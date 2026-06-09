국가보훈부

"오후 1시 15분경 동대문부인병원 앞에서 <시대일보> 배달부 김낙환 외 청년 2명이 '조선독립 만세' 고창과 격문을 살포하였다."

"박두종·이병립 등은 지인인 김낙환에게 사정을 밝히고 인쇄기계의 주선을 부탁하였다. 김낙환은 이를 승낙하고 이전부터 절친인 동지 장규정(張奎晶)이 명함 인쇄기를 소지하고 있으므로 사정을 밝히고 이를 제공토록 했다."

제100주년 6·10만세운동 기념식 포스터올해 6월 10일은 일제강점기 3대 독립운동인 6·10만세운동의 100주년이 되는 날이다. 국가보훈부는 이 만세 시위에 참여한 독립운동가 13명에게 특별 포상을 하기로 했다고 8일 자 보도자료에서 밝혔다.이번 특별 포상은 3월 1일 및 8월 15일과 더불어 순국선열의 날(을사늑약 강제일)인 11월 17일에 독립유공자 포상을 하던 기존 관행을 벗어난다. 3·1운동 및 광주학생독립운동(1929)과 함께 한국인들의 자주독립 열망을 가장 열렬히 분출한 1926년의 이 사건을 특별히 부각시키는 포상이라고 할 수 있다.건국훈장 애국장(2명), 건국포장(2명), 대통령표창(9명)을 받는 특별포상 대상자 13명 중의 한 명인 김낙환(金洛煥)은 일제강점기의 경상북도경찰부가 작성한 <고등경찰요사(要史)>에 따르면 신문 배달을 하는 청년이었다. 1903년 생이고 본적이 경기도 김포군 검단면 원당리인 그의 직업은 시대일보사 경성판매소 배달원이었다.이 신문사는 3·1운동 독립선언서 작성자인 최남선이 친일 전향 4년 전인 1924년에 창간한 언론사다. 오늘날의 서울 종각역 및 조계사 인근인 견지동에 거주하면서 이 신문사의 배달 일을 하던 김낙환은 <고등경찰요사>에 따르면 시대배달동무회 집행위원도 겸했다.당시에는 배달원 단체가 상당한 주목을 받았다. 6·10만세운동 2개월 전에 발행된 1926년 4월 11일 자 <조선일보>는 김낙환의 주거지(견지동 99번지) 인근인 견지동 97번지에 위치한 시대일보사 경성판매소의 배달원들이 시대배달동무회 준비회를 개최한 사실을 비중 있게 보도했다. 그해 2월 13일 자 <동아일보>는 전조선신문배달조합총동맹 창립회가 개최된 사실을 자세히 전했다.이처럼 신문배달원 단체가 주목을 받고 있었기 때문에 시대배달동무회 집행위원이라는 직함도 영향력이 있었다. 김낙환은 이 영향력을 순종황제 장례에 맞춰 계획된 6·10만세운동을 위해 활용했다. 그는 사회주의 학생조직인 조선학생과학연구회 회원들과 함께 이 운동에 참여했다.조선총독부는 7년 전 3·1운동의 '악몽'을 막고자 순종의 상여가 지나갈 서울 시내 곳곳에 경찰과 군대 병력을 대대적으로 배치했다. 보훈부의 <독립운동사 제9권: 학생독립운동사>는 "5천 명의 일제 군대와 2천 명이 넘는 정·사복 경찰의 경계 속에서" 장례 행렬이 행진했다고 알려준다.그처럼 삼엄한 분위기 속에서도 6월 10일 오전 8시 40분부터 청년·학생들의 가두투쟁이 벌어졌다. 그 대열에 김낙환이 있었다. 역사적인 이 현장에서 그는 시대일보사가 아닌 한민족에 고용된 배달원이었다. 이때 그는 항일 격문 배포를 담당했다. 그가 있었던 위치는 4년 뒤 동대문부인병원으로 개칭될 릴리안 해리스 기념병원 앞이었다. 위 <독립운동사>는 이렇게 기술한다.김낙환이 "조선독립 만세"를 소리 높여 외치며 한 장씩 나눠준 격문에는 그가 일제 치하에서 더 이상 정상적으로 살아가기 힘들게 만드는 문구들이 있었다. <독립운동사>에 따르면, 이번에 특별포상이 함께 추서되는 연희전문학교 학생 이병립(李炳立, 1904~?)이 작성한 격문에는 "이천만 동포여! 원수를 구축하라. 피의 값은 자유이다. 대한독립 만세"라고 적혀 있었다.피 흘림을 불사하고 원수 일본을 쫓아내자는 항일 격문이었다. 한 하늘을 이고 살 수 없는 불구대천 원수이기에 피를 흘려 맞서 싸우자고 외치는 호소문이었다.일본을 원수로 지칭하는 이 선전물을 일본 군경이 쫙 깔린 상태에서 한 장씩 배포했다. 보훈부의 <독립운동사자료집 제13권: 학생독립운동사자료집>에 따르면, 김낙환에게 할당된 격문은 약 3백 매였다. 총을 들고 감시하는 일제 병력 앞에서 그 많은 격문을 갖고 배포에 나섰으니, 그를 포함한 시위대가 얼마나 대담했는지를 절감할 수 있다.김낙환은 이병립 등의 제안을 받고 이 운동에 가담했다. 그런데 그의 역할은 가담자 그 이상이었다. 그는 격문 배포뿐 아니라 그 이전의 인쇄 단계에서도 결정적 한 방을 했다. 일제 경찰은 그의 역할을 <고등경찰요사>에 이렇게 적었다.김낙환보다 두 살 적은 장규정은 지금의 청와대 인근인 청운동이 본적지였고 6·10 시기에도 이 지역에 거주했다. 그 역시 김낙환처럼 배달원이었다. 그는 <조선일보>를 배달했다.김낙환은 장규정이 갖고 있는 명함 인쇄기를 학생들이 사용할 수 있도록 주선했다. 그런 뒤 6월 10일 당일에 만세를 외치며 격문을 배포했다.이런 활동들로 인해 김낙환은 "일본 경찰에 체포되어 옥고를" 치렀다고 보훈부 보도자료는 말한다. 6·10 만세운동 6일 뒤에 <동아일보>는 그가 경성제국대학·연희전문학교·중동학교·중앙기독청년회학관 학생들과 함께 검거된 일을 보도하면서 그를 포함한 47명이 서대문형무소에 수감됐다고 전했다.김낙환은 일본을 대놓고 원수로 대한 항일투사였다. 그는 이 기조를 그 후로도 이어갔다. 풀려난 뒤에도 그의 항일운동은 계속됐다.보훈부 보도자료에 소개된 1928년 10월 27일 자 경기도경찰부 고등경찰과 보고서인 '비밀결사 조선공산당 및 고려공산청년회 사건 검거의 건'에 따르면, 김낙환은 이 공산주의 그룹의 분과인 '노동 야체이카' 내의 책임자 그룹에 속해 있었다. 일제가 가장 두려워한 항일운동은 소작쟁의·노동쟁의·공산주의·아나키즘이었다. 김낙환은 그중 두 가지를 겸하는 항일투사였다.6·10만세운동은 학생·종교계·공산주의진영이 주도한 운동이다. 신문 배달원인 김낙환은 이 운동에 뛰어들어 순종 장례 현장에서 용감한 활동을 펼쳤다. 대한민국 정부는 뒤늦게나마 그의 독립운동을 높이 평가해 대통령 표창을 수여한다.