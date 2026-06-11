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이화영 전 부지사 측 김현철 변호사 (자료사진) 2024-06-07이날 재판에서는 검찰이 제시한 묘목 부적합성 논리와 다른 취지의 증언부터 이어졌다.검찰은 금송 등이 산림복구용으로 부적합했고, 이를 알고도 이 전 부지사가 묘목 사업을 진행했다고 주장해 왔다. 하지만 이씨는 '자신의 검토보고서가 산림과 직원들의 의견을 정리한 것이었으며, 북한의 산림정책이나 산림청·통일부 판단 내용까지 알고 작성한 것은 아니'라고 설명했다.특히 이씨는 당시 보고서를 작성할 때만 해도 "금송이 (우리나라보다 북쪽인) 중국 단둥에서 재배되고 있다는 사실 자체를 몰랐다"고 진술했다. 이후 사업이 진행되면서 단둥 현장을 직접 방문했고, 산림과 직원이 현장에서 묘목 상태를 확인한 뒤 '잘 자라고 있다'고 판단했다고 증언했다.김 변호사가 "증인 스스로 금송이 얼어 죽을 가능성이 있다고 생각했느냐"고 묻자, 이씨는 "그런 생각을 아예 하지 않았다"고 답했다.김 변호사는 검찰이 주장하는 '산림복구용 부적합'이라는 개념 자체가 북한의 현실과는 다를 수 있다는 점도 짚었다.김 변호사는 "산림은 산에 나무를 심어 숲을 만드는 것이지만, 북한에서는 산림복구가 정치적 문구에 가깝다"라고 묻자, 이씨는 "몰랐다. 별도로 찾아본 적도 없다"고 말했다. 김 변호사는 산림청 자료를 제시하며 북한이 '수림화·원림화' 정책을 추진해 왔다고 설명했다. 하지만 이씨는 이 역시도 "알지 못한다"고 답했다.이어 김 변호사는 "대북지원사업은 통일부 승인을 받아야 하고, 통일부도 산림청의 의견을 받아 판단한다. 산림청이 남북산림협력을 위한 묘목 지원이 필요하고 모두 적합하다는 의견을 냈던 사실을 아느냐"고 물었다. 이씨는 이 역시도 "세부적인 내용은 정확히 모른다"고 답했다. 김 변호사는 다시 "그렇다면 증인에게 그 적합성을 따질 권한이 있었느냐"고 물었다. 이씨는 "제가 할 일은 아니라고 생각한다"고 답했다.이씨의 증언은 검찰이 핵심 근거로 제시한 초기 검토보고서의 작성 경위가 전문기관의 판단이 아닌 산림과 의견 정리 수준이었음을 보여주는 대목이었다.이날 증인신문에서는 검찰이 '고가 묘목'이라고 주장해 온 부분도 반박됐다. 이씨는 금송 가격에 대해 "몇천 원대였고 굉장히 작은 묘목이었다"고 기억했다. 실제 금송은 8천원대, 주목은 2천원대 수준이었다는 설명도 나왔다. "지나치게 비싸다는 문제 제기가 있었느냐"는 질문에 이씨는 "없었다"고 답했다.