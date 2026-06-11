▲한중일 성악 앙상블
한중일 성악가가 한국 가곡을 함께 부르고 인사하고 있다. 다시 보기 힘든 장면.BAMF; NA
서로의 소리를 듣는 순간 비로소 하나의 음악이 완성된다는 진리를 전달하는 무대였고 각자의 목소리만 크게 내지르는 오늘의 세계에 던지는 날카로운 메시지였다. 아시아를 하나의 획일적인 색채로 묶지 않고, 각 나라의 역사와 언어, 리듬이 무대 위에서 만나고 겹치게 만든 이번 기획은, 이 음악제가 문화 교류나 민속 행사를 넘어 고도의 예술적 철학 위에서 작동하고 있음을 보여주었다.
베를린 콘체르트하우스 소극장을 채운 독일 관객들은 낯선 몽골의 전통 배음 창법 '흐미(Khoomei)'와 한국 가야금과 장구의 여백에 숨을 죽였고, 공연이 끝난 뒤에는 열광적인 환호를 보냈다. 베를린 일간지 <베를리너 모르겐포스트>와 <타츠>도 이 축제를 주목했고 찬사를 보냈다. 독일-이탈리아 문화 잡지 <비비자르 ViviSaar>에서도 "조화의 힘"이라는 제목으로 특집 기사를 내고 "지평을 넓히는 밤이었다"고 평했다. 맞는 말이다. 그러나 음악 애호가들의 지평을 넓히는 밤을 마련하기 위해 공연장의 대관료부터 피아노 임차비, 인쇄물 제작비, 그리고 현지의 값비싼 촬영 허가 비용까지 공공의 지원 없이 기획사의 비용으로 고스란히 치렀으니 스트레스 지수가 천장을 뚫은 것은 당연했다. 어찌 보면 한국인들만이 해낼 수 있는 무모함일 수도 있다. 이런 무모함이 종종 혁신을 이끌어낸다.
이번 BAMF를 기획한 "온;아티스트(on;Artist)" 기획실장 이정일과의 인터뷰는 내게 많은 것을 생각하고 깨닫게 했다. 독일 음악 무대에서 두각을 나타내는 한국 음악가들에게 무조건 갈채를 보냈던 내게 이정일은 좀 다른 이야기를 들려주었다. 그는 25년 동안 베를린 한국문화원에서 숱한 행사를 기획하며 한국 문화 전달에 대한 자신만의 철학을 키웠다.
관제 홍보의 그늘과 '이름 없는 가능성'의 소외
해외에서 접하는 문화 홍보 행사는 주로 공공기관에서 연출한다. 이때 이미 국내외에서 명성을 떨친 유명 예술가들이 초청되어 화려한 무대를 꾸민다. 공공기관과 지원 단체의 관점에선 당연한 선택이다. 인지도가 높고 검증된 예술가들을 초대해야 행정적 부담과 결과에 대한 위험도가 낮다.
하지만 이 구조 속에서 소외되는 이들이 있다. 아직 이름은 널리 알려지지 않았지만, 자신만의 뚜렷한 색깔과 예술적 방향성을 가진 젊고 역량 있는 예술가들이다. 정보와 네트워크가 부족한 이들에게 국제 무대의 문턱은 높기만 하다. 이정일과 한정원 부부는 그동안 쌓아 올린 그들의 가장 소중한 자산, 즉 '유럽 문화계의 인적 네트워크'를 청년들과 나누기 위해 기획사 온;아티스트 on;Artist를 설립했다. 공공이 외면한 '가능성'에 무대를 열어주겠다는 선언이었다.