사실이다. 사활을 건 일대 격돌이 총선 공천권을 쥔 당대표를 누가 차지하느냐에 있다는 걸 모를 사람은 없다. 따지고 보면 이번 선거 결과가 신통치 않았던 것도 선거보다는 당권싸움에 정신이 팔렸던 탓이다. 정 대표는 선거 기간중 격전지보다 공천 논란이 불거진 지역을 더 자주 찾았다. '딴마음'을 먹었다고밖에 볼 수 없는 행동을 했다. 이러고도 선거에서 이기길 바랐다면 과욕이거나 현실 인식이 부족한 것이다.당대표를 뽑는 선거에서 경쟁은 불가피하다. 고약한 것은 그 성격과 정도다. 당 지도부는 물론 의원들과 진보 스피커, 지지자까지 가세해 극한 분열로 치닫는 게 지금의 모습이다. '친명' 대 '친청', '뉴이재명'과 '올드 민주당' 같은 편가르기가 횡행하고, 상대를 향한 거친 말과 인신공격이 난무한다. 하나같이 권력투쟁의 전형적인 모습이다. 전당대회가 끝나면 다시 힘을 합치는 게 가능할지 의문이 든다. 그 후유증이 내후년 총선과 이후 대선에서 어떤 결과로 이어질지 지지자들은 조바심을 친다.이 대통령은 대표 시절 '중도보수론'을 제기해 당 정체성 논쟁으로 번졌다. "민주당이 중도보수 정권, 오른쪽을 맡아야 한다"고 밝히면서 거센 노선경쟁이 벌어졌다. 민주당이 가야 할 방향과 노선을 놓고 진보 진영내에서 백가쟁명식의 열띤 토론이 한동안 이어졌다. 여기에 권력을 차지하기 위한 세력 간의 대립이나 음모, 권모술수 따위가 끼어들 여지가 없었다. 민주당이 어떻게 대중의 마음을 사로잡을 수 있을지에 대한 치열한 고민만 있었다.권력투쟁과 노선싸움은 비슷해 보이지만 확연히 다르다. 권력투쟁은 누가 권력을 갖느냐는 것으로 당사자와 세력이 중심이다. 반면 노선싸움은 사람이 빠지고 당이 주체가 된다. 당의 미래와 노선을 모색하는 생산적인 토론이 바탕이다. 당시 이재명 대표가 제시한 민주당 중도보수정당론은 대선 후 '뉴 이재명'으로 구체화됐다. 하지만 그때와 지금이 다른 건 '사람'이 개입돼서다. '뉴 이재명'이 집단으로서가 아니라 개개인으로 호명돼 공격의 대상이 되는 게 권력투쟁의 징표다.이번 서울시장 선거에서의 참패는 민주당에 큰 숙제를 남겼다. 20·30대 남성층이 주도하는 세대 균열은 단순히 청년층 보수화로 치부할 문제가 아님을 드러냈다. 체제 불신과 기득권에 대한 반감이 집단적 정체성으로 고착화될 거라는 우려가 팽배하다. 오세훈 후보에 대한 한강벨트의 압도적 지지는 '아파트 정치'가 향후 선거에서도 영향을 미칠 수 있다는 관측을 낳았다. 재건축·재개발을 기대하고, 보유세 인상은 꺼리고, 대출규제에 대한 불만을 가진 이들이 더 많아질 거라는 걱정이다. 민주당이 전당대회에서 머리를 맞대야 할 것은 바로 이런 과제들이다.국민이 지금 집권세력에 바라는 건 권력다툼이 아니라 서민들의 삶의 질을 어떻게 높여줄 수 있느냐다. 이번 선거 패배 원인은 집권당으로서 내란 이후의 국가 비전과 경제 회복, 사회 통합의 청사진을 내놓지 못해서였다. 그러니 이번 전당대회에서는 선거 때 보여주지 못한 정책과 능력을 제시하는 기회로 삼는 게 마땅하다. 그러지 않고서는 등돌린 민심을 되돌리기가 어려울 수밖에 없다.