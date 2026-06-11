연합뉴스

"약간 다른 얘기인데, 조사받을 때 검찰이 집중했던 게 묘목 지원 사업인데, 뇌물이냐 아니냐 추궁했다. '뇌물인 거 알고 보냈죠?', '이재명 당시 경기도지사도 뇌물인 거 알고 있었죠?', '진행 상황을 이재명 지사와 측근들에게 보고했죠?' 제 수사의 핵심이었다. 제가 묘목(지원 사업 관련 1심 재판)에서 무죄를 받았는데, 제가 유죄를 받았다면 이재명 대통령 제3자 뇌물 혐의에 묘목(지원사업)이 들어갔을 것이다."

수원지법, 수원고법 전경검찰이 이재명 대통령을 겨냥해 수사했다는 증언이 나오자, 법정이 뜨거워졌다. 검찰이 발끈해 증인, 변호인과 공방을 벌였고, 재판부가 제지해야 했다. 11일 이화영 전 경기도평화부지사 사건 4일차 국민참여재판 풍경이다.수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)는 이날 오전 신명섭 전 경기도 평화협력국장 증인신문을 진행했다. 신 전 국장은 이화영 전 부지사 사건 국민참여재판의 2번째 쟁점인 경기도 대북지원사업 관련 혐의(직권남용권리행사방해·위계공무집행방해·지방재정법 위반)의 공범으로서 먼저 1심 판결을 받았는데, 일부 유죄·일부 무죄였다.검찰은 신명섭 전 국장을 상대로 금송이 산림녹화용으로 부적합하고 북한에서 정상적인 생육이 가능할지 불명확하다는 보고를 받았음에도 산림황폐화에 따른 피해를 막기 위한 인도적 목적이라는 허위 내용으로 북한 묘목(금송·주목) 지원 사업을 밀어붙여 관련 기금을 집행하게 한 이유를 캐물었다.신명섭 전 국장은 당시 통일부 고시(인도적 대북지원사업 및 협력사업 처리에 관한 규정)에 '자연재해 예방 차원에서 산림복구 및 환경보전 노력을 지원하는 사업'도 인도적 대북지원사업에 포함된 사실을 지적하며 "넓게 해석해, (묘목 지원이) 환경보전 노력을 지원하는 사업에 해당한다고 생각했다"라고 말했다.이화영 전 부지사 측은 당시 경기도의 북한 묘목 지원 사업와 관련해 산림청이 통일부에 '가로수, 공원용 등으로 활용될 것으로 판단되며, 수종 모두 현지 적응성 문제는 없어 보임'이라는 내용의 의견을 낸 것을 제시했다. 신 전 국장은 "산림청에서 부적합하다고 했다면, 통일부에서 사업 승인을 하지 않았고, 기금 지원도 취소됐을 것"이라고 주장했다.이날 양측의 증인신문은 차분하게 진행됐는데, 이화영 전 부지사 측 김현철 변호사가 '뇌물'이라는 표현을 쓰면서 법정 분위기가 갑작스레 뜨거워졌다. 그는 "검찰은 금송과 주목을 북한 수뇌부에 줄 뇌물이라는 뉘앙스로 말한다. 검찰은 어제 모두진술에서 '사치품', '(북한 실세) 김성혜의 환심을 사기 위해'라는 표현을 썼다"면서 이에 대한 신 전 국장의 생각을 물었다.신 전 국장은 "8cm의 묘목이고, (높은 가치를 받으려면) 5년 이상 키워야 하는데 뇌물로 쓴다는 것을 납득할 수 없다"면서 말을 이었다.검찰이 즉각 이의를 제기했다. 임현진 검사는 "검찰에서 이 사건을 진행하면서 뇌물이라는 표현을 한 번도 쓴 적이 없다"라고 말했다. 신 전 국장은 "제 공소장에 뇌물이라고 쓰여있다"라고 반박했고, 김 변호사는 "(검찰이 어제 모두진술에서) 사치품이라는 단어를 썼다"라고 했다.송병훈 재판장은 "'이재명 뇌물'은 이 사건 공소사실과 관련 없는 쟁점"이라고 제지했다. 하지만 검사-증인·변호인의 공방은 계속됐다. 신 전 국장은 "(묘목 지원 사업 혐의는) 저나 이화영을 처벌하기 위한 것이 아니라 (검찰이) 이재명을 기소하기 위한 거리를 만들기 위해 다양한 노력을 한 것이라고 생각한다"라고 주장했다.김종훈 검사는 "그(신 전 국장) 사건은 뇌물로 기소된 사건 아니다. 뇌물이라고 쓸 이유가 없다"라고 재차 이의를 제기했고, 신 전 국장은 "(공소사실) 범행 목적에 뇌물을 위해서라고 나와 있다"면서 뜻을 굽히지 않았다.증인신문은 변호인 쪽 신문 도중인 오전 11시 30분까지 진행됐다. 점심시간 이후 1시부터 증인신문이 재개됐는데, 송병훈 재판장은 말머리에 "신 전 국장 공소장에 뇌물이라는 표현이 없다"고 확인했고, 신 전 국장도 "재판에서 검찰로부터 '김성혜의 환심을 사기 위해'라는 표현을 들었다"면서 "(공소장에 뇌물이라는 표현이 있다는 것은) 정확한 표현이 아니었다"라고 말했다. 뇌물을 둘러싼 공방은 이후에도 이어졌다.