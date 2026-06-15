정윤영

"평생을 (핵발전소) 막아왔는데, 다시 들여온다는 건, 내 삶이 부정당하는 거예요. 있을 수 없는 거죠. 싸우자고 다시 모였어요. 이번에는 9년을 싸웠습니다. 2011년 후쿠시마 사고로 핵발전소가 전 지구적 재앙이라는 걸 사람들도 알게 된 거죠. 2019년 6월 백지화시키고 승리의 역사를 또 쓰게 됩니다. 탈핵의 역사죠."

"서울에 가서 깜짝 놀랐어요. 서울에는 세 가지가 없더라고요. 덤프트럭이 없어요. 석탄발전소 당연히 없고, 송전선로도 없더라고. 여기는 일상이란 말이에요."

영화 ‘헤어질 결심’의 촬영지로 유명해진 부남해변은 핵발전소 건설예정구역이었다.끝이 아니었다. 백지화라는 말이 무색하게 핵발전소 예정지였던 곳은 2005년 핵폐기장 후보지가 되었다. 시민들은 기가 막혔다. 삼척 시의회가 핵폐기장 유치 신청을 의결하는 날, 시의회 앞에는 시민들이 모여 있었다. 시의회는 핵폐기장 유치 동의안을 부결시켰고, 삼척은 또 한 번 핵시설을 막아냈다. 그러나 2010년, 끝난 싸움을 다시 해야 했다. 삼척은 80년대 이후 탄광들이 폐광하면서 대체 산업을 찾아야만 했고, 시장이나 정권이 바뀔 때마다 지역의 활성화와 함께 핵발전소가 거론됐다. 그렇다고 핵시설을 받아들일 수는 없었다.삼척핵발전소반대 투쟁위가 세 번째 탈핵 투쟁을 하는 동안 삼척에 석탄화력발전소가 들어섰다. 포스코 삼척블루파워 화력발전소가 생긴 곳은 과거 시멘트 공장이었던 폐광산 부지였다.일제 강점기에 공업지대가 된 뒤로 삼척에는 발전소와 화학공장이 겹겹이 생겼다. 80년째 돌아가는 시멘트 공장과 산에 지은 석탄발전소에 LNG 생산기지까지. 삼척에는 석탄뿐 아니라 태울 수 있는 것이면 뭐든 들어왔다. 폐비닐, 폐플라스틱, 폐타이어 등 '갈 데가 없는' 모든 폐기물이 시멘트공장 소성로로 들어갔다.환경보건시민센터의 2013년 자료에 따르면 조사 대상이었던 시멘트공장 및 석회석 광산 인근 8개 시·군 중 진폐증과 폐암 등 환경성 질환을 앓는 주민은 삼척이 가장 많았다. 시멘트 소성로가 내뿜는 유해물질과 소음으로 호흡기질환과 난청에 시달리던 삼척 사람들은 이제 화력발전소가 매일 1만 7천 톤의 석탄을 태우며 내뿜는 대기오염물질을 마시며 살게 됐다.산 중턱에 들어선 화력발전소까지 석탄을 운송하는 거대한 컨베이어벨트가 놓이면서 맹방해변은 사라져 가고, 삼척 시내 어디서나 발전소 굴뚝이 보인다. 전 세계가 탈석탄과 재생에너지 정책으로 전환하는 시대에, 시민들은 '자다가 석탄발전소 한가운데 살게' 되었다.공장과 쓰레기는 지역으로 가고, 그렇게 만들어진 원료와 에너지는 수도권으로, 서울로 간다. 지역은 산이고 밭이고 시내고 할 것 없이 '어마어마한' 컨베이어벨트와 송전선로가 하늘을 가로지르고, 도로마다 덤프트럭이 내달렸다. 덤프트럭이 좁은 시골길을 지날 때마다 귀를 때리는 소음에 대화를 멈춰야 했고, 뽀얀 시멘트 가루가 일었다. 도시에 공장이 있는 게 아니라 공장 안에 도시가 있는 것 같았다.누군가 전기를 양껏 쓰고 돈을 버는 동안에 누군가는 오염물질을 들이마시고 땅을 잃고 일상을 박탈당한다. 지역을 서울의 에너지 식민지라고 부르는 이유였다. '말도 안 되는 곳에 살고 있다'며 하태성은 서울에는 없는 세 가지를 얘기했다.서울에서, 대낮에, 주거지에 덤프트럭을 이렇게 자주 본 적이 있었나? 거대한 송전탑이 마치 랜드마크처럼 우뚝 서 있는 곳이 있었던가? 만약 우리 집 옆으로 덤프트럭이 달린다면, 한강에 발전소를 짓고 송전탑을 세운다고 하면 서울에 사는 사람들은 어떻게 할까? 전기료를 할인받고, 스포츠센터가 생긴다고 좋아할까?