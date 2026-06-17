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바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지 바로 옆에 자리한 오테로 볼로니아(Otero Bolonia) 레스토랑. 고대 로마시대 가룸(Garum)과 염장 생선을 생산하던 수산 발효 유적지 와 바로 맞닿아 있다(왼쪽). / 오테로 볼로니아(Otero Bolonia) 레스토랑에서 맛본 생선구이. 올리브오일과 허브, 레몬, 굵은 소금이 어우러진 전형적인 카디스(Cadiz) 해안의 맛이었다. 그러나 바엘로 클라우디아가 한때 로마 가룸(Garum) 산업의 중심지였음에도, 오늘날 이 식탁에서 액젓의 흔적은 쉽게 찾기 어려웠다. 고대의 발효 소스는 유적으로 남았고, 현대 스페인의 식탁은 생선 발효의 감칠맛보다 올리브 오일과 소금, 레몬의 산뜻한 맛에 더 가까워져 있었다(오른쪽).이찬재
바엘로 클라우디아(Baelo Claudia)의 붉게 파괴된 석조 수조(케타리아에)를 본 뒤, 유적지 바로 옆 오테로 볼로니아(Otero Bolonia) 레스토랑에 앉아 점심을 먹으며 한 가지 의문이 떠올랐다. 신선한 해산물과 전통 카디스(Cádiz)식 요리를 현대적으로 재해석한 메뉴로 꽤 알려진 맛집이었다. 하지만 레스토랑 어느 메뉴에도 액젓을 사용한 음식은 보이지 않았다.
대서양과 지중해라는 두 거대한 바다를 끼고, 페니키아 이래 해상 교역과 어업의 전통을 품고, 로마 시대에는 대규모 염장 생선과 가룸 생산지로 번성했던 스페인이 왜 오늘날의 일상 밥상에서는 요리에 액젓을 거의 쓰지 않는 것일까.
한국의 어느 유적지라면, 온갖 역사적 사실을 들먹이며 '통영 이순신 장군 밥상', '영월 단종이 드시던 수랏상'처럼 관련 메뉴를 개발해 관광객에게 내놓을 법도 하지만, 정작 바엘로 클라우디아 유적 옆 식당의 메뉴에서는 2,000년 전 가룸의 흔적을 찾기 어려웠다. 한국의 김치나 국물 요리에서 액젓이 차지하는 절대적인 위상을 생각할 때, 2000년 전 로마 세계의 식탁을 움직였던 생선 발효 소스가 오늘날 스페인 일상식에서 희미해진 사실은 기이하기까지 했다.
그 해답의 첫 번째 단추는 고대 로마의 가룸 산업은 상당 부분 제국의 물류망과 대규모 소비시장에 기대고 있었다는 점이다. 타리파의 공장들은 인근 어촌 마을의 생존을 위해 소규모로 액젓을 담그던 곳이 아니었다. 이들은 지역 소비만이 아니라, 제국의 주요 도시와 로마 군대까지 이어지는 거대한 소비망을 배경으로 염장 생선과 가룸을 생산하던 대규모 산업시설에 가까웠다.
5세기 서로마 제국이 게르만족의 이동과 내분으로 몰락하면서, 지중해의 원재료 공급망 관리(Supply Chain Management) 능력과 대규모 산업·무역망은 점차 약화됐다. 로마 제국 시대에 가룸 산업이 유지될 수 있었던 기반 중 하나는 바로 소금의 안정적인 공급망이었다.
로마 제국의 도로망과 항구, 해상 치안, 광역 시장은 소금과 어류, 완제품의 이동을 가능하게 했다. 이를 통해 스페인 남부와 북아프리카의 대규모 가룸 공장들은 안정적으로 소금을 공급받을 수 있었다. 그러나 서로마 제국이 붕괴한 이후 상황은 급격히 달라졌다. 군대와 대도시를 포함한 대규모 소비망이 약화되면서 수요 기반도 흔들렸다.
제국의 행정 체계와 도로망, 해상 치안이 무너지면서 지중해 무역 네트워크가 붕괴되기 시작했다. 더욱이 제국의 해상 통제력이 사라지고 지중해에 해적이 창궐하면서, 이베리아반도의 변방인 카디스에서 이탈리아 본토까지 무거운 암포라를 운반하는 장거리 물류는 이전보다 위험하고 비용이 큰 일이 됐기 때문이다.
엄청난 소금과 어류, 암포라, 해상 운송, 소비시장을 결합해야 하는 가룸 산업은 제국 질서가 약화될수록 경제성을 잃어갔다. 거대 수출 시장을 잃고 고립된 바엘로 클라우디아의 대형 가룸 공장들은 지진과 도시의 쇠퇴, 제국 질서의 변화 속에서 더 이상 예전의 규모를 유지하지 못했고, 결국 유적으로 남았다. 가룸은 단순히 입맛이 바뀌어서 사라진 것이 아니라, 제국이 유지하던 물류·소금·무역·행정 시스템의 약화와 함께 쇠퇴한 식문화였다고 볼 수 있다.
피에 대한 금기와 달라진 식문화: 가룸은 어떻게 변했나