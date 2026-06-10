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제9회 전국동시지방선거일인 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 기표한 투표용지를 넣고 있다.연합뉴스
중앙선거관리위원회는 8일 투표용지 추가 송부 투표소가 총 140곳이며, 투표용지 부족으로 투표가 중지된 투표소는 총 26곳(서울 22곳, 부산1, 대구1, 인천1, 경기1)이라고 밝혔다.
지방선거는 대통령 선거나 국회의원 총선거와 달리 개표 결과를 투표소별이 아니라, 동별로만 제공하기 때문에 공식적인 기록으로는 투표소별 투표율을 파악할 수 없다. 그래서 1년 전에 열린 2025년 대통령 선거 투표소별 개표 결과를 이용해, 투표소별로 과연 어떤 차이가 있는지 분석했다.
2026년 지방선거에서 투표용지가 부족해 투표가 중단된 서울 22곳 투표소 가운데 6곳은 재건축 대단지 신설 또는 투표소 위치 변경으로 2025년 대선과 직접 비교가 어려웠다. 나머지 기존 16곳은 모두 2025년 대선 당시 본투표율이 50%를 넘었고, 이 중 10곳은 해당 동에서 본투표율이 가장 높았던 투표소였다(투표소 주소지 기준). 특히 가락2동·문정2동·잠실2동에서는 동내 1위 투표소를 포함해 여러 곳에서 한꺼번에 투표가 중단되는 사태가 벌어졌다.
투표가 중단된 서울 22개 투표소는 아래와 같다
광진구 구의 제3동 6투표소, 광진구 자양 제3동 7투표소, 서초구 잠원동 7투표소(신설), 강남구 청담동 4투표소(위치 변경), 강남구 대치2동 4투표소, 강남구 도곡2동 4투표소, 강남구 개포2동 2투표소(위치 변경), 송파구 가락2동 3·7투표소, 송파구 문정1동 4투표소, 송파구 문정2동 1·2투표소, 송파구 장지동 6투표소, 송파구 잠실2동 2·5·6·7투표소, 송파구 잠실 4동 5·6·7투표소(신설), 송파구 잠실7동 2투표소, 송파구 위례동 5투표소
투표중단 22곳 중 기존 투표소 16곳, 서울평균 대선 본투표율 이상