tvN 언더커버 셰프

막대로 위장 취업한 정지선 셰프가 고추를 천천히 자르며 다른 셰프의 의견을 구하는 모습.세 명 모두 달걀 깨기, 감자 껍질 까기, 고추 썰기 같은 쉬운 업무를 받았다. 너무 잘하면 경력이 많은 게 표시 날 테고, 너무 못하면 5일 안에 미션을 완수할 수 없다. 너무 못하지도 잘하지도 않도록 완급 조절을 하는 건 쉬운 일이 아니다. 게다가 각 식당의 사장님은 이들이 잘 하고 있는지 수시로 감시한다.긴장한 나머지 샘킴은 달걀물에 달걀 껍데기를 빠뜨리는 실수를 하기도 하고 권성준은 감자를 못 깎는다고 잔소리를 듣기도 한다. 그러나 아무도 그들을 주목하지 않을 때, 그들은 휙휙 주위를 둘러보고는 경력자로 변신한다. 다다다다 속력을 내서 채소를 썰고, 바닐라빈을 알아서 손질하고, 달걀 몇 십개를 한 통에 다 깬 후 손으로 샤샤샥 노른자를 분리한다.긴장됐던 첫날 오전 근무가 끝나고 브레이크 타임이 되었다. 다른 직원들은 집에 가서 쉬는데, 샘킴과 권성준은 오전에 사수에게 배웠던 레시피를 외운다. 정지선 셰프는 메뉴판을 탐독하고 주방을 살핀다.저녁 서비스가 시작됐다. 권성준이 직접 간을 한 콩수프를 먹어 본 사수는 고개를 끄덕였다. 다섯 가지의 음식이 올라가는 전체모둠 메뉴도 혼자 무리없이 진행했다. 권성준은 인터뷰 때 주어진 일을 우선 잘 해야 기회가 온다고 말했다. 사장님은 틈틈이 그를 관찰했는지, 프로그램 말미에 권성준에게 '감자 파스타 해볼래?'하고 물으셨다. 하루 근무했을 뿐인데 누구보다 먼저 미션에 성큼 다가갔다.