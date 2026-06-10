이종호

2026지방선거 투표중단 서울 22개 투표소의 ？2025대선 본투표율. 이 가운데 강남구 개포2동은 3투표소가 2투표소로 바뀐 곳이다.16곳 중 2025년 대선 본투표율이 가장 높았던 곳은 강남구 도곡2동 제4투표소(타워팰리스 1차 B동 주민회의실)로 65.1%였다. 강남구 개포2동 제2투표소(디에이치아너힐즈 클럽컬리넌)는 지난 대선에선 제3투표소였으며, 제3투표소의 본투표율은 64.8%였다. 그다음은 대치2동 제4투표소(은마아파트 관리동)는 62.6%였다. 투표중단 투표소 22곳 중 기존 투표소 16곳은 모두 서울 평균대선 본투표율(44.6%)을 웃돌았다. 투표소별 본투표율 동 내 투표소 간 최고-최저 격차가 가장 큰 곳은 도곡2동 22.9%p, 가락2동 19.4%p, 문정1동 19.2%p였다.중앙선관위는 종합선거관리지침에 본투표일 투표용지의 최소 인쇄 물량을 지방선거는 전체 선거인 수의 50% 이상으로 뒀다. 이 때문에 원천적으로 '투표용지 부족' 사태 원인이 '평균의 함정'에 빠진 선관위의 실책이 아니냐는 지적이 나오고 있다.'사전투표를 많이 하니 본 투표용지를 50%만 인쇄'한 것이 근본 원인이지만, 같은 행정동 내에서도 20%p 차이가 날 수 있는 투표소별 특성을 무시한 탓에 투표용지가 부족한 곳이 두드러질 수밖에 없었던 셈이다. 중앙선관위는 이번 지방선거에서 '(송파구의 경우)선거인수 기준 50%, 일부 투표소의 경우 60% 기준으로 인쇄'했다고 밝혔지만, 투표소 데이터를 이용한 최적화 분배에 결과적으로 실패한 것이다.4곳이나 투표 중단 사태가 벌어진 잠실2동 2, 5, 6, 7투표소는 모두 잠일초등학교 등 단지 내 학교에 설치된 투표소들로 인접 단지 2곳의 세대수만 1만 1251세대인 유권자 초밀집 지역이었다. 서초구 잠원동 제7투표소(메이플자이)와 송파구 잠실4동 제5·6·7투표소(잠실래미안아이파크, 잠실르엘)는 2025년 6월 이후 사용승인이 난 재건축 대단지로, 입주 후 처음 치르는 선거였다. 강남구 청담동 제4투표소(청담르엘)는 입주에 따라 투표소 위치가 바뀌어, 2025년 같은 번호 투표소와 직접 비교하기 어려운 곳이다.기존 투표소 16곳이 모두 2025년 대선에서 동 평균(서울 44.6%)을 웃도는 투표율이 높은 지역이었고 그중 10곳은 동 내 1위 투표율을 기록했다는 점에서, 이번 투표용지 부족 사태는 선관위가 예측 가능했던 혼란인 셈이다.