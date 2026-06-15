'가룸'은 어떻게 제국의 식탁으로 흘러갔나

이찬재

▲바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지의 어류 염장 구역(Barrio Conservero / Fish Salting Area) 안내판 앞에 선 송연실 진아에프앤씨 대표. 타리파 볼로니아 해변에 자리한 이 구역은 고대 로마 시대 가룸(Garum)과 염장 생선을 생산하던 수산 발효 산업지였다. 안내판에는 염장 공장과 도무스, 도로 배치가 표시돼 있어, 바다와 맞닿은 이 도시가 어떻게 어업·발효·교역을 하나의 산업으로 연결했는지 보여준다(왼쪽). / 바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지의 ‘콘훈토 인두스트리알 XI(Conjunto Industrial XI)’ 연구 안내판. 카디스 대학교(UCA)와 안달루시아 주정부가 참여한 연구 프로젝트로, 로마 시대 어류 염장 공장(cetaria)의 평면도와 석조 수조 구조, 가룸 제조에 쓰인 멸치류(boqueron) 잔해 등을 설명하고 있다. 안내판은 이 공장이 기원후 1세기에 조성돼 5세기 무렵까지 사용됐으며, 중앙 안뜰 이찬재

안내판의 조감도와 풍화된 유적을 번갈아 대조해 가며, 우리는 2,000년 전 인부들의 땀방울이 배어 있을 발자취를 따라 공장 터를 직접 걸어보았다. 안내판의 조감도와 현장 구조를 바탕으로, 이곳의 생산 흐름을 바다에서 어획물 반입, 손질과 절단, 염장·발효, 저장과 출하의 과정으로 상상했다.



그들의 공정은 현대의 대형 식품 시스템 못지않게 철저히 규격화되어 있었음을 짐작할 수 있었다. 가장 먼저 해안가 모래사장과 맞닿아 있는 탁 트인 남쪽 입구에 섰다. 대서양의 파도가 찰랑이는 이곳에서, 어선에서 갓 내린 참치와 멸치가 쉴 새 없이 공장으로 밀려 들어오며 깨끗한 바닷물로 세척되었을 첫 풍경이 눈에 선하게 그려졌다.



몇 걸음 더 유적 안으로 걸어 들어가 도면 정중앙에 표기된 '중앙 안뜰(Patio Central)' 터에 섰다. 서늘한 그늘막이 쳐져 있었을 이곳에서 인부들은 날카로운 칼을 들고 거대한 대서양 참치를 능숙하게 해체했을 것이다. 가룸 발효의 핵심인 내장과 피를 따로 분리하고, 수많은 생선을 손질하는 활기찬 소리가 귓가에 들리는 듯했다.



안뜰을 빙 둘러싼 거대한 발효 수조 쪽으로 다가갔다. 특히 현장 안내판에 생선 뼈 잔해가 무더기로 발견되었다고 적혀 있던 'P-9' 수조 앞에 서서 깊게 파인 바닥을 내려다보았다. 거대한 참치의 묵직한 소화 효소와 멸치의 깔끔한 감칠맛이 인근 카디스 염전의 천일염과 함께 이 깊은 수조 안으로 층층이 쏟아져 들어가 발효를 일으키며 삭아 내렸을 바로 그 현장이었다.



마지막으로 유적 한편의 평평한 공터를 응시했다. 발효가 끝난 뒤 걸러진 맑은 액젓이 뾰족한 암포라 토기에 단단히 밀봉되어 로마 제국의 주요 도시와 군대에 공급하기 위해 쌓여 있었을 공간이다. 평면의 도면이 대서양의 바닷바람과 현장의 공간감과 결합하며, 내 머릿속에서 마치 현재처럼 움직이고 있었다.



직접 확인한 붉은 집념: 방수 모르타르 '오푸스 시그니눔'



▲바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지에 남아 있는 로마 시대 어류 염장·발효 수조. 생선과 소금을 층층이 넣어 가룸(Garum)과 염장 생선을 만들던 석조 시설로, 내부 벽면에는 액체가 새어 나가지 않도록 방수 마감재가 발라진 흔적이 있다. 깊게 파인 수조의 구조는 2,000년 전 이곳의 수산 발효 산업이 단순한 가내 제조가 아니라, 체계적인 생산시설을 갖춘 고대 로마의 FOOD TECH였음을 보여준다. 이찬재

