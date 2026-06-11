오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
즐거운 상상을 해보자. 이 글을 보는 당신과 이 글을 쓰는 나는 엄청난 능력자다. 나는 일필휘지로 소설을 써 내려갈 수 있는 능력을 숨기고 있다. 이 능력을 꺼내놓을 때는 과연 언제란 말인가. 나는 그 날을 기다리며 오늘도 깜박이는 커서만 바라보고 있다. 이 이야기의 가제를 달자면, <천재 소설가가 자신의 능력을 숨김> 정도 되겠다. 자, 이제 당신의 차례다. 당신은 지금 어떤 능력을 숨기고 있는가.
|짧은 숏폼 콘텐츠가 대세인 시대에 느림에 주목합니다. ‘결과보다는 과정'을, '성공보다는 태도'를 보여주는 드라마나 예능에서 마음의 위로를 얻고 인생의 지혜를 발견하기도 합니다. '김지은의 그거 봤어?'에서 다루는 이야기입니다.[편집자말]
웹툰이나 웹소설에서는 <천재 타자가 강속구를 숨김>(현재 네이버에서 연재 중인 웹툰)처럼 '능력 은폐형 주인공' 서사를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 주인공은 천재지만, 어떤 이유로 그 능력을 드러낼 수 없다. 주변 인물들은 주인공을 과소평가하지만, 결정적 순간에 주인공의 능력이 드러난다. 독자들은 카타르시스를 느낄 그 짜릿한 순간을 기대하며 매 화를 놓치지 않고 본다.
'능력 은폐형 주인공' 서사가 생각나는 콘셉트