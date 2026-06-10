연합뉴스

"북한 핵개발 자금으로 사용될 수 있습니다."

"저는 개인적으로 북한을 싫어합니다."

"내심 그런 생각 들 것이다. '북한에 뭘 줘야 돼? 북한에 끌려다녀야 돼?' 저는 개인적으로 북한을 싫어한다. 북한의 존재로 남한 경제발전이 저해되고 민주주의가 왜곡되고 있다. (중략) 북한을 아주 싫어함에도 남과 북이 평화적으로 교류해야 한다고 생각한다. 왜 그래야 할까."

경기도 수원시 영통구 수원지방법원 법정 모습.10일 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 3일차 오전 국민참여재판에서 나온 검찰과 피고인 쪽의 변론 내용이다. 이날 3일차부터 5일차까지 이번 재판의 두 번째 쟁점인 경기도 대북지원사업 관련 혐의를 다루는데, 양측은 공소사실을 둘러싼 공방을 벌이면서 배심원단을 설득하기 위해 안간힘을 썼다.수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)은 오전 9시 30분 재판을 시작하면서 "어제 재판 말미에 불미스러운 일이 발생했다", "상대방을 공격할 경우, 재판부에서 적극적으로 개입하겠다"라고 고지했다. 전날 늦은 밤 재판에서 이화영 전 부지사 측 이덕우 변호사가 위법 수사 주장을 하고 여기에 검사가 사실대로 말하라며 소리치면서, 서로 고성을 주고받았다.이덕우 변호사는 발언권을 요청해 검사의 사과를 요구했고, 검사는 "말을 끊어 불쾌했다면 사과하겠다. 강압수사가 없었는데 강압수사 주장을 하는 현실이 안타깝다"라고 답하면서 양측은 재차 신경전을 벌이기도 했다.오전 절차는 양측의 모두 진술이었다. 먼저 검찰은 공소사실을 배심원단에게 설명했다.주된 공소사실은 북한에 묘목(금송·주목)을 지원하는 경기도 대북지원사업과 관련된 것이다. 2018년 3월 이화영 경기도 평화부지사가 신명섭 경기도 평화협력국장과 공모해, 금송과 주목이 산림복구용으로 적합하지 않다는 보고를 받았음에도 실무자들로 하여금 산림복구를 위한 인도적 대북지원사업이라는 허위 보고서를 작성·설명하도록 하고 이에 따라 관련 사업에 경기도 기금 4억 9500만 원이 집행됐다는 것(직권남용권리행사방해, 위계공무집행방해, 지방재정법 위반)이다.또한 2019년 북한 밀가루 지원사업 관련해 사업자인 아태평화교류협회의 사업비 과다 지출, 영수증 처리 불량 등의 문제로 사업이 중단됐는데, 같은 해 9월 이화영 부지사와 신명섭 국장이 권한을 남용해 사업 재개를 지시해 실무자로 하여금 의무 없는 일을 하게 했다(직권남용권리행사방해)는 혐의도 있다.검찰은 "북한에 금송과 주목을 보내는 왜 문제가 될까. 북한에 건넨 물건이나 금품이 북한 핵개발 자금에 사용될 수 있고, 북한 고위층 사치품으로 사용될 수 있다. 따라서 엄격한 요건 하에 대북 지원이 가능하고 남북교류협력법 등 실정법을 준수해야 한다"라고 강조했다.이어 "(오후 서증조사에서) 경기도의 묘목 지원 사업은 인도적 대북지원 목적이 아니라 북한 실세 김성혜의 환심을 사기 위해 지원한 것이라는 것을 입증하고 금송과 주목이 조경수나 관상용이었다는 사실도 입증할 계획"이라고 강조했다.피고인 측 모두발언에 앞서 이덕우 변호사가 윤석열씨의 비상계엄 선포를 언급해 송병훈 재판장으로부터 퇴정 경고를 받자 스스로 퇴정하는 일이 있었다. 이후 공소사실을 반박하기 위해 김현철 변호사가 나섰다. 배심원단 앞에 선 그는 말머리에 그제와 어제 다뤄졌던 첫 번째 쟁점인 이재명 쪼개기 후원 관련 정치자금법 위반 혐의를 언급했는데, 검찰이 오늘 쟁점이 아니라며 이의를 제기했다.김 변호사는 "검찰은 경기도가 북한에 지원할 묘목으로 금송과 주목을 정한 것은 북한 수뇌부에 뇌물을 제공할 목적이라고 전제하고 있다"면서 "객관적인 팩트는 북한에서는 과거 남한이 제공했던 묘목이 말라 죽었던 경험에 따라 금송과 주목을 콕 집어 요구한 것"이라고 말했다. 수요자인 북한이 요구하는 물품을 지원하는 게 대북사업의 관행이라고도 했다.또한 뇌물이라는 주장을 배척하기 위해 북한에 지원한 80mm 높이의 금송 1주는 8000원, 주목 1주는 2500원이라는 설명과 함께 "금송은 5m로 자라면 1000만 원이다. 뇌물로 준다면 5m짜리를 주지 않겠나. 80mm짜리를 주겠느냐. 그런 의심을 가져달라"라고 호소했다.김 변호사는 배심원단을 향해 "저는 개인적으로 북한을 싫어한다"라고 말을 꺼냈다.그는 "왜 피고인은, 그리고 당시 경기도지사였던 이재명은 왜 이런 평화적 교류를 계속 추진했을까. 친북주사파이기 때문일까. 다른 이유가 있었을까"라면서 "(경기도 대북지원사업은) 단절된 남북관계 속에서 평화를 안착시키기 위해 북한의 요구를 수용한 합목적적 행정행위였다"라고 강조했다.오전 재판은 오전 11시 10분에 끝났다. 오후 1시부터 양측의 서증조사가 진행되고 있다. 저녁시간에는 문제가 된 경기도 대북지원사업의 실무자로서 공소사실에서 직권남용권리행사방해 혐의의 피해자로 상정된 이아무개씨 증인신문이 진행된다.