조금 더 허리를 숙여 파괴된 수조의 단면 안쪽으로 다가갔다. 돌과 돌 사이, 그리고 깊게 파인 수조 내부 벽면을 따라 붉은빛이 도는 촘촘한 마감재의 흔적이 두 눈에 뚜렷하게 들어왔다. 레스칼라(L'Escala) 엠푸리에스(Empúries) 발효조와 마찬가지로 고대 로마의 건축 기술자들이 자랑하던 특수 방수 모르타르인 '오푸스 시그니눔(Opus signinum)'이었다. 거칠게 풍화된 이 단단한 방수벽을 현장에서 맨손으로 쓸어내려 보니, 고대 로마 자본가들의 상업적, 기술적 집념이 손끝에서 생생하게 전해졌다.



발효 전문가로서 더욱 놀라운 사실은, 이 수조들이 안달루시아의 작렬하는 햇볕을 향해 열려 있는 구조라는 점이었다. 안달루시아의 무자비한 태양열이 돌 수조 내부의 온도를 올리면 수분은 자연스레 증발하고, 잘 발효된 가룸은 폭발적인 감칠맛을 끌어냈다. 차가운 대서양의 해풍과 안달루시아의 뙤약볕, 이 대자연의 기후를 완벽하게 활용한 거대한 '고대 산업 발효 시스템'의 한가운데에 서 있었다.



'가룸'은 어떻게 제국의 식탁으로 흘러갔나



▲바엘로 클라우디아(Baelo Claudia)의 어류 염장 공장(CETARIA XV / Fish Salting Plant XV) 앞에 한국에서 가져간 왕신멸치액젓을 내려놓았다. 2,000년 전 로마인들이 가룸(Garum)을 만들던 수산 발효 산업의 현장에서, 한반도의 장독 발효로 이어져 온 한국 액젓이 시간과 포개지는 순간이다. 제국의 물류망과 거대 생산시설에 기대었던 로마의 가룸은 폐허로 남았지만, 한국의 액젓은 장독에서 장독으로, 어머니의 손끝으로 이어지며 오늘의 식탁까지 살아남았다. 이한기

발효 수조 군락 끝자락에 서서, 유적 바로 앞으로 시원하게 펼쳐진 옥빛 대서양을 바라보았다. 거대한 생산라인과 바다가 이토록 가깝게 맞닿아 있다는 사실 그 자체가, 바엘로 클라우디아가 지녔던 압도적인 물류 시스템을 대변하고 있었다. 정성껏 발효한 맑고 영롱한 액젓 상등액, 이른바 '리쿠아멘 플로스(Liquamen flos)'는 목이 좁은 항아리 '암포라(Amphora)'에 조심스레 담겨 저 앞바다에서 무역선으로 옮겨졌을 것이다.



이 완벽한 고대의 해운 패키징 기술 덕분에, 타리파에서 대량 생산된 가룸은 지브롤터 해협을 건너 북아프리카로, 지중해와 대서양을 끼고 로마와 제국의 주요 도시와 로마군단의 식탁으로 흘러갔다. 오늘날 왕신의 액젓이 한국 경주의 장독에서 출발해 미국과 일본, 싱가포르의 미쉐린 레스토랑으로 향하듯, 바엘로 클라우디아의 가룸도 고대 로마의 황실을 들썩이게 한 감칠맛 그 자체였다.



유적을 빠져나오기 전, 우리는 허물어진 붉은 수조 턱에 걸터앉았다. 그리고 가방 속에서 한국에서 들고 온 '왕신멸치액젓'을 꺼내, 2000년 전 액젓 발효 공장의 발치에 내려놓았다. 철저한 산업 시스템과 거대 자본으로 제국의 미식을 호령했던 고대 로마의 발효 심장부에서, 한반도의 장독을 지키며 수천 년의 시간을 조용히 견뎌온 한반도 발효 액젓이 '발효'를 매개로 서로 포개어지는 순간이었다.



