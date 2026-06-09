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사천시 14개 읍면동 사천시장 후보 득표율 비교뉴스사천
박동식 후보는 지역별로도 고른 득표를 보였다. 특히 동 지역에선 평균 76.54%의 득표율로 상대를 압도했다. 상대적으로 민주당 지지세가 강하다고 평가받는 사남면과 정동면에서도 55.18%, 60.66%를 득표해 과반을 넘겼다.
박동식 후보가 역대급의 높은 득표율로 재선에 성공했다면, 그 그늘에 있는 이는 더불어민주당 정국정 후보다. 그의 득표율은 32.95%. 이번 사천시장 선거가 다른 후보 없이 두 사람의 맞대결로 펼쳐졌다는 점을 생각하면 사뭇 아쉬울 법한 결과다.
경남도지사 선거에서 같은 당 김경수 후보의 득표율 43.18%, 경남도의원 비례대표 선거와 사천시의원 비례대표 선거에서 얻은 민주당의 득표율 36.13%, 38.36%와 비교해도 뼈아픈 대목이다.
뜨거웠던 경선 뒤 '원 팀'으로 못 나간 민주당
이 같은 결과를 두고 민주당 진영에선 '인물 한계론'이 나온다. 즉, 정국정 후보의 정치 입문 기간이 1년이 채 안 될 정도로 짧았던 가운데 여러 가지 불안 요소가 섞여 있었다는 얘기다. 사천시의 오랜 숙제나 갈등을 풀어 갈 역량을 보이기에도 한계가 있었다는 평가다. 한편으로는 본선보다 뜨거웠던 송도근, 최상화 두 예비후보와의 당내 경쟁 이후, 그들을 품는 '원 팀' 캠프로 나아가지 못했다는 점도 아쉬움으로 꼽는다.