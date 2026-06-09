김상욱캠프

김상욱 울산시장 당선자가 당선이 확정된 후 손을 올리고 있다지방선거 승리 후 자신이 주체가 되는 소규모 인수위원회 구성 의지를 밝힌 바 있는 김상욱 울산시장 당선자가 9일 "시민들을 위해 봉사하는 책임정당의 역할을" 강조했다.김 당선자는 이날 자신의 SNS에 그 역할에 대한 입장글을 올려 "울산 민주당의 단합과 배려 모범을 만들어가야 하며, 진보당 조국혁신당 등 우당들과 협력을 강화해하고, 시민들과 더 많이 더 진정으로 소통하며 함께 해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "결국 우리의 모범과 시민의 신뢰만이 여소야대 정국을 풀어갈 수 있는 열쇠라고 생각한다"고 밝혔다.김 당선자는 "울산 민주당의 단합을 위해 우리 간 작은 차이와 다툼 그리고 갈등을 내려놓고, 서로 더 손잡고 더 소통하며 더 마음모으기를 희망한다"며 "원망하고 비난하기 보다 어떻게 함께할 것인가에 더 집중해야 한다"고 밝혔다.한편 김상욱 울산시장 당선자는 "선거 내 고생해 주신 김태선 시당위원장과 시당 관계자분들께 깊은 감사를 드리며, 열성적 활동으로 지방선거를 함께 해주신 송철호 선배님, 이선호 선배님, 안재현 선배님, 성인수 선배님께도 깊은 감사와 존경을 올린다"고 인사했다.이어 "시장선거사무실에서 함께 울고 웃고 땀흘린 김두관 총괄본부장님을 비롯한 모든 분들께 진정담아 감사 올린다"며 "울산과 전국에서 함께 가슴졸이며 마음모아주었던 당원동지와 시민여러분께 감사올린다"고 덧붙였다.그러면서 "'갈등'보다 '감사와 존중'으로 힘을 모아 오직 시민을 모시는데 집중하는 우리를 생각한다"고 했다.김 당선자는 이번 선거에 대해 "우리 더불어민주당은 울산에서 기초단체장 1석, 광역의원 6석을 확보한 반면 국민의힘은 기초단체장 4석, 광역의원 15석을 확보했다"며 "지난 8기민선 시절, 우리 더불어민주당은 울산에서 기초단체장이 없고 광역의원이 2명에 불과했는데 이를 고려한다면 괄목할만한 성과이나, 우리가 기대했던 기대치보다는 아쉬움이 남는 것도 분명한 사실"이라고 밝혔다.