맛을 향한 인간의 욕망이 세운 로마의 수산 발효 산업은 지진과 도시의 쇠퇴, 제국의 질서 변화 속에서 결국 폐허로 변했다. 그러나 자연의 시간을 빌려 감칠맛을 얻으려 했던 인류의 집념만은 2000년을 넘어 이어지고 있음을, 지중해와 대서양이 만나는 지브롤터 해협 앞에서 깨달을 수 있었다. #세계의발효 #바엘로클라우디아 #로마액젓도시 #지중해발효 #지브롤터해협 프리미엄 세계의 발효를 찾아서 이전글 레스칼라의 살아있는 액젓 장인들 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 바엘로 클라우디아(Baelo Claudia)의 어류 염장 공장(CETARIA XV / Fish Salting Plant XV) 앞에 한국에서 가져간 왕신멸치액젓을 내려놓았다. 2,000년 전 로마인들이 가룸(Garum)을 만들던 수산 발효 산업의 현장에서, 한반도의 장독 발효로 이어져 온 한국 액젓이 시간과 포개지는 순간이다. 제국의 물류망과 거대 생산시설에 기대었던 로마의 가룸은 폐허로 남았지만, 한국의 액젓은 장독에서 장독으로, 어머니의 손끝으로 이어지며 오늘의 식탁까지 살아남았다.발효 수조 군락 끝자락에 서서, 유적 바로 앞으로 시원하게 펼쳐진 옥빛 대서양을 바라보았다. 거대한 생산라인과 바다가 이토록 가깝게 맞닿아 있다는 사실 그 자체가, 바엘로 클라우디아가 지녔던 압도적인 물류 시스템을 대변하고 있었다. 정성껏 발효한 맑고 영롱한 액젓 상등액, 이른바 '리쿠아멘 플로스(Liquamen flos)'는 목이 좁은 항아리 '암포라(Amphora)'에 조심스레 담겨 저 앞바다에서 무역선으로 옮겨졌을 것이다.이 완벽한 고대의 해운 패키징 기술 덕분에, 타리파에서 대량 생산된 가룸은 지브롤터 해협을 건너 북아프리카로, 지중해와 대서양을 끼고 로마와 제국의 주요 도시와 로마군단의 식탁으로 흘러갔다. 오늘날 왕신의 액젓이 한국 경주의 장독에서 출발해 미국과 일본, 싱가포르의 미쉐린 레스토랑으로 향하듯, 바엘로 클라우디아의 가룸도 고대 로마의 황실을 들썩이게 한 감칠맛 그 자체였다.유적을 빠져나오기 전, 우리는 허물어진 붉은 수조 턱에 걸터앉았다. 그리고 가방 속에서 한국에서 들고 온 '왕신멸치액젓'을 꺼내, 2000년 전 액젓 발효 공장의 발치에 내려놓았다. 철저한 산업 시스템과 거대 자본으로 제국의 미식을 호령했던 고대 로마의 발효 심장부에서, 한반도의 장독을 지키며 수천 년의 시간을 조용히 견뎌온 한반도 발효 액젓이 '발효'를 매개로 서로 포개어지는 순간이었다.맛을 향한 인간의 욕망이 세운 로마의 수산 발효 산업은 지진과 도시의 쇠퇴, 제국의 질서 변화 속에서 결국 폐허로 변했다. 그러나 자연의 시간을 빌려 감칠맛을 얻으려 했던 인류의 집념만은 2000년을 넘어 이어지고 있음을, 지중해와 대서양이 만나는 지브롤터 해협 앞에서 깨달을 수 있었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이찬재·송연실 (2chanjae) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차4 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 레스칼라의 살아있는 액젓 장인들 맨위로 다크 바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지에 남아 있는 로마 시대 어류 염장·발효 수조. 생선과 소금을 층층이 넣어 가룸(Garum)과 염장 생선을 만들던 석조 시설로, 내부 벽면에는 액체가 새어 나가지 않도록 방수 마감재가 발라진 흔적이 있다. 깊게 파인 수조의 구조는 2,000년 전 이곳의 수산 발효 산업이 단순한 가내 제조가 아니라, 체계적인 생산시설을 갖춘 고대 로마의 FOOD TECH였음을 보여준다.조금 더 허리를 숙여 파괴된 수조의 단면 안쪽으로 다가갔다. 