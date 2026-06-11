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6·3 지방선거 투표용지 부족 문제로 촉발된 잠실 개표소(올림픽핸드볼경기장) 봉쇄 시위 관련 채팅방에서 지난 9일부터 11일까지 오간 메시지.지난 9일 '올림픽공원 재선거 잠실민주화운동 올공선거개혁' 대화방에서 한 이용자는 "슬슬 윤어게인이 (현장에) 등장한다"며 "이러면 일반 국민들이 발길을 돌린다"고 말했다. 이에 대해 다른 사용자들도 "나도 윤어게인이지만, 이들이 현장 전체를 먹어버리면 안된다", "윤어게인까지 묶어가면 중도층에는 거부감이 생길 것"이라고 반응했다. 반면 다른 사용자는 "자정작용이 분명히 일어날 것"이라며 "지금도 자정작용으로 현장이 평화로워 문제 될 것 없다"고 말했다."부정선거"를 시위 전면에 내세울지를 놓고도 마찬가지였다. 11일 같은 대화방에서 한 이용자가 "자유와혁신당 부정선거조사단이 (시위) 중심이 될 수 있겠냐"고 묻자, 다른 사용자는 "특정 정당과 단체가 중심이 되면 변질된다"며 "그런 의견에 부정적이다. 지금처럼 자발적인 국민 참여로도 충분히 가능하다"고 답했다.지난 10일 '현장소통방 6.3 투표용지 부족 사태 대응 국민모임' 대화방에서 한 이용자는 "현장이 시끌한 상황"이라며 "부정선거라는 말을 왜 안 쓰냐는 것부터 분탕질하는 사람들이 나오고 있다"고 설명했다. 같은 날 다른 사용자는 "현장 오전에는 (구호에) 부정선거를 다시 안 써야 한다고 우기는 사람이 있었다"고 전했다. 또 다른 사용자는 "집회 관련 다른 대화방에 들어갔더니 부정선거를 언급하면 안 된다고 했다"며 "부정선거도, 윤어게인도 하지 말라고 했고 나는 해당 방에서 쫓겨났다"고 전했다.이날 같은 대화방에서 한 사용자가 "현장에서 (부정선거) 한미공조 국제수사 구호를 넣겠다"고 말하자, 다른 사용자들은 "그런 구호를 넣으면 극우로 몰아간다", "이날 오전에 그런 (구호를) 하지 않는 쪽으로 이야기가 됐다"고 반응했다. 이에 대해 다른 사용자는 "구호는 (참가자의) 자유"라며 "모두 나라를 위한 행동이니 존중하겠다"고 반대 의견을 표하기도 했다.