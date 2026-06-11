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2025년 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다.한국은 미군의 3성급 이상 야전군 부대 중에서 유일하게 해외 배치된 제8군이 있는 곳이다. 억제력의 발원지라는 뜻이다. 정전협정을 유지하는 '유엔군사령부', 한미 연합 작전을 지휘하는 '한미연합군사령부', 그리고 주한미군 3개 사령부가 75년 동안 굳건히 자리했다. 주한미군은 상호방위조약에 대한 미국의 이행 의지를 뜻한다.이러한 영구적인 육상 거점과 강력한 지상군의 존재는 해군과 공군 중심의 태평양 안보를 생각하면 특이한 점이고, 실질적 힘을 지닌다. 이 지상군 때문에 태평양 너머 본국이 있는 미국이 동아시아 지역에 눈에 보이고 현실적인 억제 능력을 갖추게 된 것이다.아울러 한국은 미군의 지속적인 발전, 실험을 함께하는 동맹이다. 현대전은 인공지능(AI)과 드론 등 기술이 중요하다. 미군이 그 기조를 무시할 리 없다. 적극적인 현대화 흐름 속에서 한국의 기술력은 동맹에 도움이 된다.대표적으로 미국은 한국 내에 드론 생산 파운드리를 만드는 방안을 추진 중이다. 양국이 연합하여 무인 전투 기계를 대량 생산하는 방안을 추진하고 있다. 또한, 전자기펄스(EMP) 등 적의 전파 교란이나 통신망 파괴로 인해 기존 아날로그 통신이 마비되는 상황에 해결책을 궁리했고, 현재 만들고 있다. 미국은 삼성과 협력하여 독자적이고 강력한 클라우드 통신 인프라를 건설하고 있다.주한미군이라고 해서 미군이 모든 능력을 갖고 있는 게 아니다. 한국은 미국의 좋은 파트너이자, 혁신적 무기체계와 정보통신망을 미군과 함께 만들 수 있는 동료다. 첨단 기술을 제외하고도 한국은 전체적으로 산업 역량이 높은 편이다. 그러니 장비가 많은 미군에게 한국은 전력을 회복할 수 있는 든든한 '군수 지원처'이기도 하다. 보급의 중요성은 아무리 말해도 지나치지 않다.태평양 전역에서 전투가 벌어질 때를 가정해 보자. 만약 태평양 전투에서 무기나 장비가 망가진다면 이를 복구해야 한다. 이때 어디에서 하냐에 따라 시간이 많이 차이 난다. 이를 미국 본토로 가져가 수리한다면, 최대 180일 동안 전력이 비어 버린다. 이를 타개하기 위해서도 한국이 필요하다. 실제로 지금도 육해공 전 영역의 군사 장비를 현지에서 즉각적으로 유지, 보수, 정비(MRO)하는 체계의 구축을 도모하고 있다.미국과 미군에 한국이 얼마나 중요한지 조목조목 설명한 이유가 있다. 한국은 미국의 방위 전략의 중심이자 '닻'이기 때문이다. 이 닻의 개념은 브런슨 사령관이 한 말이다. 브런슨의 '단검론'이 우발적으로 생각나는 대로 말한 립 서비스에 불과할까? 아니다. 그가 말한 개념들은 2025년 미국 국가안보전략(NSS)과 2026년 국가국방전략(NDS)이 지향하는 거시적 패러다임의 일부다. 그 패러다임을 인도·태평양이라는 실제 전장에서 구현했을 뿐이다. 각 문서는 네 가지를 강조한다.▲ 제1도련선(중국이 스스로 설정한 해상 방어망)에 맞서 요새화된 포위망 ▲ 킬 웹을 통한 동맹 자산의 전술적 융합 ▲ 방위 책임의 주도적 전가 ▲ 방산 역량의 역내 통합. 이 네 개의 톱니바퀴가 잘 맞물릴 때, 미국은 대중국 억제와 '힘을 통한 평화'를 완성할 수 있다 믿고 있다.아무리 친한 동맹이고, 같이 하는 일이 많다고 해도 불편한 건 불편한 거다. 브런슨 사령관이 칭찬을 많이 한 건 사실이지만, '단검' 발언뿐 아니라 인터뷰의 전체 내용은 한국인으로서 불편할 수 있다. 국군의 역할이 좌우될 수 있기 때문이다.전통적으로 한국은 주한미군과 한미 동맹의 작전 범위를 '북한 위협 억제'로 한정했다. 그러나 미국 전략에 따르면, 향후 대만 해협 등 한반도 역외에서 무력 충돌이 발생했을 때 주한미군과 한국의 자산이 대중국전에 동원될 가능성이 높아진다. 그렇게 끌려 들어가는 건 막아야 한다.미국은 중국을 자국 패권과 규칙 기반 국제 질서에 노골적으로 도전하는 최대의 경쟁국으로 규정한다. 그러나 한국은 중국을 대놓고 적대하기는 힘들다. 중국 시장에서 철수하면 우리가 얻는 손해는 막대하다.중국은 가까운 국가다. 중요한 경제 파트너이자 한반도의 평화를 구축하는 데 필요한 국가다. 이러한 상황에서 브런슨 사령관의 구상이 현실이 되면, 한국으로서는 곤란할 수밖에 없다. 한미 동맹 간 신뢰를 훼손하지 않으면서 중국과의 관계를 안정적으로 유지하려는 한국의 고도화된 외교적 줄타기, '헤징(위험 회피)' 전략이 무너질 것이다.그러니 중국의 핵심 이익을 훼손하지 않는 선에서 미국과 협력해야 한다. 한국이 두드러지게 나서면 중국이 한국이 치명적인 '단검' 역할을 하지 못하게 먼저 나설 수도 있다. 경제적, 외교적, 군사적 압박을 가한다면 우리가 피해를 봐야 한다. 중국의 향후 행보를 주의 깊게 살펴봐야 한다.