돌과 돌 사이, 그리고 깊게 파인 수조 내부 벽면을 따라 붉은빛이 도는 촘촘한 마감재의 흔적이 두 눈에 뚜렷하게 들어왔다. 레스칼라(L'Escala) 엠푸리에스(Empúries) 발효조와 마찬가지로 고대 로마의 건축 기술자들이 자랑하던 특수 방수 모르타르인 '오푸스 시그니눔(Opus signinum)'이었다. 거칠게 풍화된 이 단단한 방수벽을 현장에서 맨손으로 쓸어내려 보니, 고대 로마 자본가들의 상업적, 기술적 집념이 손끝에서 생생하게 전해졌다.발효 전문가로서 더욱 놀라운 사실은, 이 수조들이 안달루시아의 작렬하는 햇볕을 향해 열려 있는 구조라는 점이었다. 안달루시아의 무자비한 태양열이 돌 수조 내부의 온도를 올리면 수분은 자연스레 증발하고, 잘 발효된 가룸은 폭발적인 감칠맛을 끌어냈다. 차가운 대서양의 해풍과 안달루시아의 뙤약볕, 이 대자연의 기후를 완벽하게 활용한 거대한 '고대 산업 발효 시스템'의 한가운데에 서 있었다. 바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지의 어류 염장 구역(Barrio Conservero / Fish Salting Area) 안내판 앞에 선 송연실 진아에프앤씨 대표. 타리파 볼로니아 해변에 자리한 이 구역은 고대 로마 시대 가룸(Garum)과 염장 생선을 생산하던 수산 발효 산업지였다. 안내판에는 염장 공장과 도무스, 도로 배치가 표시돼 있어, 바다와 맞닿은 이 도시가 어떻게 어업·발효·교역을 하나의 산업으로 연결했는지 보여준다(왼쪽). / 바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지의 ‘콘훈토 인두스트리알 XI(Conjunto Industrial XI)’ 연구 안내판. 카디스 대학교(UCA)와 안달루시아 주정부가 참여한 연구 프로젝트로, 로마 시대 어류 염장 공장(cetaria)의 평면도와 석조 수조 구조, 가룸 제조에 쓰인 멸치류(boqueron) 잔해 등을 설명하고 있다. 안내판은 이 공장이 기원후 1세기에 조성돼 5세기 무렵까지 사용됐으며, 중앙 안뜰안내판의 조감도와 풍화된 유적을 번갈아 대조해 가며, 우리는 2,000년 전 인부들의 땀방울이 배어 있을 발자취를 따라 공장 터를 직접 걸어보았다. 안내판의 조감도와 현장 구조를 바탕으로, 이곳의 생산 흐름을 바다에서 어획물 반입, 손질과 절단, 염장·발효, 저장과 출하의 과정으로 상상했다.그들의 공정은 현대의 대형 식품 시스템 못지않게 철저히 규격화되어 있었음을 짐작할 수 있었다. 가장 먼저 해안가 모래사장과 맞닿아 있는 탁 트인 남쪽 입구에 섰다. 대서양의 파도가 찰랑이는 이곳에서, 어선에서 갓 내린 참치와 멸치가 쉴 새 없이 공장으로 밀려 들어오며 깨끗한 바닷물로 세척되었을 첫 풍경이 눈에 선하게 그려졌다.몇 걸음 더 유적 안으로 걸어 들어가 도면 정중앙에 표기된 '중앙 안뜰(Patio Central)' 터에 섰다. 서늘한 그늘막이 쳐져 있었을 이곳에서 인부들은 날카로운 칼을 들고 거대한 대서양 참치를 능숙하게 해체했을 것이다. 가룸 발효의 핵심인 내장과 피를 따로 분리하고, 수많은 생선을 손질하는 활기찬 소리가 귓가에 들리는 듯했다.안뜰을 빙 둘러싼 거대한 발효 수조 쪽으로 다가갔다. 특히 현장 안내판에 생선 뼈 잔해가 무더기로 발견되었다고 적혀 있던 'P-9' 수조 앞에 서서 깊게 파인 바닥을 내려다보았다. 거대한 참치의 묵직한 소화 효소와 멸치의 깔끔한 감칠맛이 인근 카디스 염전의 천일염과 함께 이 깊은 수조 안으로 층층이 쏟아져 들어가 발효를 일으키며 삭아 내렸을 바로 그 현장이었다.마지막으로 유적 한편의 평평한 공터를 응시했다. 발효가 끝난 뒤 걸러진 맑은 액젓이 뾰족한 암포라 토기에 단단히 밀봉되어 로마 제국의 주요 도시와 군대에 공급하기 위해 쌓여 있었을 공간이다. 평면의 도면이 대서양의 바닷바람과 현장의 공간감과 결합하며, 내 머릿속에서 마치 현재처럼 움직이고 있었다.

