뉴스사천

지난 5월 21일 더불어민주당 출정식 모습.이밖에 경남도지사 선거에선 국민의힘 박완수 후보가 56.82%의 득표율로 43.18%를 얻은 더불어민주당 김경수 후보에 앞섰다. 낙선한 김 후보를 기준으로 본다면, 8년 전 제7회 경남도지사 선거에서 그가 당선할 시 사천에서 얻었던 득표율 46.08%보다 2.90%p 덜 득표한 셈이다. 이는 경남 전체 선거와 맞물려 박 후보가 51.28%의 득표율로 김 후보를 근소하게 누르고 당선한 결과로 이어졌을 수 있다.경남교육감 선거에선 당선한 권순기 후보가 사천에서도 득표율 1위를 차지했다. 그의 득표율은 40.60%로, 개표 막판까지 피 말리는 승부를 펼친 송영기 후보의 득표율 36.38%보다 앞섰다. 김준식 후보는 13.58%, 오인태 후보는 9.44%를 득표했다.교육감 선거의 후보는 기호가 없는 가운데, 투표용지의 이름 표기 순서도 정함 없이 바뀌도록 제작되었다. 특정 정당이나 정치색에 영향을 덜 받게 하려는 의도다. 다만 후보자의 이름 표기 순서는 기초의원 선거구 단위로 변하는데, 후보자별 득표율이 이 기초의원 선거구에 따라 변화 양상을 띠었다.즉 사천시의원 가 선거구에서는 송영기 후보가 권순기 후보를 앞섰는가 하면, 김준식 후보는 자신의 평균 득표율보다 5% 가까이 높게 득표했다. 권순기 후보는 나 선거구에서 평균 이상으로 높게 득표했다. 오인태 후보는 동서동에서 20.57%를 득표하는 등 다 선거구에서 뚜렷한 약진을 보였다. 이름 순서에 따라 이른바 '줄투표'가 이뤄졌을 가능성이 점쳐지는 대목이다.