바엘로 클라우디아(Baelo Claudia) 유적지 석조 계단에서 일행이 기념사진을 찍었다. ‘바엘로’(Baelo는 이 지역의 오래된 해안 도시 이름이며, ‘클라우디아’(Claudia)는 로마 황제 클라우디우스 시대에 도시가 로마 자치도시로 편입된 역사와 관련된 명칭으로 알려져 있다. 거대한 석주와 계단은 바다를 향해 열려 있던 로마 도시의 규모와, 제국의 식탁을 움직였던 해양 교역의 흔적을 보여준다.발길을 옮겨 '콘훈토 인두스트리알 XI(CONJUNTO INDUSTRIAL XI)'이라고 적힌 다른 구역의 설계 도면 앞에 섰다. 도면에 따르면 이 공장은 남쪽으로 난 입구를 지나 널찍한 '중앙 안뜰(PATIO CENTRAL)'을 중심으로 총 11개의 사각형 석조 수조(Pileta)가 'U'자 형태로 바둑판처럼 정교하게 배치된 구조였다.실제 유적지 현장으로 고개를 돌렸다. 눈앞에 펼쳐진 광경은 머리로 상상했던 것을 훌쩍 넘어서는 경이로운 크기였다. 엠푸리에스나 폼페이에서 보았던 땅에 묻힌 대형 저장 항아리 돌리아(Dolia)가 로마 발효 기술의 한 축이었다면, 바엘로 클라우디아에서는 그보다 훨씬 더 산업화된 석조 수조, 즉 케타리아이(cetariae)가 대단한 존재감을 드러냈다.실제로 바엘로 클라우디아에서도 돌리아가 발견되었지만, 이 도시의 수산 발효 산업을 상징하는 것은 대규모 염장·가룸 생산을 가능하게 한 석조 수조 군락이었다. 직접 현장에 서서 바다를 바라보니 그 이유가 와닿았다. 매년 봄철 대서양에서 지중해로 이동하는 수백 킬로그램짜리 대서양 참치(블루핀 튜나) 떼를 전통 방식인 '알마드라바(Almadraba)'로 잡아서, 한꺼번에 처리하던 이곳에서, 좁은 입구의 옹기 항아리로는 그 엄청난 물량을 감당할 수 없었을 것이다.스페인 남부 안달루시아 해안에서 수천 년 동안 이어져 온 대서양 참치(Bluefin Tuna) 어획 방식인 알마드라바(Almadraba)는 타리파 지역에서 오늘날까지도 유명하다. 실제 알마드라바 어법은 3000년 전 고대 페니키아 시대로 거슬러 올라간다.매년 봄, 거대한 참치 떼가 산란을 위해 대서양에서 지브롤터해협을 지나 지중해로 들어갈 때, 어부들은 수심이 깊은 해안에 거대한 미로 형태의 그물망을 설치해 참치를 유도한 뒤 참치들이 그물 안에 모이면 일제히 끌어올렸다. 수면 위로 솟구치는 거대한 참치의 모습은 장관을 이룬다고 한다.오늘날에도 안달루시아 해안의 대표적인 문화유산으로 남아있다. 이는 부산 가덕도의 전통 숭어잡이인 '숭어들이' 어법을 연상시켰다. 가덕도 국수봉 망루에 올라간 어로장이 물빛과 그림자만으로 숭어 떼를 감지해 신호를 보내면, 바다 위 목선 여섯 척에 나눠 탄 어부들이 일제히 그물을 당겨 올려 숭어를 잡아 올리는 오직 인간의 힘과 협동심으로만 진행되는 전통 어법이기 때문이다. 인간의 집념 어린 오감과 끈끈한 공동체적 '협동'에 의존한 어법을 떠올리며, 문득 시스템이 무너져도 멸종하지 않고 대를 이어 살아남는 로컬 발효의 힘을 실감했다.유적지 아래로는 벽돌을 쌓아 만든 거대 석조 수조 '케타리아(Cetariae)' 군락이 입을 벌리고 있었다. 2000년 전 로마 시대의 대규모 수산가공 산업시설을 이 변방의 바닷가에서 발견할 수 있었다. 더욱이 인근 카디스만의 넓은 갯벌에 조성된 거대한 염전에서는 안달루시아의 태양과 바람이 빚어낸 천일염, 이른바 고대의 '흰 황금(White Gold)'이 조달되고 있었다. 무한정 쏟아지는 대서양의 참치와 멸치, 카디스의 흰 황금이 만나는 완벽한 산업의 클러스터가 눈앞에 펼쳐져 있었다.